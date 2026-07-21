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Celeb World 21.07.2026

Στεφανία Γουλιώτη: Η Τήνος την κέρδισε με έναν τρόπο που δεν περίμενε κανείς

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Η ηθοποιός άφησε πίσω τις κλασικές εικόνες των Κυκλάδων και βρήκε στο νησί της Τήνου μια διαφορετική ομορφιά γεμάτη πέτρα, φύση και αυθεντικές στιγμές
Πόπη Βασιλείου

Δεν είναι όλα τα καλοκαιρινά ταξίδια ίδια. Κάποια μέρη σε κερδίζουν από την πρώτη στιγμή με τις εικόνες τους, ενώ κάποια άλλα χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να σου αποκαλύψουν τη μαγεία τους. Η Στεφανία Γουλιώτη φαίνεται πως ανήκει στη δεύτερη περίπτωση, αφού η επίσκεψή της στην Τήνο τής χάρισε μια διαφορετική εμπειρία από αυτή που περίμενε. Το κυκλαδίτικο νησί δεν την εντυπωσίασε μόνο με τις θάλασσες και τα καλοκαιρινά τοπία του, αλλά κυρίως με τη γη του, την άγρια ομορφιά του και όλες εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες που συνθέτουν τον μοναδικό χαρακτήρα του.

https://www.instagram.com/stefaniagoulioti/
https://www.instagram.com/stefaniagoulioti/
https://www.instagram.com/stefaniagoulioti/
https://www.instagram.com/stefaniagoulioti/

Η Στεφανία Γουλιώτη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Τήνο, δείχνοντας στιγμές από διαφορετικά σημεία του νησιού. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν και μια φωτογραφία στην οποία η ίδια έχει ανέβει σε ένα δέντρο, απολαμβάνοντας τη φύση και την ηρεμία του τοπίου. Η ανάρτησή της στο Instagram δεν ήταν απλώς ένα άλμπουμ από καλοκαιρινές διακοπές, αλλά ένα μικρό αφιέρωμα στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Τήνου.

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Οι περισσότεροι ταξιδιώτες συνδέουν τις Κυκλάδες με τις παραλίες, τα λευκά σπίτια και τα καταγάλανα νερά. Η Στεφανία Γουλιώτη, όμως, φαίνεται πως βρήκε στην Τήνο κάτι διαφορετικό. Στη λεζάντα της φωτογραφίας της έγραψε χαρακτηριστικά: «Συνήθως πάμε στις Κυκλάδες για τη θάλασσα και τα νερά. Στην Τήνο όμως με κέρδισε η γη, οι γρανιτικοί σχηματισμοί, η πέτρα, ο βράχος, η άμμος, το στάχυ, τα αμπέλια, η μυρωδιά της ρίγανης, οι αγκινάρες, τα ορεινά χωριά, το μάρμαρο».

https://www.instagram.com/stefaniagoulioti/
https://www.instagram.com/stefaniagoulioti/
https://www.instagram.com/stefaniagoulioti/
https://www.instagram.com/stefaniagoulioti/
https://www.instagram.com/stefaniagoulioti/
https://www.instagram.com/stefaniagoulioti/

Με αυτά τα λόγια, η ηθοποιός περιέγραψε μια πλευρά του νησιού που πολλές φορές περνά απαρατήρητη, αλλά αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά του. Η Τήνος δεν είναι μόνο ένας προορισμός για καλοκαιρινές βουτιές. Είναι ένας τόπος με έντονη φυσιογνωμία, όπου η άγρια ομορφιά της φύσης συναντά την παράδοση και την ιστορία. Η Στεφανία Γουλιώτη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την εμπειρία που έζησε στο νησί, γράφοντας: «Τι ωραία απρόβλεπτη ψυχική έκπληξη ήταν αυτή. Πώς γίνεται να μην είχα ξανάρθει;».

Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε με φόντο το ηλιοβασίλεμα, τα παραδοσιακά χωριά και τα μοναδικά στοιχεία της τηνιακής φύσης. Από τα μάρμαρα μέχρι τους βράχους και από τα χωμάτινα μονοπάτια μέχρι τα αρώματα των φυτών, κάθε εικόνα φαίνεται πως είχε τη δική της ιστορία.

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον μικρό του «Σίμπα» που «έλιωσε» το instagram

 

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διακοπές καλοκαίρι Στεφανία Γουλιώτη
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