Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 23.07.2026

Από παιδί σε διάδοχος: Ο Prince George έκλεισε τα 13 και το νέο του look συζητιέται παντού

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Prince George έγινε 13 ετών και η Royal Family δημοσίευσε το νέο του πορτρέτο για τα γενέθλιά του το οποίο έγινε viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Prince George γιόρτασε τα 13α γενέθλιά του με νέα επίσημη φωτογραφία.
  • Η φωτογραφία δείχνει τον πρίγκιπα πιο ώριμο, με κοστούμι και χαμόγελο.
  • Η Royal Family μοιράστηκε και βίντεο με πιο προσωπικές στιγμές του.
  • Ο Prince George είναι δεύτερος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Prince George γιόρτασε τα 13α γενέθλιά του και η Royal Family τίμησε την ξεχωριστή ημέρα με μια νέα επίσημη φωτογραφία του. Ο μεγαλύτερος γιος του Prince William και της Kate Middleton πόζαρε χαμογελαστός, με την εικόνα να τραβά αμέσως την προσοχή των fans της βρετανικής μοναρχίας. Το νέο πορτρέτο ακολουθεί την παράδοση της οικογένειας να μοιράζεται δημόσιες φωτογραφίες των παιδιών σε σημαντικές στιγμές της ζωής τους. Ο Prince George εμφανίζεται πλέον πιο ώριμος, με πολλούς να σχολιάζουν πόσο έχει μεγαλώσει.

https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/
https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της Royal Family στο Instagram, ο νεαρός πρίγκιπας ποζάρει φορώντας ένα κομψό σκούρο μπλε κοστούμι και λευκό πουκάμισο. Με τα χέρια στις τσέπες και ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του, δείχνει μια πιο ώριμη πλευρά του, καθώς πλησιάζει όλο και περισσότερο στον μελλοντικό του ρόλο μέσα στη βασιλική οικογένεια. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από ευχές για τα γενέθλιά του, με χιλιάδες χρήστες να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα.

Διάβασε επίσης: Το πρώτο κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ που ξεσήκωσε το NBA

Η οικογένεια του Prince George μοιράστηκε επίσης ένα δεύτερο post, στο οποίο ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές του. Το βίντεο περιλάμβανε πιο προσωπικές στιγμές του 13χρονου, με τον ίδιο να απολαμβάνει χρόνο με την οικογένειά του, να βρίσκεται κοντά στη θάλασσα και να εξερευνά το περιβάλλον γύρω του. Η πιο χαλαρή πλευρά του πρίγκιπα έδωσε στους fans μια διαφορετική εικόνα μακριά από τις επίσημες εμφανίσεις.

Ο Prince George είναι ο πρώτος γιος του Prince William και της Kate Middleton και βρίσκεται δεύτερος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, μετά τον πατέρα του. Με τα χρόνια, οι δημόσιες εμφανίσεις του έχουν αυξηθεί, ενώ το ενδιαφέρον του κοινού για την εξέλιξή του παραμένει μεγάλο.

Τα 13α γενέθλια του Prince George έγιναν ακόμη μία αφορμή για τη Royal Family να μοιραστεί μια ξεχωριστή στιγμή, με το νέο του πορτρέτο να σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την ενηλικίωσή του.

Prince George: Πότε και πώς έμαθε ότι μια μέρα θα γίνει βασιλιάς
https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

Ο Prince George μεγαλώνει μπροστά στα μάτια του κόσμου και η νέα του φωτογραφία απέδειξε πως ο μικρός πρίγκιπας γίνεται πλέον ένας νεαρός διάδοχος με ξεχωριστή παρουσία.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

prince george ΓΕΝΕΘΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Shakira: Tyla, Ed Sheeran και Burna Boy στο εντυπωσιακό live της Νέας Υόρκης

Shakira: Tyla, Ed Sheeran και Burna Boy στο εντυπωσιακό live της Νέας Υόρκης

23.07.2026
Επόμενο
Η Konnie Metaxa έκανε το καράβι…σκηνή για το πιο ανατρεπτικό «Jackie O»

Η Konnie Metaxa έκανε το καράβι…σκηνή για το πιο ανατρεπτικό «Jackie O»

23.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Selena Gomez έκλεισε τα 34 και ο Benny Blanco έκανε το πιο cute post
Celeb News

Η Selena Gomez έκλεισε τα 34 και ο Benny Blanco έκανε το πιο cute post

23.07.2026
Συγκίνηση για τον Δημήτρη Κοργιαλά και τη Φωτεινή Ψυχίδου – Βάφτισαν τον 9 χρονο γιο τους
Celeb News

Συγκίνηση για τον Δημήτρη Κοργιαλά και τη Φωτεινή Ψυχίδου – Βάφτισαν τον 9 χρονο γιο τους

23.07.2026
H Zendaya δέχτηκε πρόταση γάμου και η απάντησή της κάνει το γύρο του διαδικτύου
Celeb News

H Zendaya δέχτηκε πρόταση γάμου και η απάντησή της κάνει το γύρο του διαδικτύου

23.07.2026
Ο Νικηφόρος μάς έδειξε το πιο δροσερό spot της Ελλάδας και είμαστε ήδη εκεί
Celeb News

Ο Νικηφόρος μάς έδειξε το πιο δροσερό spot της Ελλάδας και είμαστε ήδη εκεί

23.07.2026
Luis Fonsi: Ο star του «Despacito» τα «έσπασε» στη Μύκονο
Celeb News

Luis Fonsi: Ο star του «Despacito» τα «έσπασε» στη Μύκονο

23.07.2026
Το birthday post της Selena Gomez είναι ό,τι πιο wholesome θα δεις σήμερα
Celeb News

Το birthday post της Selena Gomez είναι ό,τι πιο wholesome θα δεις σήμερα

23.07.2026
Το πρώτο κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ που ξεσήκωσε το NBA
Celeb News

Το πρώτο κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ που ξεσήκωσε το NBA

22.07.2026
Ο ξέφρενος χορός του Javier Bardem μετά τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ
Celeb News

Ο ξέφρενος χορός του Javier Bardem μετά τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ

22.07.2026
«Από εδώ και πέρα μόνο αγάπη»: Ο Trannos «έσπασε» τη σιωπή του για τον Daima
Celeb News

«Από εδώ και πέρα μόνο αγάπη»: Ο Trannos «έσπασε» τη σιωπή του για τον Daima

22.07.2026
Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Work from home ή παραλία; Το μόνο guide που χρειάζεσαι για τηλεργασία στις διακοπές

Δεν σε παίρνει ο ύπνος λόγω ζέστης; 6 tricks που θα κάνουν τη νύχτα σου πιο δροσερή

Δεν σε παίρνει ο ύπνος λόγω ζέστης; 6 tricks που θα κάνουν τη νύχτα σου πιο δροσερή

Πόσα ποτήρια νερό χρειάζεσαι όταν ο καύσωνας χτυπάει κόκκινο;

Πόσα ποτήρια νερό χρειάζεσαι όταν ο καύσωνας χτυπάει κόκκινο;

4 φυτά που οι μέλισσες δεν αγαπούν – Με αυτά θα απολαύσεις πιο ήρεμες καλοκαιρινές μέρες

4 φυτά που οι μέλισσες δεν αγαπούν – Με αυτά θα απολαύσεις πιο ήρεμες καλοκαιρινές μέρες

Η πιο δροσερή σαλάτα του καλοκαιριού έχει τορτελίνια – Έτοιμη σε λίγα λεπτά

Η πιο δροσερή σαλάτα του καλοκαιριού έχει τορτελίνια – Έτοιμη σε λίγα λεπτά

Πώς να κάνεις την επιδερμίδα σου να «ακτινοβολεί» κάτω από τον ήλιο με μία μόνο κίνηση

Πώς να κάνεις την επιδερμίδα σου να «ακτινοβολεί» κάτω από τον ήλιο με μία μόνο κίνηση

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Το «φουσκώνουν» το πακέτο της ΔΕΘ

Το «φουσκώνουν» το πακέτο της ΔΕΘ

Ψάχνουν δεκανίκια για μετά τις εκλογές

Ψάχνουν δεκανίκια για μετά τις εκλογές

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς