Η Penélope Cruz είναι η απόλυτη φίλαθλος της Ισπανίας και αυτό το βίντεο είναι η απόδειξη

Με μια ματιά Η Penélope Cruz πανηγύρισε έντονα τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026.

Μοιράστηκε βίντεο με χαμόγελα, χορό και ενέργεια στα social media.

Φόρεσε τη φανέλα του Lamine Yamal, δείχνοντας στήριξη στη νέα γενιά.

Ο πανηγυρισμός της έγινε viral, συνδυάζοντας αθλητικό θρίαμβο, μουσική και celebrity. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Penélope Cruz απέδειξε πως το πάθος για το ποδόσφαιρο δεν γνωρίζει όρια, καθώς πανηγύρισε με τον πιο ενθουσιώδη τρόπο τη μεγάλη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026. Η διάσημη Ισπανίδα ηθοποιός άφησε για λίγο στην άκρη το Hollywood glamour και μετατράπηκε σε μία ακόμη φανατική φίλαθλο της «La Roja». Μέσα από τα social media της μοιράστηκε ένα βίντεο γεμάτο χαμόγελα, χορό και απίστευτη ενέργεια, το οποίο κατάφερε να τραβήξει αμέσως την προσοχή των fans. Η στιγμή της έγινε ένα από τα πιο fun celebrity στιγμιότυπα μετά τον μεγάλο τελικό.

Η Ισπανία πανηγύρισε μια ιστορική επιτυχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας της Αργεντινής στον μεγάλο τελικό, και η Penélope Cruz δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της. Μετά το καθοριστικό γκολ του Ferran Torres, η ηθοποιός γιόρτασε τη νίκη της εθνικής ομάδας της χώρας της με έναν αυθόρμητο πανηγυρισμό που μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της. Η αντίδρασή της έδειξε πως η μεγάλη ποδοσφαιρική στιγμή δεν ενθουσίασε μόνο τους φιλάθλους, αλλά και πολλούς celebrities σε όλο τον κόσμο.

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Αυτό που έκανε το βίντεο ακόμα πιο ξεχωριστό ήταν η εμφάνιση που επέλεξε η Penélope Cruz για τη μεγάλη γιορτή. Η ηθοποιός φορούσε τη φανέλα της Ισπανίας με το όνομα και τον αριθμό του νεαρού αστέρα Lamine Yamal, δείχνοντας τη στήριξή της στη νέα γενιά του ισπανικού ποδοσφαίρου. Παράλληλα, χόρευε στους ρυθμούς του «Nuevayol» του Bad Bunny και έστειλε το δικό της μήνυμα στην ομάδα: «Είστε καταπληκτικοί, συγχαρητήρια».

Η Penélope Cruz έγινε η πιο viral fan της Ισπανίας

Η βραδιά του τελικού του Μουντιάλ δημιούργησε αμέτρητες viral στιγμές, όμως ο πανηγυρισμός της Penélope Cruz ξεχώρισε για την αυθεντικότητά του. Η βραβευμένη ηθοποιός έδειξε τον ενθουσιασμό της χωρίς φίλτρα, τραγουδώντας και χορεύοντας σαν μια κανονική φίλαθλος που μόλις είδε την ομάδα της να κατακτά την κορυφή.

Η επιλογή της φανέλας του Lamine Yamal δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα νέα πρόσωπα της Ισπανίας και σύμβολο της νέας εποχής της ομάδας.

Ποδόσφαιρο, μουσική και ένα viral celebrity moment

Το story της Penélope Cruz συνδύασε όλα τα στοιχεία που κάνουν ένα στιγμιότυπο να ξεχωρίζει στα social media: έναν μεγάλο αθλητικό θρίαμβο, έναν παγκόσμιο star και φυσικά μουσική. Με το τραγούδι του Bad Bunny να παίζει στο background και την ίδια να πανηγυρίζει γεμάτη χαρά, η ηθοποιός δημιούργησε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά moments του Μουντιάλ 2026.

Η Penélope Cruz απέδειξε πως ακόμα και οι μεγαλύτεροι stars του κινηματογράφου μπορούν να ζήσουν τη μαγεία μιας μεγάλης ποδοσφαιρικής νίκης, χαρίζοντας στους fans ένα αυθεντικό και γεμάτο θετική ενέργεια viral στιγμιότυπο.