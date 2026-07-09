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Μουσικά Νέα 09.07.2026

Η Ελένη Φουρέιρα ξεσήκωσε το Θέατρο Γης με το «Hybrid Tour»

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Η Ελένη Φουρέιρα ξεσήκωσε το Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη με μια εκρηκτική συναυλία και μια ξεχωριστή στιγμή στο «Alleluia»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ελένη Φουρέιρα πραγματοποίησε επιτυχημένη συναυλία στο Θέατρο Γης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Hybrid Tour.
  • Χιλιάδες fans παρακολούθησαν ένα εκρηκτικό show με χορό, επιτυχίες και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία.
  • Η Marseaux και mystery special guests συμμετείχαν στη συναυλία, ανεβάζοντας τον παλμό.
  • Το τραγούδι «Alleluia» και η συμμετοχή του κοινού δημιούργησαν μια συγκινητική στιγμή, η οποία κυριάρχησε στα social media.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελένη Φουρέιρα απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται μία από τις πιο δυναμικές performers της ελληνικής pop σκηνής. Το βράδυ της 8ης Ιουλίου, το Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη γέμισε με χιλιάδες fans που έζησαν από κοντά ένα εκρηκτικό show γεμάτο ενέργεια, χορό και μεγάλες επιτυχίες.

Η Ελένη Φουρέιρα στη σκηνή του Κατρακείου θεάτρου, ερμηνεύοντας τραγούδια από τη θριαμβευτική της συναυλία.
https://www.instagram.com/foureira/

Στο πλαίσιο του Hybrid Tour, η τραγουδίστρια παρουσίασε ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα με σύγχρονη αισθητική, δυνατές ερμηνείες και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία. Το κοινό δεν σταμάτησε στιγμή να τραγουδά και να χορεύει, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα από την αρχή μέχρι το τέλος της βραδιάς.

Ελένη Φουρέιρα: H θριαμβευτική συναυλία στο Κατράκειο θέατρο

Στη σκηνή βρέθηκε και η Marseaux, ενώ δεν έλειψαν και οι εκπλήξεις, με mystery special guests που ανέβασαν ακόμη περισσότερο τον παλμό της συναυλίας. Ωστόσο, υπήρξε μία στιγμή που ξεχώρισε περισσότερο από κάθε άλλη και έκανε το κοινό να ανατριχιάσει.

https://www.instagram.com/foureira/

Ανάμεσα στα τραγούδια του setlist, το «Alleluia» χάρισε μία από τις πιο όμορφες στιγμές της συναυλίας. Όταν έφτασε το σημείο με τον στίχο «μα θα ‘τανε ψέμα», χιλιάδες θεατές τραγούδησαν δυνατά μαζί με την Ελένη Φουρέιρα, δημιουργώντας μια εικόνα που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Οι φωνές του κοινού κάλυψαν σχεδόν ολόκληρο το Θέατρο Γης, με την τραγουδίστρια να απολαμβάνει τη στιγμή και να αφήνει το κοινό να πρωταγωνιστήσει.

https://www.instagram.com/foureira/

https://www.instagram.com/foureira/

Ήταν αναμφίβολα το πιο συγκινητικό στιγμιότυπο της βραδιάς και εκείνο που ξεχώρισε στα βίντεο και τις αναρτήσεις που κατέκλυσαν τα social media αμέσως μετά το τέλος της συναυλίας.

https://www.instagram.com/foureira/

https://www.instagram.com/foureira

https://www.instagram.com/foureira/

https://www.instagram.com/foureira/

Η στάση του Hybrid Tour στη Θεσσαλονίκη επιβεβαίωσε πως η Ελένη Φουρέιρα βρίσκεται σε μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας της. Με τραγούδια από το άλμπουμ «Hybrid», αλλά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, κράτησε αμείωτο τον παλμό μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το κοινό αντάμειψε κάθε στιγμή με δυνατά χειροκροτήματα, αποδεικνύοντας πως κάθε εμφάνιση της pop star μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη live εμπειρία.

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ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ μουσική ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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