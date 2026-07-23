Shakira: Tyla, Ed Sheeran και Burna Boy στο εντυπωσιακό live της Νέας Υόρκης

Η Shakira έφερε το Μουντιάλ 2026 στη Νέα Υόρκη με τον Burna Boy και το «Dai Dai» σε μία εντυπωσιακή live εμφάνιση

Με μια ματιά Η Shakira πραγματοποίησε εκρηκτική συναυλία στη Νέα Υόρκη μετά το halftime show του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Στη σκηνή εμφανίστηκαν οι Burna Boy, Tyla και Ed Sheeran, προσφέροντας μοναδικές συνεργασίες.

Η συναυλία εντάσσεται στην παγκόσμια περιοδεία της Shakira «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour».

Το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, «Dai Dai», παρουσιάστηκε από τη Shakira και τον Burna Boy. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Shakira απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες performers στον κόσμο, μεταφέροντας τον ενθουσιασμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από το γήπεδο στη σκηνή. Λίγες ώρες μετά την ιστορική της εμφάνιση στο πρώτο halftime show στην ιστορία του FIFA World Cup, η Κολομβιανή superstar επέστρεψε στη δράση με μία εκρηκτική συναυλία στη Νέα Υόρκη. Το Barclays Center γέμισε μουσική, χορό και ενέργεια, με τη Shakira να χαρίζει στους fans μία βραδιά γεμάτη εκπλήξεις. Ανάμεσα στις μεγάλες στιγμές της βραδιάς ξεχώρισε η εμφάνιση του Burna Boy, που ανέβηκε στη σκηνή για το παγκόσμιο hit «Dai Dai».

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αμερικανικής συνέχειας της επιτυχημένης περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour», η οποία έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά events των τελευταίων ετών. Η Shakira εμφανίστηκε στη σκηνή με τους χορευτές της και έδωσε το σύνθημα για ένα μοναδικό party, αναφερόμενη μάλιστα στον τελικό του Mundial 2026 που είχε προηγηθεί. Το κοινό αποθέωσε την τραγουδίστρια από το πρώτο λεπτό, ενώ εκείνη παρουσίασε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «Estoy Aquí», «La Bicicleta» και «La Tortura».

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Η βραδιά όμως είχε ακόμη περισσότερες εκπλήξεις, αφού η Shakira υποδέχθηκε στη σκηνή την Tyla για μία νέα εκρηκτική εκτέλεση του «Hips Don’t Lie», αλλά και τον Ed Sheeran για μία πιο συναισθηματική στιγμή με το «Underneath Your Clothes». Οι δύο καλλιτέχνες δημιούργησαν ένα ξεχωριστό μουσικό στιγμιότυπο, ενώ η χημεία τους ενθουσίασε το κοινό. Η εμφάνιση της Tyla έφερε afro-pop vibes στη σκηνή, ενώ ο Ed Sheeran πρόσθεσε τη δική του χαρακτηριστική μελωδική πινελιά σε μία από τις πιο αγαπημένες μπαλάντες της Shakira.

Το μεγάλο φινάλε ήρθε όταν ο Burna Boy εμφανίστηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει μαζί με τη Shakira το «Dai Dai», το επίσημο τραγούδι του FIFA World Cup 2026. Το κομμάτι έχει ήδη κατακτήσει την κορυφή των παγκόσμιων charts, ενώ ο συνδυασμός latin pop, reggaeton και afrobeats έκανε το Barclays Center να μετατραπεί σε ένα τεράστιο πάρτι. Η βραδιά έκλεισε με το θρυλικό «Waka Waka (This Time for Africa)», θυμίζοντας σε όλους γιατί η Shakira έχει συνδέσει το όνομά της με τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές στιγμές της μουσικής ιστορίας.

Η Shakira συνεχίζει την περιοδεία της με τον αέρα μίας παγκόσμιας superstar, ενώ το show στη Νέα Υόρκη έμεινε ήδη ως μία από τις πιο viral μουσικές στιγμές του καλοκαιριού.

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