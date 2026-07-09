Εσύ θυμάσαι τη μοναδική Ελληνίδα που έκανε ντουέτο με τη Bonnie Tyler;

Με μια ματιά Η Σοφία Αρβανίτη είναι η μοναδική Ελληνίδα που έκανε ντουέτο με τη Bonnie Tyler.

Το ντουέτο τους, "The desert in your heart – Πεθαίνω στην ερημιά", κυκλοφόρησε το 1992.

Η συνεργασία προέκυψε μέσω της κοινής δισκογραφικής εταιρείας BMG.

Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στον δίσκο της Σοφίας Αρβανίτη "Παράφορα". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η είδηση του θανάτου της Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο. Η θρυλική φωνή πίσω από το εμβληματικό «Total eclipse of the heart» άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή, με τραγούδια που εξακολουθούν να ακούγονται μέχρι σήμερα. Μέσα στις αμέτρητες συνεργασίες της, υπάρχει μία που έχει ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα. Η Σοφία Αρβανίτη παραμένει η μοναδική Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που ηχογράφησε ντουέτο με τη Bonnie Tyler, σε μία συνεργασία που μέχρι σήμερα θεωρείται ιστορική.

Το 1992 οι δύο τραγουδίστριες ένωσαν τις φωνές τους στο «The desert in your heart – Πεθαίνω στην ερημιά», ένα τραγούδι με στίχους του Τέρυ Σιγανού και μουσική του Μιχάλη Ρακιντζή. Το κομμάτι αγαπήθηκε από το κοινό και συμπεριλήφθηκε στον δίσκο «Παράφορα» της Σοφίας Αρβανίτη, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στην ελληνική ποπ ιστορία.

Θρήνος στον καλλιτεχνικό κόσμο: Η Bonnie Tyler έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Σοφία Αρβανίτη είχε αποκαλύψει πώς προέκυψε η μεγάλη αυτή συνεργασία, εξηγώντας ότι όλα ξεκίνησαν χάρη στη δισκογραφική εταιρεία που εκπροσωπούσε και τις δύο καλλιτέχνιδες.

Όπως είχε πει: «Η Bonnie Tyler και εγώ, ήμασταν στην ίδια δισκογραφική εταιρεία την BMG. Θα ερχόταν ένα ταξίδι στην Ελλάδα και με το που το μαθαίνει ο Μιχάλης Ρακιντζής λέει: “Έρχεται η Bonnie Tyler ε; Κάτι έχω στο μυαλό μου. Θα της στείλω αυτό το κομμάτι”. Μου βάζει να το ακούσω και ξεραίνομαι, αλλά από το “ξεραίνομαι” μέχρι ότι θα δεχτεί η Bonnie Tyler να το πει, λέω εντάξει τώρα φάμε ντομάτες. Και δεν φάγαμε, το είπε! Της άρεσε πάρα πολύ, κασετούλα της είχε στείλει».

Η τραγουδίστρια είχε θυμηθεί και τη γνωριμία τους στην Αθήνα, όταν η Bonnie Tyler βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν μαζί με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου: Όπως είχε δηλώσει:«Το ντουέτο με την θεά Bonnie Tyler ήταν συγκλονιστικό. Εκείνη την περίοδο εργαζόμουν με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου στη “Σφεντόνα” και η Bonnie ήρθε και με καμάρωσε να τραγουδάω μαζί του. Είχε πάρει μια ερασιτεχνική κάμερα που είχαμε και τράβαγε κι εκείνη και αστειευόταν μαζί μας».

Από όλες τις διεθνείς συνεργασίες της Bonnie Tyler, το ντουέτο με τη Σοφία Αρβανίτη εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές που συνδέουν την παγκόσμια μουσική σκηνή με την Ελλάδα. Τρία και πλέον δεκαετίες μετά, το «The desert in your Heart – Πεθαίνω στην ερημιά» παραμένει μια όμορφη υπενθύμιση ότι η μουσική μπορεί να ενώσει καλλιτέχνες από κάθε γωνιά του κόσμου και να δημιουργήσει στιγμές που δεν ξεχνιούνται.