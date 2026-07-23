Άρωμα Σπετσών στο νέο video clip της Γιάννας Βασιλείου για το «Φτάνουν τα λάθη»

Η Γιάννα Βασιλείου παρουσιάζει το νέο music video του «Φτάνουν τα λάθη», με φόντο τις μαγευτικές Σπέτσες και μια καλοκαιρινή ιστορία γεμάτη συναίσθημα

Με μια ματιά Το νέο video clip της Γιάννας Βασιλείου για το «Φτάνουν τα λάθη» γυρίστηκε στις Σπέτσες.

Το video clip αποτυπώνει στιγμές αυθορμητισμού, ανεμελιάς και παρέας με φίλους της τραγουδίστριας.

Το concept του video clip είναι ιδέα της Γιάννας Βασιλείου, αναπτυγμένο με τον παραγωγό Λευτέρη Παπαδάκη.

Το τραγούδι σηματοδοτεί τη συνέχιση της συνεργασίας της Γιάννας Βασιλείου με τον δημιουργό Λευτέρη Κιντάτο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Γιάννα Βασιλείου συνεχίζει το μουσικό της ταξίδι με το επίσημο music video του «Φτάνουν τα λάθη», το οποίο γυρίστηκε στις πανέμορφες Σπέτσες. Με φόντο την Nτάπια, τα σοκάκια, τη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα του νησιού, το video clip αποτυπώνει στιγμές αυθορμητισμού, ανεμελιάς και παρέας.

Στα γυρίσματα συμμετείχαν φίλοι και γνωστοί της Γιάννας, στοιχείο που δίνει μια αίσθηση αμεσότητας και κάνει το αποτέλεσμα ακόμη πιο προσωπικό. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Danny Ntarlas, ενώ το concept του video clip αποτελεί ιδέα της ίδιας της Γιάννας Βασιλείου, την οποία ανέπτυξε μαζί με τον παραγωγό της, Λευτέρη Παπαδάκη, δημιουργώντας εικόνες που ακολουθούν τη διάθεση και το συναίσθημα του τραγουδιού.

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Το «Φτάνουν Τα Λάθη» σηματοδοτεί παράλληλα την συνέχεια της συνεργασίας της Γιάννας Βασιλείου με τον δημιουργό Λευτέρη Κιντάτο, με τον οποίο θα κυκλοφορήσουν και τα επόμενα κομμάτια της, συνεχίζοντας το δημιουργικό κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία.

Το νέο video clip του «Φτάνουν Τα Λάθη» είναι πλέον διαθέσιμο στο YouTube, συνοδεύοντας με εικόνα ένα τραγούδι που ξεχώρισε & αγαπήθηκε από το κοινό από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του.

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