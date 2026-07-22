Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 22.07.2026

Η πιο δροσερή απάντηση στον καύσωνα ήρθε από τη Ντορέττα Παπαδημητρίου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου βρήκε τον ιδανικό τρόπο να ξεφύγει από τις υψηλές θερμοκρασίες της Αθήνας
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Ντορέττα Παπαδημητρίου αντιμετώπισε τον καύσωνα με βουτιές σε ποτάμι.
  • Η ηθοποιός ταξίδεψε σε φυσικό προορισμό μακριά από την Αθήνα.
  • Δημοσίευσε βίντεο στο Instagram με στιγμές χαλάρωσης στη φύση.
  • Η ανάρτησή της έδειξε την αντίθεση ζέστης πόλης και δροσιάς ποταμού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο καύσωνας έχει κάνει την καθημερινότητα στην Αθήνα ιδιαίτερα δύσκολη, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σε υψηλά επίπεδα και πολλούς να αναζητούν λίγες στιγμές δροσιάς μακριά από την πόλη. Ανάμεσα σε αυτούς και η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η οποία βρήκε έναν διαφορετικό τρόπο για να αντιμετωπίσει τη ζέστη και να απολαύσει το καλοκαίρι όπως πραγματικά του αξίζει, σε ένα ποτάμι.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ποζάρει με καλοκαιρινό μαγιό μπικίνι.
https://www.instagram.com/dorettapapadimitriou_official/

Η γνωστή ηθοποιός άφησε για λίγο πίσω της την ένταση της πρωτεύουσας και ταξίδεψε σε έναν ειδυλλιακό προορισμό, όπου πρωταγωνιστές ήταν η φύση, τα καθαρά νερά και οι δροσερές βουτιές σε ένα ποτάμι.

Διάβασε επίσης: Luis Fonsi: Ο τραγουδιστής του «Despacito» απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα

Με ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ντορέττα Παπαδημητρίου έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές χαλάρωσης μέσα σε ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο, χωρίς όμως να αποκαλύψει ακόμη πού ακριβώς βρίσκεται.

Την ώρα που η Αθήνα «ψηνόταν» από τις υψηλές θερμοκρασίες, η Ντορέττα Παπαδημητρίου επέλεξε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο για να δροσιστεί. Στο βίντεο που ανέβασε, φαίνεται να απολαμβάνει τις βουτιές της σε ένα ποτάμι που περιβάλλεται από ένα καταπράσινο δάσος, δημιουργώντας μια εικόνα που μοιάζει βγαλμένη από καλοκαιρινή απόδραση στη φύση. Η ίδια μάλιστα σχολίασε με χιούμορ τη διαφορά ανάμεσα στην πόλη και το μέρος όπου βρίσκεται, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Αθήνα 40 βαθμοί Κελσίου, εγώ…». Με αυτή τη φράση κατάφερε να περιγράψει με τον πιο απλό τρόπο την απόλυτη καλοκαιρινή αντίθεση – από τη ζέστη της πόλης στη δροσιά ενός ποταμού.

Ντορέττα Παπαδημητρίου Χριστούγεννα
https://www.instagram.com/dorettapapadimitriou_official/

Η ανάρτηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή των διαδικτυακών της φίλων. Το βίντεο με τις φυσικές εικόνες και την καλοκαιρινή ανεμελιά συγκέντρωσε πολλά θετικά σχόλια, ενώ η ηθοποιός το μοιράστηκε και στα stories της. Μάλιστα, σε ένα από τα stories της χρησιμοποίησε τη λέξη «Ποταμίσια», δίνοντας έναν πιο παιχνιδιάρικο χαρακτήρα στην απόδρασή της.

https://www.instagram.com/dorettapapadimitriou_official/
https://www.instagram.com/dorettapapadimitriou_official/

Η χαλαρή διάθεσή της και το αυθεντικό στιγμιότυπο από τη φύση ήταν αρκετά για να κάνουν πολλούς followers να ονειρευτούν μια αντίστοιχη δροσερή εξόρμηση.

Διάβασε επίσης: «Νύχτες στην Ελλάδα» για τη Sophia Vergara – Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από τη Μύκονο

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

καλοκαίρι καύσωνας Ντορέττα Παπαδημητρίου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Pedro Pascal άφησε για λίγο το Hollywood και ήρθε για διακοπές στην Ύδρα

Ο Pedro Pascal άφησε για λίγο το Hollywood και ήρθε για διακοπές στην Ύδρα

22.07.2026
Επόμενο
Η Ελένη Φουρέιρα γύρισε το πιο fun «Jackie O» video clip με την παρέα της στις διακοπές

Η Ελένη Φουρέιρα γύρισε το πιο fun «Jackie O» video clip με την παρέα της στις διακοπές

22.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο Pedro Pascal άφησε για λίγο το Hollywood και ήρθε για διακοπές στην Ύδρα
Celeb News

Ο Pedro Pascal άφησε για λίγο το Hollywood και ήρθε για διακοπές στην Ύδρα

22.07.2026
Η Σμαράγδα Καρύδη δίνει μια πρώτη γεύση από τη νέα σεζόν του «IQ 160»
Celeb News

Η Σμαράγδα Καρύδη δίνει μια πρώτη γεύση από τη νέα σεζόν του «IQ 160»

22.07.2026
Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη βάζουν τέλος στις φήμες χωρισμού
Celeb News

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη βάζουν τέλος στις φήμες χωρισμού

22.07.2026
Πυρά κατά της Zendaya για τα αρχαία ιρανικά αντικείμενα στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας»
Celeb News

Πυρά κατά της Zendaya για τα αρχαία ιρανικά αντικείμενα στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας»

22.07.2026
«Το Καφέ της Χαράς»: Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αποκάλυψε γιατί φοβήθηκε τον ρόλο του Φατσέα
Celeb News

«Το Καφέ της Χαράς»: Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αποκάλυψε γιατί φοβήθηκε τον ρόλο του Φατσέα

22.07.2026
Luis Fonsi: Ο τραγουδιστής του «Despacito» απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα
Celeb News

Luis Fonsi: Ο τραγουδιστής του «Despacito» απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα

22.07.2026
Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Σταμάτης – Άφησε πίσω του ένα σπουδαίο λογοτεχνικό αποτύπωμα
Celeb News

Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Σταμάτης – Άφησε πίσω του ένα σπουδαίο λογοτεχνικό αποτύπωμα

22.07.2026
«Νύχτες στην Ελλάδα» για τη Sophia Vergara – Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από τη Μύκονο
Celeb News

«Νύχτες στην Ελλάδα» για τη Sophia Vergara – Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από τη Μύκονο

22.07.2026
Στεφανία Γουλιώτη: Η Τήνος την κέρδισε με έναν τρόπο που δεν περίμενε κανείς
Celeb News

Στεφανία Γουλιώτη: Η Τήνος την κέρδισε με έναν τρόπο που δεν περίμενε κανείς

21.07.2026
Δεν αντέχεις με τον καύσωνα; 3 έξυπνα beauty hacks που θα λατρέψεις

Δεν αντέχεις με τον καύσωνα; 3 έξυπνα beauty hacks που θα λατρέψεις

Σίσσυ Χρηστίδου: Αυτό είναι το καλοκαιρινό trend στα μαγιό που δεν αποχωρίζεται

Σίσσυ Χρηστίδου: Αυτό είναι το καλοκαιρινό trend στα μαγιό που δεν αποχωρίζεται

Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος πριν μπεις σε καυτό αυτοκίνητο το καλοκαίρι

Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος πριν μπεις σε καυτό αυτοκίνητο το καλοκαίρι

Γιατί ξυπνάμε πιο κουρασμένοι όταν κοιμόμαστε με air condition;

Γιατί ξυπνάμε πιο κουρασμένοι όταν κοιμόμαστε με air condition;

Πώς να κρατήσεις το καρπούζι φρέσκο για μέρες χωρίς να χάσει τη γεύση του

Πώς να κρατήσεις το καρπούζι φρέσκο για μέρες χωρίς να χάσει τη γεύση του

Beach ready: Οι 7 τροφές που θα σου «χαρίσουν» γρήγορο μαύρισμα

Beach ready: Οι 7 τροφές που θα σου «χαρίσουν» γρήγορο μαύρισμα

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Σαπουνόπερα με τις κάλπες

Σαπουνόπερα με τις κάλπες

Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο θα οδηγήσουν σε νέες εκλογές την άνοιξη

Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο θα οδηγήσουν σε νέες εκλογές την άνοιξη

Οδηγός προστασίας από τον καύσωνα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε – Έκτακτη εγκύκλιος

Οδηγός προστασίας από τον καύσωνα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε – Έκτακτη εγκύκλιος