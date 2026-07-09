Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 09.07.2026

Εσύ θυμάσαι τη μοναδική Ελληνίδα που έκανε ντουέτο με τη Bonnie Tyler;

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το ιστορικό ντουέτο της Bonnie Tyler με την Σοφία Αρβανίτη παραμένει μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές στιγμές της Ελλάδας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Σοφία Αρβανίτη είναι η μοναδική Ελληνίδα που έκανε ντουέτο με τη Bonnie Tyler.
  • Το ντουέτο τους, "The desert in your heart – Πεθαίνω στην ερημιά", κυκλοφόρησε το 1992.
  • Η συνεργασία προέκυψε μέσω της κοινής δισκογραφικής εταιρείας BMG.
  • Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στον δίσκο της Σοφίας Αρβανίτη "Παράφορα".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η είδηση του θανάτου της Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο. Η θρυλική φωνή πίσω από το εμβληματικό «Total eclipse of the heart» άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή, με τραγούδια που εξακολουθούν να ακούγονται μέχρι σήμερα. Μέσα στις αμέτρητες συνεργασίες της, υπάρχει μία που έχει ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα. Η Σοφία Αρβανίτη παραμένει η μοναδική Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που ηχογράφησε ντουέτο με τη Bonnie Tyler, σε μία συνεργασία που μέχρι σήμερα θεωρείται ιστορική.

bonnie_tyler
https://www.instagram.com/bonnietylerofficial/

Το 1992 οι δύο τραγουδίστριες ένωσαν τις φωνές τους στο «The desert in your heart – Πεθαίνω στην ερημιά», ένα τραγούδι με στίχους του Τέρυ Σιγανού και μουσική του Μιχάλη Ρακιντζή. Το κομμάτι αγαπήθηκε από το κοινό και συμπεριλήφθηκε στον δίσκο «Παράφορα» της Σοφίας Αρβανίτη, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στην ελληνική ποπ ιστορία.

Θρήνος στον καλλιτεχνικό κόσμο: Η Bonnie Tyler έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Σοφία Αρβανίτη είχε αποκαλύψει πώς προέκυψε η μεγάλη αυτή συνεργασία, εξηγώντας ότι όλα ξεκίνησαν χάρη στη δισκογραφική εταιρεία που εκπροσωπούσε και τις δύο καλλιτέχνιδες.

sophia arvaniti

Όπως είχε πει: «Η Bonnie Tyler και εγώ, ήμασταν στην ίδια δισκογραφική εταιρεία την BMG. Θα ερχόταν ένα ταξίδι στην Ελλάδα και με το που το μαθαίνει ο Μιχάλης Ρακιντζής λέει: “Έρχεται η Bonnie Tyler ε; Κάτι έχω στο μυαλό μου. Θα της στείλω αυτό το κομμάτι”. Μου βάζει να το ακούσω και ξεραίνομαι, αλλά από το “ξεραίνομαι” μέχρι ότι θα δεχτεί η Bonnie Tyler να το πει, λέω εντάξει τώρα φάμε ντομάτες. Και δεν φάγαμε, το είπε! Της άρεσε πάρα πολύ, κασετούλα της είχε στείλει».

Η τραγουδίστρια είχε θυμηθεί και τη γνωριμία τους στην Αθήνα, όταν η Bonnie Tyler βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν μαζί με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου:  Όπως είχε δηλώσει:«Το ντουέτο με την θεά Bonnie Tyler ήταν συγκλονιστικό. Εκείνη την περίοδο εργαζόμουν με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου στη “Σφεντόνα” και η Bonnie ήρθε και με καμάρωσε να τραγουδάω μαζί του. Είχε πάρει μια ερασιτεχνική κάμερα που είχαμε και τράβαγε κι εκείνη και αστειευόταν μαζί μας».

https://www.instagram.com/sofiaarvanitic/
https://www.instagram.com/sofiaarvanitic/

Από όλες τις διεθνείς συνεργασίες της Bonnie Tyler, το ντουέτο με τη Σοφία Αρβανίτη εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές που συνδέουν την παγκόσμια μουσική σκηνή με την Ελλάδα. Τρία και πλέον δεκαετίες μετά, το «The desert in your Heart – Πεθαίνω στην ερημιά» παραμένει μια όμορφη υπενθύμιση ότι η μουσική μπορεί να ενώσει καλλιτέχνες από κάθε γωνιά του κόσμου και να δημιουργήσει στιγμές που δεν ξεχνιούνται.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Bonnie Tyler ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Θέλεις sunkissed λάμψη; Το μυστικό βρίσκεται σε αυτό το DIY scrub λεμονιού

Θέλεις sunkissed λάμψη; Το μυστικό βρίσκεται σε αυτό το DIY scrub λεμονιού

09.07.2026
Επόμενο
Το νέο trailer του «Dune: Part Three» είναι σκέτο κινηματογραφικό έπος! (video)

Το νέο trailer του «Dune: Part Three» είναι σκέτο κινηματογραφικό έπος! (video)

09.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Shakira δεν σταματά: Από το Μουντιάλ στις Πυραμίδες για το πιο iconic live της χρονιάς
Μουσικά Νέα

Η Shakira δεν σταματά: Από το Μουντιάλ στις Πυραμίδες για το πιο iconic live της χρονιάς

09.07.2026
Ποιος είναι ο κορυφαίος rapper όλων των εποχών; Οι fans έδωσαν την απάντηση
Μουσικά Νέα

Ποιος είναι ο κορυφαίος rapper όλων των εποχών; Οι fans έδωσαν την απάντηση

09.07.2026
Η Billie Kark αποκάλυψε ότι η ντουλάπα της μοιάζει με… καρτούν – Όσα μοιράστηκε στο MAD Radio 106,2
Radio & Podcast

Η Billie Kark αποκάλυψε ότι η ντουλάπα της μοιάζει με… καρτούν – Όσα μοιράστηκε στο MAD Radio 106,2

09.07.2026
Pali Ekei 2026: Το απόλυτο μουσικό καλοκαίρι στο Ληξούρι
City Guide

Pali Ekei 2026: Το απόλυτο μουσικό καλοκαίρι στο Ληξούρι

09.07.2026
Νατάσσα Μποφίλιου: «Δεν είναι όλα τέλεια, ούτε πρέπει να είναι» – Το μήνυμα που στέλνει μέσα από το νέο της video clip
Videoclips

Νατάσσα Μποφίλιου: «Δεν είναι όλα τέλεια, ούτε πρέπει να είναι» – Το μήνυμα που στέλνει μέσα από το νέο της video clip

09.07.2026
Emmy 2026: Ο Bad Bunny «σπάει» τα κοντέρ με το Super Bowl Halftime Show
Μουσικά Νέα

Emmy 2026: Ο Bad Bunny «σπάει» τα κοντέρ με το Super Bowl Halftime Show

09.07.2026
Pop queen alert! Η Olivia Rodrigo ετοιμάζεται να σπάσει ακόμη ένα ρεκόρ
Μουσικά Νέα

Pop queen alert! Η Olivia Rodrigo ετοιμάζεται να σπάσει ακόμη ένα ρεκόρ

09.07.2026
Καίτη Γαρμπή: Η στιγμή που συγκίνησε τους πάντες – Η πρώτη εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία της
Μουσικά Νέα

Καίτη Γαρμπή: Η στιγμή που συγκίνησε τους πάντες – Η πρώτη εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία της

09.07.2026
Η Ελένη Φουρέιρα ξεσήκωσε το Θέατρο Γης με το «Hybrid Tour»
Μουσικά Νέα

Η Ελένη Φουρέιρα ξεσήκωσε το Θέατρο Γης με το «Hybrid Tour»

09.07.2026
Quiet Holidays: Η νέα ταξιδιωτική τάση του 2026 – Διακοπές χωρίς Wi-Fi

Quiet Holidays: Η νέα ταξιδιωτική τάση του 2026 – Διακοπές χωρίς Wi-Fi

Metabolic buffer: Πώς να κρατήσεις τη φόρμα σου χωρίς να θυσιάσεις την απόλαυση των διακοπών

Metabolic buffer: Πώς να κρατήσεις τη φόρμα σου χωρίς να θυσιάσεις την απόλαυση των διακοπών

Το πρωινό της Σίσσυ Χρηστίδου στην Πάτμο είναι το νέο summer obsession μας – Πώς θα το φτιάξεις

Το πρωινό της Σίσσυ Χρηστίδου στην Πάτμο είναι το νέο summer obsession μας – Πώς θα το φτιάξεις

Το φυσικό «energy drink» του καλοκαιριού με 5 υλικά – Θα γίνει η νέα σου καλοκαιρινή εμμονή

Το φυσικό «energy drink» του καλοκαιριού με 5 υλικά – Θα γίνει η νέα σου καλοκαιρινή εμμονή

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μόλις μάς έδειξε πώς να ζούμε πραγματικά καλοκαίρι – 2+1 ιδέες για τις διακοπές σου

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μόλις μάς έδειξε πώς να ζούμε πραγματικά καλοκαίρι – 2+1 ιδέες για τις διακοπές σου

Bye bye κουνούπια! Τα 3 υλικά της κουζίνας που θα τα κρατήσουν μακριά

Bye bye κουνούπια! Τα 3 υλικά της κουζίνας που θα τα κρατήσουν μακριά

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας