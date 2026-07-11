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Το «Μέχρι Τέλους» μόλις προστέθηκε στη λίστα μας στο Netflix και αξίζει την προσοχή σου

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Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένας γονιός όταν η ζωή του παιδιού του κρέμεται από μια κλωστή; Το «Μέχρι Τέλους» απαντά με τον πιο σκληρό τρόπο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το γαλλικό δράμα «Μέχρι Τέλους» προστέθηκε στο Netflix στις 8 Ιουλίου 2026.
  • Η ταινία ακολουθεί μια μητέρα που κάνει τα πάντα για να σώσει τον άρρωστο γιο της.
  • Η πρωταγωνίστρια παραβιάζει τον νόμο για να βρει δότη, βυθιζόμενη στον υπόκοσμο.
  • Η ταινία εξερευνά τα όρια της μητρικής αγάπης και θέτει ηθικά διλήμματα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αναζητάς την επόμενη ταινία που θα σε καθηλώσει στον καναπέ σου και θα σε κρατήσει σε εγρήγορση μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, το Netflix έχει την απάντηση. Στις 8 Ιουλίου 2026, έκανε πρεμιέρα στην πλατφόρμα το «Μέχρι Τέλους» (Nothing to Lose), ένα γαλλικό δράμα υψηλής έντασης που υπόσχεται να δοκιμάσει τα συναισθήματά σου και να θέσει δύσκολα ηθικά ερωτήματα.

Netflix
Netflix

Η υπόθεση ακολουθεί τη Jada (Nawell Madani), μια γυναίκα που η ζωή της έχει οριστεί από τον αγώνα και την αφοσίωση στο παιδί της. Όλα ανατρέπονται όταν η υγεία του γιου της κλονίζεται σοβαρά, μετατρέποντας την καθημερινότητά της σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο. Όταν η ελπίδα για επιβίωση εξαρτάται από έναν δότη, η Jada δεν επιλέγει τον δρόμο της υπομονής. Επιλέγει την αντεπίθεση. Με μια απόφαση που ξεπερνά τα όρια του νόμου και της λογικής, η ηρωίδα βυθίζεται σε έναν επικίνδυνο υπόκοσμο, αποδεικνύοντας ότι για μια μητέρα, το «όχι» δεν υπάρχει ως απάντηση μπροστά στην απώλεια του παιδιού της.

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Πίσω από τις κάμερες: Ένα προσωπικό στοίχημα

Το «Μέχρι Τέλους» δεν είναι απλώς μια ταινία δράσης. Είναι ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα με προσωπική σφραγίδα, καθώς η Nawell Madani δεν περιορίζεται μόνο στην ερμηνεία. Μαζί με τον Ludovic Colbeau-Justin, υπογράφουν τη σκηνοθεσία, δίνοντας μια φρέσκια, «ρεαλιστική» ματιά στο αστυνομικό δράμα. Πλαισιωμένη από ένα καστ που περιλαμβάνει τους Guillaume Gouix και Paul Fouré, η ταινία κινείται σε γρήγορους ρυθμούς, χωρίς όμως να χάνει το συναισθηματικό της υπόβαθρο.

Γιατί πρέπει να βρίσκεται στη λίστα σου

Πέρα από τις σκηνές δράσης και το αστυνομικό πέπλο που καλύπτει την ιστορία, η ουσία του φιλμ βρίσκεται στο κεντρικό ερώτημα: Πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις για εκείνους που αγαπάς; Το «Μέχρι Τέλους» δεν ζητά από τον θεατή να συμφωνήσει με τις ακραίες αποφάσεις της Jada, αλλά να κατανοήσει το βάθος της απόγνωσης που την οδηγεί. Είναι μια ταινία που υπόσχεται να σε προβληματίσει, να σε συγκινήσει και να σε κρατήσει σε αγωνία μέχρι το τελευταίο καρέ. Ετοιμάσου για ένα «ταξίδι» που δεν αφήνει περιθώρια για ανάσα.

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netflix Μέχρι Τέλους
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