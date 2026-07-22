Η πιο δροσερή απάντηση στον καύσωνα ήρθε από τη Ντορέττα Παπαδημητρίου

Με μια ματιά Η Ντορέττα Παπαδημητρίου αντιμετώπισε τον καύσωνα με βουτιές σε ποτάμι.

Η ηθοποιός ταξίδεψε σε φυσικό προορισμό μακριά από την Αθήνα.

Δημοσίευσε βίντεο στο Instagram με στιγμές χαλάρωσης στη φύση.

Η ανάρτησή της έδειξε την αντίθεση ζέστης πόλης και δροσιάς ποταμού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο καύσωνας έχει κάνει την καθημερινότητα στην Αθήνα ιδιαίτερα δύσκολη, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σε υψηλά επίπεδα και πολλούς να αναζητούν λίγες στιγμές δροσιάς μακριά από την πόλη. Ανάμεσα σε αυτούς και η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η οποία βρήκε έναν διαφορετικό τρόπο για να αντιμετωπίσει τη ζέστη και να απολαύσει το καλοκαίρι όπως πραγματικά του αξίζει, σε ένα ποτάμι.

Η γνωστή ηθοποιός άφησε για λίγο πίσω της την ένταση της πρωτεύουσας και ταξίδεψε σε έναν ειδυλλιακό προορισμό, όπου πρωταγωνιστές ήταν η φύση, τα καθαρά νερά και οι δροσερές βουτιές σε ένα ποτάμι.

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Με ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ντορέττα Παπαδημητρίου έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές χαλάρωσης μέσα σε ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο, χωρίς όμως να αποκαλύψει ακόμη πού ακριβώς βρίσκεται.

Την ώρα που η Αθήνα «ψηνόταν» από τις υψηλές θερμοκρασίες, η Ντορέττα Παπαδημητρίου επέλεξε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο για να δροσιστεί. Στο βίντεο που ανέβασε, φαίνεται να απολαμβάνει τις βουτιές της σε ένα ποτάμι που περιβάλλεται από ένα καταπράσινο δάσος, δημιουργώντας μια εικόνα που μοιάζει βγαλμένη από καλοκαιρινή απόδραση στη φύση. Η ίδια μάλιστα σχολίασε με χιούμορ τη διαφορά ανάμεσα στην πόλη και το μέρος όπου βρίσκεται, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Αθήνα 40 βαθμοί Κελσίου, εγώ…». Με αυτή τη φράση κατάφερε να περιγράψει με τον πιο απλό τρόπο την απόλυτη καλοκαιρινή αντίθεση – από τη ζέστη της πόλης στη δροσιά ενός ποταμού.

Η ανάρτηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή των διαδικτυακών της φίλων. Το βίντεο με τις φυσικές εικόνες και την καλοκαιρινή ανεμελιά συγκέντρωσε πολλά θετικά σχόλια, ενώ η ηθοποιός το μοιράστηκε και στα stories της. Μάλιστα, σε ένα από τα stories της χρησιμοποίησε τη λέξη «Ποταμίσια», δίνοντας έναν πιο παιχνιδιάρικο χαρακτήρα στην απόδρασή της.

Η χαλαρή διάθεσή της και το αυθεντικό στιγμιότυπο από τη φύση ήταν αρκετά για να κάνουν πολλούς followers να ονειρευτούν μια αντίστοιχη δροσερή εξόρμηση.

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