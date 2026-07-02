Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 02.07.2026

Ελένη Φουρέιρα: H θριαμβευτική συναυλία στο Κατράκειο θέατρο

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Η Ελένη Φουρέιρα άνοιξε τη φετινή περιοδεία της με μια εκρηκτική συναυλία στο κατάμεστο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Ελένη Φουρέιρα ξεκίνησε την περιοδεία της με συναυλία στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας.
  • Η συναυλία περιλάμβανε εντυπωσιακά visuals, χορευτές και επιτυχίες της καλλιτέχνιδας.
  • Στη σκηνή εμφανίστηκαν οι Saske και Marseaux, ενώ το opening act έκανε ο AGapios.
  • Η περιοδεία "Hybrid tour" θα συνεχιστεί σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελένη Φουρέιρα κήρυξε την έναρξη της φετινής περιοδείας της με μια θριαμβευτική βραδιά γεμάτη ενέργεια, δυνατές συγκινήσεις και εκπλήξεις στο κατάμεστο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας.Η κορυφαία pop star γνώρισε την αποθέωση και παρέσυρε τους πάντες με το πιο δυναμικό και εντυπωσιακό show, επιβεβαιώνοντας την πρωτοκαθεδρία της στην ελληνική pop σκηνή.

mad vma 2026 eleni foureira

Η Ελένη Φουρέιρα έβαλε «φωτιά» στο stage με επιβλητικά props, εντυπωσιακά visuals και δέκα χορευτές να την πλαισιώνουν σε εξαιρετικές χορογραφίες. Η συναυλία άνοιξε με το ολοκαίνουργιο hit «Jackie O’», που κυκλοφορεί από την Panik Records, σε μια θεαματική εισαγωγή που έδωσε από τα πρώτα λεπτά τον τόνο για το υπερθέαμα που ακολούθησε.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Το εντυπωσιακό φινάλε με την Ελένη Φουρέιρα και τον Θοδωρή Φέρρη που μας άφησε άφωνους

Από το setlist δεν έλειψαν κομμάτια από το πολυεπιτυχημένο album «Hybrid» όπως τα σαρωτικά «Alleluia» και «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι», καθώς και τεράστιες δισκογραφικές επιτυχίες με τις οποίες η Ελένη Φουρέιρα έχει γράψει ιστορία.

Στις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η guest εμφάνιση του Saske, που μαζί με την Ελένη Φουρέιρα είπαν το πολυπλατινένιο ντουέτο τους «10’», κάνοντας το Κατράκειο να πάλλεται. Τον δικό της παλμό έδωσε η Marseaux, μια από τις ξεχωριστές και επιδραστικές παρουσίες στη σύγχρονη pop σκηνή, ενώ το opening act έκανε ο πολλά υποσχόμενος νέος urban καλλιτέχνης AGapios.

https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/

Το «Hybrid tour», σε παραγωγή της Panik Live Productions, θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι σε Ελλάδα και Κύπρο, με ξεχωριστές εκπλήξεις σε κάθε σταθμό του.

https://www.instagram.com/foureira/

Μεγάλος χορηγός η Maybelline New York, το no1 make-up brand στον κόσμο.

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/hybrid-tour-eleni-foureira

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ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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