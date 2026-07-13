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Cinema 13.07.2026

Ariana Grande: Εκτός του «American Horror Story» Season 13 – Η μεγάλη αλλαγή που κανείς δεν περίμενε

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Η Ariana Grande ετοιμαζόταν για μια διαφορετική εμφάνιση μπροστά στην κάμερα, όμως η «Eternal Sunshine» περιοδεία άλλαξε τα σχέδιά της
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Ariana Grande αποχωρεί από το «American Horror Story» Season 13.
  • Η αιτία είναι το απαιτητικό πρόγραμμα της παγκόσμιας περιοδείας της «Eternal Sunshine».
  • Η συμμετοχή της είχε ανακοινωθεί μαζί με πολλά γνωστά ονόματα.
  • Η τραγουδίστρια είχε συνεργαστεί ξανά με τον δημιουργό Ryan Murphy στο «Scream Queens».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande δεν θα αποτελέσει τελικά μέρος του «American Horror Story» Season 13, παρά το γεγονός ότι το όνομά της είχε ανακοινωθεί ανάμεσα στους νέους συμμετέχοντες της δημοφιλούς σειράς τρόμου. Η αγαπημένη pop star αποφάσισε να αποχωρήσει από την παραγωγή του Ryan Murphy, καθώς το απαιτητικό πρόγραμμα της παγκόσμιας περιοδείας της «Eternal Sunshine» δεν της επέτρεπε να συνδυάσει τα γυρίσματα με τις συναυλιακές της υποχρεώσεις.

Η Ariana Grande τραγουδάει στη σκηνή με κλειστά μάτια, φορώντας μαύρα γάντια και ένα μωβ φόρεμα δαντέλας.
https://www.instagram.com/arianagrande/

Η είδηση της αποχώρησης της Ariana Grande έρχεται λίγο μετά την πρώτη επίσημη ματιά στον νέο κύκλο του «American Horror Story», ο οποίος υπόσχεται να φέρει ξανά στο προσκήνιο αγαπημένα πρόσωπα από την ιστορία της σειράς. Η επιστροφή μεγάλων πρωταγωνιστών είχε δημιουργήσει έντονο ενθουσιασμό στους θαυμαστές, ενώ η συμμετοχή της Ariana Grande είχε αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες εκπλήξεις.

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Η Ariana Grande είχε ανακοινωθεί πως θα συμμετείχε στο «American Horror Story» Season 13 μαζί με ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει ονόματα όπως η Jessica Lange, η Sarah Paulson, ο Evan Peters, η Angela Bassett, η Kathy Bates, η Emma Roberts, η Billie Lourd, η Gabourey Sidibe και η Leslie Grossman.

Για την τραγουδίστρια, η εμφάνιση στη σειρά θα αποτελούσε την πρώτη της συμμετοχή στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό franchise, αλλά ταυτόχρονα θα ήταν και μια νέα συνάντηση με τον δημιουργό Ryan Murphy. Η Ariana Grande έχει ήδη συνεργαστεί μαζί του στη σειρά «Scream Queens», όπου είχε αφήσει το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα. Παρότι η συμμετοχή της είχε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις φαίνεται πως δεν άφησαν περιθώριο για να προχωρήσει το συγκεκριμένο project.

Η βασική αιτία πίσω από την αποχώρηση της Ariana Grande είναι η νέα μεγάλη συναυλιακή της περιοδεία «Eternal Sunshine», η οποία απαιτεί μεγάλο χρόνο προετοιμασίας και παρουσία της καλλιτέχνιδας σε πολλές χώρες. Η pop star βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα δυνατή περίοδο της καριέρας της, με τη μουσική της δραστηριότητα να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Έτσι, η σύγκρουση ανάμεσα στα γυρίσματα της σειράς και στις ημερομηνίες της περιοδείας έκανε τελικά αδύνατη τη συμμετοχή της στο νέο κεφάλαιο του «American Horror Story».

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American Horror Story Ariana Grande
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