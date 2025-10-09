Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI

Η νικήτρια του πρώτου talent show του TikTok στην Ελλάδα υπέγραψε συμβόλαιο με τη Minos EMI και ξεκινά τη μουσική της διαδρομή με δυνατές συνεργασίες

Η Μαντώ δεν είναι απλώς η πρώτη νικήτρια του NYXDrop – είναι το νέο πρόσωπο που φαίνεται πως θα απασχολήσει σοβαρά τη μουσική σκηνή. Μετά τη νίκη της στον πρώτο διαγωνισμό τραγουδιού του TikTok στην Ελλάδα, το όνειρό της αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά: υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos EMI / Universal και ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο της βήμα.

Η υπογραφή του συμβολαίου έγινε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στα γραφεία της Minos EMI, όπου τη Μαντώ υποδέχθηκε με χαμόγελο όλη η ομάδα της εταιρείας. Την καλωσόρισε προσωπικά η κα Μαργαρίτα Μάτσα, CEO της Minos EMI, η οποία εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη νέα συνεργασία, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα ταλέντο με φρέσκια ματιά, δυναμισμό και αυθεντικότητα, 3 στοιχεία που λείπουν από τη σημερινή pop σκηνή.

Η Μαντώ συζήτησε με την ομάδα της εταιρείας για τα επόμενα βήματά της, τη μουσική της κατεύθυνση και το ύφος που θα έχει η πρώτη της επίσημη κυκλοφορία. Το συμβόλαιο περιλαμβάνει τη δημιουργία και κυκλοφορία ενός ή και περισσότερων τραγουδιών, ενώ ήδη οι πρώτες ιδέες για το debut single έχουν πέσει στο τραπέζι.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, η Μαντώ είχε και μια σύντομη τηλεφωνική συνομιλία με τον Stavento, ο οποίος τη συνεχάρη για το πρώτο της δισκογραφικό βήμα και της έδωσε τις πρώτες του συμβουλές για το ταξίδι που ξεκινά. Όλα δείχνουν πως κάτι μεγάλο έρχεται (και η ίδια το ξέρει καλά).

Η παρουσία της Μαντώς μετά το NYXDrop δεν πέρασε απαρατήρητη. Εμφανίστηκε στη συναυλία της Lilla στην Τεχνόπολη τον Σεπτέμβριο, ανεβαίνοντας στη σκηνή με την αυτοπεποίθηση μιας καλλιτέχνιδας που ξέρει πού πηγαίνει, ενώ συμμετείχε και στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας της Amita στην Πλατεία Νερού, αποσπώντας θετικά σχόλια για την ενέργεια και τη φωνή της.

Τώρα, το βλέμμα της είναι στραμμένο στο πρώτο της τραγούδι και το επερχόμενο videoclip του, που – όπως φαίνεται – θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας λαμπρής μουσικής πορείας.

Αν κρίνουμε από τη διαδρομή της ως τώρα, η Μαντώ είναι έτοιμη να αποδείξει ότι το TikTok μπορεί να είναι η αφετηρία, αλλά το μέλλον της ανήκει εξ ολοκλήρου στη μουσική.

