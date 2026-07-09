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Μουσικά Νέα 09.07.2026

Emmy 2026: Ο Bad Bunny «σπάει» τα κοντέρ με το Super Bowl Halftime Show

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Με 9 υποψηφιότητες, το εντυπωσιακό show του Bad Bunny στο Super Bowl LX γίνεται η πιο πολυδιακεκριμένη εμφάνιση στην ιστορία του θεσμού
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το Super Bowl Halftime Show του Bad Bunny έλαβε εννέα υποψηφιότητες για τα Emmy 2026.
  • Η εμφάνιση του Bad Bunny κατέρριψε το ρεκόρ υποψηφιοτήτων για halftime show στην ιστορία των Emmy.
  • Το show διεκδικεί το βραβείο Outstanding Variety Special (Live) μαζί με σημαντικά ονόματα της βιομηχανίας.
  • Η υποψηφιότητα αυτή έρχεται μετά την ιστορική νίκη του Bad Bunny στα Grammy για μη αγγλόφωνο άλμπουμ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Bad Bunny κατάφερε να γράψει τη δική του ιστορία στα φετινά βραβεία Emmy, συγκεντρώνοντας συνολικά εννέα υποψηφιότητες για το εντυπωσιακό Apple Music Super Bowl LX Halftime Show. Η ανακοίνωση της Τετάρτης (8 Ιουλίου) επιβεβαίωσε ότι η εμφάνιση του «σταρ της reggaeton» κατέρριψε το ρεκόρ όλων των εποχών για halftime show στην ιστορία του θεσμού, ξεπερνώντας τις 6 υποψηφιότητες που είχε συγκεντρώσει η Lady Gaga το 2017.

bad_bunny_paris_schiaparelli (2)
https://www.instagram.com/vogueitalia/

Το φετινό show, στο οποίο συμμετείχαν ως guest η Lady Gaga και ο Ricky Martin, κατάφερε να κερδίσει την αναγνώριση της Ακαδημίας σε πολλαπλές κατηγορίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η υποψηφιότητα για το βραβείο Outstanding Variety Special (Live), όπου ο Bad Bunny φιγουράρει όχι μόνο ως ο κεντρικός καλλιτέχνης, αλλά και ως παραγωγός. Μαζί του, τη διάκριση αυτή διεκδικούν σημαντικά ονόματα της βιομηχανίας, όπως ο Jay-Z και ο Jesse Collins, οι οποίοι συνυπογράφουν την παραγωγή του show.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι το Super Bowl Halftime Show αποτελεί πλέον μόνιμο διεκδικητή της συγκεκριμένης κατηγορίας, με επτά συνεχόμενες υποψηφιότητες από το 2020 μέχρι σήμερα. Το μοναδικό show που έχει καταφέρει να κερδίσει το βραβείο μέχρι στιγμής είναι εκείνο του 2022, με την all-star ομάδα των Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar και 50 Cent.

Ο Bad Bunny στη σκηνή του Super Bowl LX Halftime Show.
Ο Bad Bunny πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Super Bowl LX.

Ο ανταγωνισμός και η χρονιά του Bad Bunny

Για το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς, το halftime show του Bad Bunny θα αναμετρηθεί με «μεγαθήρια» των τηλεοπτικών μεταδόσεων, όπως η 83η απονομή των Χρυσών Σφαιρών, η 68η απονομή των Grammy, τα Oscars και τα 78α βραβεία Tony.

Για τον Bad Bunny, η αναγνώριση αυτή έρχεται να ολοκληρώσει μια ονειρική χρονιά. Νωρίτερα το 2026, ο καλλιτέχνης πέτυχε μια ιστορική νίκη στα Grammy, κατακτώντας το βραβείο «Album of the Year» για το «Debí Tirar Más Fotos». Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού που ένας μη αγγλόφωνος δίσκος κερδίζει τη συγκεκριμένη κατηγορία, επιβεβαιώνοντας την παγκόσμια κυριαρχία του καλλιτέχνη.

Ο Bad Bunny εμφανίζεται στη σκηνή του Super Bowl με λευκό σύνολο, προκαλώντας συζητήσεις για τη διαμάχη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά από ένα διάστημα έντονης κριτικής που δέχτηκε το show αμέσως μετά την προβολή του, η αναγνώριση από την Ακαδημία Τηλεόρασης αποτελεί μια ηχηρή απάντηση, αναδεικνύοντας την καλλιτεχνική και παραγωγική αρτιότητα που προσέφερε ο Bad Bunny στο κοινό του Super Bowl.

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Bad Bunny EMMY 2026 Super Bowl μουσική
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