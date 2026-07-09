Το νέο trailer του «Dune: Part Three» είναι σκέτο κινηματογραφικό έπος! (video)

Κυκλοφόρησε το νέο trailer του «Dune: Part Three», που κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου 2026 και αποκαλύπτει το επικό φινάλε της τριλογίας

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer του «Dune: Part Three», ανεβάζοντας τις προσδοκίες για το φινάλε της τριλογίας.

Η Anya Taylor-Joy εμφανίζεται σε δυναμική σκηνή, προϊδεάζοντας για τον ρόλο της.

Η ταινία διαδραματίζεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα της δεύτερης, αλλαγή από το μυθιστόρημα.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιστροφή στον κόσμο του Dune είναι πλέον πιο κοντά από ποτέ. Η Warner Bros. έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο μεγάλο trailer του «Dune: Part Three», χαρίζοντας στους fans μια εντυπωσιακή πρώτη γεύση από το πολυαναμενόμενο φινάλε της κινηματογραφικής τριλογίας του Denis Villeneuve.

Λίγους μήνες πριν από την πρεμιέρα της ταινίας, το trailer ανεβάζει κατακόρυφα τις προσδοκίες. Επικές σκηνές μάχης, εντυπωσιακά οπτικά εφέ και η χαρακτηριστική μουσική του Hans Zimmer δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει γιατί το κινηματογραφικό σύμπαν του Dune θεωρείται ένα από τα πιο φιλόδοξα των τελευταίων ετών.

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Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν βρίσκεται και η εμφάνιση της Anya Taylor-Joy, η οποία κάνει αισθητή την παρουσία της σε μία από τις πιο δυνατές σκηνές του trailer, εμφανιζόμενη λουσμένη στο αίμα και προϊδεάζοντας για τον σημαντικό ρόλο που θα έχει στην εξέλιξη της ιστορίας.

Σύμφωνα με το Variety, ο Denis Villeneuve αποκάλυψε ότι η ιστορία του «Dune: Part Three» διαδραματίζεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα της δεύτερης ταινίας. Η συγκεκριμένη χρονική μετάβαση διαφοροποιείται από το μυθιστόρημα Dune Messiah του Frank Herbert, όπου τα γεγονότα εξελίσσονται 12 χρόνια αργότερα. Πρόκειται για μία σημαντική αλλαγή που αναμένεται να επηρεάσει την κινηματογραφική αφήγηση.

Αρχικά, οι πληροφορίες ήθελαν τη νέα ταινία να τιτλοφορείται «Dune: Messiah, ακολουθώντας το όνομα του δεύτερου βιβλίου της σειράς του Frank Herbert. Ωστόσο, η Warner Bros. επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι η τελική ονομασία θα είναι Dune: Part Three, διατηρώντας την ίδια λογική που ακολούθησαν και οι δύο προηγούμενες ταινίες.

Οι δύο πρώτες ταινίες είχαν προταθεί για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες για το φινάλε της τριλογίας.

Το «Dune: Part Three» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου 2026, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές πρεμιέρες της χρονιάς. Με ένα trailer γεμάτο εντυπωσιακές εικόνες, κινηματογραφική ένταση και νέες αποκαλύψεις, το «Dune: Part Three» δείχνει έτοιμο να ολοκληρώσει με τον πιο φιλόδοξο τρόπο την τριλογία του Denis Villeneuve.

Αν οι πρώτες εικόνες αποτελούν ένδειξη του τι θα ακολουθήσει, τότε οι fans του σύμπαντος του Dune έχουν κάθε λόγο να ανυπομονούν μέχρι την πρεμιέρα της 18ης Δεκεμβρίου 2026.