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Life 20.07.2026

Η πιο εύκολη σαλάτα ζυμαρικών με σως φέτας που θα γίνει το νέο summer obsession σου!

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Από το γραφείο μέχρι την παραλία, αυτή η σαλάτα ζυμαρικών με σως φέτας είναι το πιάτο που ταιριάζει παντού και φτιάχνεται πανεύκολα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η σαλάτα ζυμαρικών με κρεμώδη σως φέτας είναι δροσερή, εύκολη και χορταστική επιλογή για το καλοκαίρι.
  • Η σως φέτας με στραγγιστό γιαούρτι χαρίζει κρεμώδη υφή και μοναδική γεύση.
  • Η συνταγή συνδυάζει ζυμαρικά ολικής με φρέσκα λαχανικά, όπως ντοματίνια, αγγούρι και καλαμπόκι.
  • Είναι μια γρήγορη, οικονομική και προσαρμόσιμη συνταγή, ιδανική για ζεστές ημέρες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι θέλει γεύσεις δροσερές, εύκολες και γεμάτες χρώμα, και αυτή η σαλάτα ζυμαρικών με κρεμώδη σως φέτας έχει όλα όσα χρειάζεσαι για ένα απολαυστικό γεύμα. Συνδυάζει την αγαπημένη γεύση των ζυμαρικών με φρέσκα λαχανικά και μια βελούδινη σος που απογειώνει κάθε μπουκιά. Είναι η ιδανική επιλογή για τις ζεστές ημέρες που θέλεις κάτι χορταστικό αλλά όχι βαρύ. Από το lunch box στη δουλειά μέχρι την παραλία ή ένα χαλαρό βραδινό στο σπίτι, αυτή η συνταγή γίνεται εύκολα η νέα σου αγαπημένη.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Το μεγάλο twist της συγκεκριμένης σαλάτας είναι η σως φέτας με στραγγιστό γιαούρτι, που χαρίζει απίστευτη κρεμώδη υφή και μοναδική γεύση. Τα ζυμαρικά ολικής δένουν τέλεια με τα ντοματίνια, το αγγούρι, το καλαμπόκι και το κρεμμύδι, δημιουργώντας έναν συνδυασμό που θυμίζει καλοκαίρι. Με λίγα απλά υλικά και μερικά λεπτά προετοιμασίας, μπορείς να έχεις ένα πιάτο που μοιάζει gourmet αλλά φτιάχνεται πανεύκολα στην κουζίνα σου. Είναι μία από εκείνες τις συνταγές που δοκιμάζεις μία φορά και μετά επιστρέφεις ξανά και ξανά.

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Η σαλάτα ζυμαρικών με φέτα και γιαούρτι είναι επίσης μια έξυπνη επιλογή για όσους θέλουν ένα γεύμα που να είναι γρήγορο, οικονομικό και γεμάτο γεύση. Μπορεί να σερβιριστεί κρύα, κάτι που την κάνει τέλεια για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις, τα πικ νικ ή τις ημέρες που δεν θέλεις να ανάψεις κουζίνα για πολλή ώρα. Παράλληλα, μπορείς να την προσαρμόσεις εύκολα προσθέτοντας τα δικά σου αγαπημένα υλικά και δημιουργώντας κάθε φορά μια διαφορετική εκδοχή.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Υλικά για 2 μερίδες:

  • 300γρ βρασμένα ζυμαρικά ολικής
  • 1,5 κεσεδάκι στραγγιστό γιαούρτι 2%
  •  80γρ φέτα χαμηλών λιπαρών
  • 1/2 αγγούρι
  •  1 κούπα ντοματίνια
  • 1/2 κούπα καλαμπόκι
  •  1/2 κρεμμύδι
  •  2 κ.σ. ελαιόλαδο
  •  Αλάτι
  •  Πιπέρι
  • Σκόρδο σε σκόνη
  • Μηλόξυδο
  • Ρίγανη

Εκτέλεση:

  1. Βράζεις τα ζυμαρικά και τα αφήνεις να κρυώσουν.
  2. Σε ένα μπολ ανακατεύεις το γιαούρτι με τη φέτα, το ελαιόλαδο, το μηλόξυδο και τα μυρωδικά μέχρι να δημιουργηθεί μια πλούσια κρεμώδης σως.
  3. Προσθέτεις τα λαχανικά και τα ζυμαρικά, ανακατεύεις καλά και αφήνεις τη σαλάτα στο ψυγείο για λίγο ώστε να ενωθούν όλες οι γεύσεις.

Μια εύκολη, δροσερή και γεμάτη νοστιμιά συνταγή που αποδεικνύει πως με απλά υλικά μπορείς να δημιουργήσεις το τέλειο καλοκαιρινό meal.

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