«Pretty Woman» και Roxette: Το τραγούδι που έγινε διαχρονικό hit μετά από 40 χρόνια

Με μια ματιά Το τραγούδι «It must have been love» των Roxette ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.

Η παγκόσμια φήμη του τραγουδιού εκτοξεύτηκε μετά τη συμπερίληψή του στο soundtrack της ταινίας «Pretty Woman» το 1990.

Το τραγούδι έφτασε στο Νο1 του Billboard Hot 100 στις ΗΠΑ το 1990, παραμένοντας στην κορυφή για δύο εβδομάδες.

Οι Roxette συνεχίζουν να γιορτάζουν την κληρονομιά τους με μια νέα ευρωπαϊκή περιοδεία το 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σχεδόν 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το «It must have been love» των Roxette συνεχίζει να γράφει ιστορία και αποδεικνύει πως κάποια τραγούδια δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Η εμβληματική μπαλάντα του σουηδικού ντουέτου μπήκε επίσημα στο YouTube Billion Views Club, καταφέρνοντας να ξεπεράσει το εντυπωσιακό ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου προβολών. Πρόκειται για το πρώτο music video των Roxette που κατακτά αυτή τη διάκριση, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δύναμη ενός από τα πιο αγαπημένα love songs όλων των εποχών.

Το «It must have been love» κυκλοφόρησε αρχικά το 1987, όμως απέκτησε παγκόσμια φήμη λίγα χρόνια αργότερα, όταν συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας «Pretty Woman» το 1990. Η συναισθηματική σκηνή της ταινίας, σε συνδυασμό με τη συγκλονιστική ερμηνεία της αείμνηστης Marie Fredriksson, έκανε το τραγούδι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της δεκαετίας των ’90s. Μέχρι σήμερα, η μελωδία του συνεχίζει να αγγίζει νέες γενιές ακροατών μέσα από streaming πλατφόρμες και social media.

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Η επιτυχία του τραγουδιού δεν περιορίστηκε μόνο στο YouTube, αφού όταν κυκλοφόρησε ως single στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε στην κορυφή του Billboard Hot 100, παραμένοντας στο Νο1 για δύο εβδομάδες το 1990. Παράλληλα, έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Roxette παγκοσμίως, ενώ η φωνή της Marie Fredriksson έμεινε χαραγμένη στη μουσική ιστορία. Η τραγουδίστρια αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας από τις αρχές των 00s, όμως επέστρεψε στη σκηνή και συνέχισε να εμπνέει εκατομμύρια fans μέχρι τον θάνατό της το 2019.

Το «It must have been love» παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια χωρισμού και αγάπης, με τους Roxette να συνεχίζουν να γιορτάζουν την κληρονομιά τους μέσα από τη νέα ευρωπαϊκή περιοδεία «Live – Back Again! 2026», αφιερωμένη στα 40 χρόνια από το ντεμπούτο album τους.

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