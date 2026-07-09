Ακούσαμε 2 teaser από το νέο album της Ariana Grande…και υπόσχονται πολλά

Η Ariana Grande μοιράστηκε στα social media 2 νέα αποσπάσματα από το επερχόμενο άλμπουμ της με τίτλο «petal»

Με μια ματιά Η Ariana Grande κυκλοφόρησε δύο teaser από το νέο της άλμπουμ "eternal sunshine".

Τα αποσπάσματα είναι a cappella και προέρχονται από τα τραγούδια "true story" και "the boy is mine".

Οι fans αναλύουν τους στίχους και τον ατμοσφαιρικό ήχο, θεωρώντας το προσωπική δουλειά.

Το άλμπουμ "eternal sunshine" κυκλοφορεί στις 7 Μαρτίου, περιλαμβάνοντας και το single "yes, and?". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο άλμπουμ της Ariana Grande συνεχίζεται και η pop star φροντίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των fans της. Λίγες εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία του «petal», η τραγουδίστρια μοιράστηκε δύο ολοκαίνουργια μουσικά αποσπάσματα, δίνοντας μια πρώτη εικόνα από όσα ετοιμάζει.

Η Ariana επέλεξε για ακόμη μία φορά το Instagram, όπου δημοσίευσε νέο υλικό που δεν πέρασε απαρατήρητο. Εκτός από μια εναλλακτική έκδοση του picture disc του άλμπουμ, που είναι ήδη διαθέσιμη για προπαραγγελία, αποκάλυψε και μικρά a cappella αποσπάσματα από δύο διαφορετικά τραγούδια. Οι θαυμαστές της άρχισαν αμέσως να αναλύουν τόσο τους στίχους όσο και τον πιο ατμοσφαιρικό ήχο των νέων κομματιών, με πολλούς να μιλούν ήδη για μία από τις πιο προσωπικές δουλειές της μέχρι σήμερα.

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Μέσα από ένα Instagram carousel, η Ariana Grande αποκάλυψε ένα νέο συλλεκτικό picture disc του άλμπουμ «petal», το οποίο διατίθεται ήδη για προπαραγγελία. Στην ίδια δημοσίευση μοιράστηκε και δύο σύντομα a cappella αποσπάσματα από τραγούδια του νέου της δίσκου, ενώ στη λεζάντα έγραψε και μέρος των στίχων.

Το πρώτο teaser προέρχεται από το πέμπτο τραγούδι του άλμπουμ, με τίτλο «oh well». Στο απόσπασμα ακούγονται μόνο οι χαρακτηριστικές πολυφωνικές ερμηνείες της Ariana Grande, η οποία τραγουδά: «Good things can replace dysfunction, obsession / Thanks but I’ll see you right out / Good luck on your way to hell / Oh, well».

Το δεύτερο teaser αφορά το έβδομο τραγούδι του άλμπουμ, με τίτλο «freak», όπου ερμηνεύει: «Someday all the seeds will open / All of the human life I’ve dreamt of / Will be real if I start over / How will it feel?»

https://www.instagram.com/arianagrande/

https://www.instagram.com/arianagrande/

https://www.instagram.com/arianagrande/

Το νέο άλμπουμ «petal» θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου και περιλαμβάνει ήδη το single «hate that i made you love me», το οποίο προηγήθηκε της επίσημης κυκλοφορίας του δίσκου. Με κάθε νέο teaser, η Ariana Grande αποκαλύπτει σταδιακά το μουσικό σύμπαν του νέου της project, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι την ημέρα της κυκλοφορίας.