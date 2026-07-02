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Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 02.07.2026

NYXDrop Season 2: Θα το αφήσεις να περάσει; 5 μέρες για να δηλώσεις συμμετοχή στον πιο hot διαγωνισμό

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Μέχρι τις 6 Ιουλίου μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή στο viral μουσικό talent show του TikTok και να διεκδικήσεις μια θέση ανάμεσα στους 20 φιναλίστ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Λήξη προθεσμίας αιτήσεων για το NYXDrop Season 2 στις 6 Ιουλίου.
  • Κριτική επιτροπή αποτελούμενη από Μιχάλη Stavento και Lila.
  • Η νικήτρια του περσινού διαγωνισμού, Μαντώ Κουντούρη, υπέγραψε με τη Minos EMI.
  • Το έπαθλο είναι δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos EMI.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα ρολόγια χτυπούν αντίστροφα και η αγωνία κορυφώνεται! Μένουν μόλις 5 ημέρες μέχρι την ολοκλήρωση των αιτήσεων για το NYXDrop Season 2, το πιο viral μουσικό talent show που έχει κατακλύσει το TikTok. Εκατοντάδες συμμετοχές έχουν ήδη καταφτάσει από κάθε γωνιά της Ελλάδας, με νέους καλλιτέχνες να μοιράζονται το ταλέντο τους και να διεκδικούν μια θέση στην κορυφή. Όμως, η ευκαιρία παραμένει ανοιχτή για εσένα που ακόμα το σκέφτεσαι, καθώς έχεις διορία μέχρι τις 6 Ιουλίου για να δείξεις σε όλους τι αξίζεις.

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Η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από 2 καλλιτέχνες που ξέρουν από πρώτο χέρι πώς να κυριαρχούν στα charts, τον Μιχάλη Stavento και τη Lila, παρακολουθεί στενά το feed και είναι έτοιμη να ανακαλύψει την επόμενη μεγάλη μουσική προσωπικότητα που θα αλλάξει τα δεδομένα.

NYXDrop Season 2: Ψάχνουμε το επόμενο viral όνομα της μουσικής- Εσύ δήλωσες συμμετοχή;

Το NYXDrop δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός, είναι το «σκαλοπάτι» για μια πραγματική καριέρα. Απόδειξη αποτελεί η νικήτρια του περσινού διαγωνισμού, η Μαντώ Κουντούρη. Μετά τη νίκη της και τη συνεργασία της με τη Minos EMI, η Μαντώ είναι έτοιμη να μας παρουσιάσει το ολοκαίνουργιο music video της «Κακή επιρροή», το οποίο κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες. Είναι η ζωντανή απόδειξη του πώς μια συμμετοχή στο NYXDrop μπορεί να κάνει πραγματικότητα ακόμα και τα πιο μεγάλα όνειρα.

Μην αφήσεις την ευκαιρία να πάει χαμένη, καθώς ο δρόμος για τη δισκογραφία περνάει μέσα από το smartphone σου. Μπες τώρα στο mad.gr/nyxdrop, άκουσε το διαθέσιμο beat, γράψε τους δικούς σου στίχους, «ντύσε» το με τη φωνή σου και ανέβασε το video σου στο TikTok για να μπεις στον διαγωνισμό.

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Θυμήσου ότι μένουν μόνο 5 ημέρες. Στις 6 Ιουλίου η πλατφόρμα κλείνει για νέες αιτήσεις και οι 20 τυχεροί που θα περάσουν στην επόμενη φάση, με τα γυρίσματα, τα challenges και τις καθοδηγήσεις από τους coaches, θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους για το μεγάλο έπαθλο που είναι ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos EMI. Εσύ θα είσαι ο επόμενος καλλιτέχνης που θα δούμε στην οθόνη μας; Το επόμενο viral video μπορεί να είναι το δικό σου.

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Αν πιστεύεις ότι έχεις κάτι διαφορετικό να πεις μέσα από τη μουσική σου, τώρα είναι η στιγμή να το δείξεις. Το επόμενο music icon μπορεί να βρίσκεται ανάμεσα στους φετινούς διαγωνιζόμενους. Και ίσως αυτό το όνομα να είναι το δικό σου!

 

 

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NyxDrop NYXDrop - Season 2
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