Μαρία Σάκκαρη: Το μήνυμα μετά τον τελικό του Athens Open που άγγιξε κάθε Έλληνα φίλαθλο

Η ατμόσφαιρα στο κατάμεστο Athens Olympic Tennis Centre και η αγάπη του κόσμου έκαναν τη Μαρία Σάκκαρη να ζήσει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της καριέρας της

Με μια ματιά Η Μαρία Σάκκαρη αγωνίστηκε στον τελικό του Athens Open, μια στιγμή που ξεπέρασε τις προσδοκίες της.

Η ατμόσφαιρα και η στήριξη του ελληνικού κοινού στο Athens Olympic Tennis Centre ήταν μοναδική.

Η Σάκκαρη μοιράστηκε συγκινητικό μήνυμα στα social media, ευχαριστώντας τους φιλάθλους.

Η Ελληνίδα τενίστρια ανέφερε ότι ονειρευόταν να παίξει μπροστά σε Έλληνες φιλάθλους από παιδί. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάποιες στιγμές στον αθλητισμό δεν κρίνονται μόνο από το αποτέλεσμα, αλλά από το συναίσθημα που αφήνουν πίσω τους. Για τη Μαρία Σάκκαρη, ο τελικός του Athens Open ήταν μια τέτοια στιγμή, καθώς της έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί μπροστά στο ελληνικό κοινό, στην πόλη όπου μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα της όνειρα με μια ρακέτα στο χέρι. Μπορεί ο τίτλος να μην πέρασε στα δικά της χέρια, όμως η εμπειρία που έζησε στο Athens Olympic Tennis Centre ξεπέρασε, όπως η ίδια παραδέχθηκε, κάθε προσδοκία. Η ενέργεια του κόσμου, η στήριξη από τις εξέδρες και η μοναδική ατμόσφαιρα δημιούργησαν μια ανάμνηση που θα παραμείνει ξεχωριστή στην καριέρα της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης και τον τελικό απέναντι στην Barbora Krejcikova, η Μαρία Σάκκαρη επέλεξε να μοιραστεί τα συναισθήματά της μέσα από τα social media. Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, ευχαρίστησε όλους όσοι βρέθηκαν στις εξέδρες του Athens Olympic Tennis Centre αλλά και όσους τη στήριξαν καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση που έχει με τον κόσμο.

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Η Μαρία Σάκκαρη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για όσα έζησε στο Athens Open. Όπως ανέφερε στην ανάρτησή της, το να αγωνίζεται μπροστά σε χιλιάδες Έλληνες φιλάθλους ήταν κάτι που ονειρευόταν από μικρό παιδί. Η πραγματικότητα, όμως, αποδείχθηκε ακόμη πιο δυνατή από κάθε εικόνα που είχε δημιουργήσει στο μυαλό της. Η ατμόσφαιρα στο κατάμεστο Athens Olympic Tennis Centre, τα χειροκροτήματα και η συνεχής υποστήριξη του κόσμου δημιούργησαν μια εμπειρία που χαρακτήρισε μοναδική.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα της. «Υπάρχουν στιγμές που ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ερχόταν η μέρα που θα έπαιζα μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο, στην πόλη που μεγάλωσα. Από παιδί ονειρευόμουν στιγμές σαν κι αυτή, αλλά το να τις ζεις είναι κάτι εντελώς διαφορετικό», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη που μου δείξατε όλη την εβδομάδα. Ανυπομονώ να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές μαζί!». Η ανάρτηση της Μαρίας Σάκκαρη συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες θετικές αντιδράσεις και μηνύματα υποστήριξης από φίλους, φιλάθλους και ανθρώπους του αθλητισμού. Πολλοί στάθηκαν όχι μόνο στην πορεία της μέχρι τον τελικό του Athens Open, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι η σχέση της με τους Έλληνες φιλάθλους βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση και τον σεβασμό.

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