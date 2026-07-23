Από παιδί σε διάδοχος: Ο Prince George έκλεισε τα 13 και το νέο του look συζητιέται παντού

Ο Prince George έγινε 13 ετών και η Royal Family δημοσίευσε το νέο του πορτρέτο για τα γενέθλιά του το οποίο έγινε viral

Με μια ματιά Ο Prince George γιόρτασε τα 13α γενέθλιά του με νέα επίσημη φωτογραφία.

Η φωτογραφία δείχνει τον πρίγκιπα πιο ώριμο, με κοστούμι και χαμόγελο.

Η Royal Family μοιράστηκε και βίντεο με πιο προσωπικές στιγμές του.

Ο Prince George είναι δεύτερος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Prince George γιόρτασε τα 13α γενέθλιά του και η Royal Family τίμησε την ξεχωριστή ημέρα με μια νέα επίσημη φωτογραφία του. Ο μεγαλύτερος γιος του Prince William και της Kate Middleton πόζαρε χαμογελαστός, με την εικόνα να τραβά αμέσως την προσοχή των fans της βρετανικής μοναρχίας. Το νέο πορτρέτο ακολουθεί την παράδοση της οικογένειας να μοιράζεται δημόσιες φωτογραφίες των παιδιών σε σημαντικές στιγμές της ζωής τους. Ο Prince George εμφανίζεται πλέον πιο ώριμος, με πολλούς να σχολιάζουν πόσο έχει μεγαλώσει.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της Royal Family στο Instagram, ο νεαρός πρίγκιπας ποζάρει φορώντας ένα κομψό σκούρο μπλε κοστούμι και λευκό πουκάμισο. Με τα χέρια στις τσέπες και ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του, δείχνει μια πιο ώριμη πλευρά του, καθώς πλησιάζει όλο και περισσότερο στον μελλοντικό του ρόλο μέσα στη βασιλική οικογένεια. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από ευχές για τα γενέθλιά του, με χιλιάδες χρήστες να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα.

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Η οικογένεια του Prince George μοιράστηκε επίσης ένα δεύτερο post, στο οποίο ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές του. Το βίντεο περιλάμβανε πιο προσωπικές στιγμές του 13χρονου, με τον ίδιο να απολαμβάνει χρόνο με την οικογένειά του, να βρίσκεται κοντά στη θάλασσα και να εξερευνά το περιβάλλον γύρω του. Η πιο χαλαρή πλευρά του πρίγκιπα έδωσε στους fans μια διαφορετική εικόνα μακριά από τις επίσημες εμφανίσεις.

Ο Prince George είναι ο πρώτος γιος του Prince William και της Kate Middleton και βρίσκεται δεύτερος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, μετά τον πατέρα του. Με τα χρόνια, οι δημόσιες εμφανίσεις του έχουν αυξηθεί, ενώ το ενδιαφέρον του κοινού για την εξέλιξή του παραμένει μεγάλο.

Τα 13α γενέθλια του Prince George έγιναν ακόμη μία αφορμή για τη Royal Family να μοιραστεί μια ξεχωριστή στιγμή, με το νέο του πορτρέτο να σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την ενηλικίωσή του.

Ο Prince George μεγαλώνει μπροστά στα μάτια του κόσμου και η νέα του φωτογραφία απέδειξε πως ο μικρός πρίγκιπας γίνεται πλέον ένας νεαρός διάδοχος με ξεχωριστή παρουσία.

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