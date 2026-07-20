Star Wars: Το πιο ακριβό «σπαθί» του γαλαξία μόλις πουλήθηκε!

Με μια ματιά Το lightsaber του Luke Skywalker από το Star Wars πουλήθηκε για 3,75 εκατομμύρια δολάρια.

Το αντικείμενο θεωρείται ένα από τα ακριβότερα κινηματογραφικά συλλεκτικά που έχουν πωληθεί ποτέ.

Χρησιμοποιήθηκε σε εμβληματική σκηνή όπου ο Darth Vader αποκαλύπτει την σχέση τους στον Luke.

Η αγορά συλλεκτικών αντικειμένων Star Wars γνωρίζει μεγάλη άνοδο, επιβεβαιώνοντας την δημοτικότητα του franchise. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κινηματογραφικά αντικείμενα που απλά θυμίζουν μια αγαπημένη ταινία και υπάρχουν κι εκείνα που γράφουν ιστορία. Ένα από αυτά είναι το εμβληματικό lightsaber του Luke Skywalker από το Star Wars, το οποίο μόλις έγινε ένα από τα ακριβότερα συλλεκτικά αντικείμενα που έχουν πουληθεί ποτέ. Η τιμή του άγγιξε τα 3,75 εκατομμύρια δολάρια, προκαλώντας ενθουσιασμό στους fans αλλά και στους συλλέκτες κινηματογραφικών memorabilia. Για τους λάτρεις του franchise, δεν πρόκειται απλώς για ένα prop, αλλά για ένα αυθεντικό κομμάτι της κινηματογραφικής ιστορίας.

Το συγκεκριμένο lightsaber δεν είναι ένα τυχαίο αντικείμενο από τα γυρίσματα. Είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε σε μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές του Star Wars, όταν ο Darth Vader αποκαλύπτει στον Luke Skywalker την αληθινή τους σχέση, σε μια στιγμή που άλλαξε για πάντα την ιστορία του κινηματογράφου. Το prop είχε σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες της συγκεκριμένης σκηνής, μαζί με το ειδικό ψεύτικο χέρι που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα. Αυτή η ιστορική σημασία ήταν που εκτόξευσε την αξία του στη δημοπρασία.

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Τα τελευταία χρόνια, η αγορά των συλλεκτικών αντικειμένων από το Star Wars γνωρίζει πραγματική έκρηξη. Από αυθεντικά κοστούμια και αφίσες μέχρι διαστημόπλοια και lightsabers, οι συλλέκτες είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν τεράστια ποσά για να αποκτήσουν ένα κομμάτι του γαλαξία που δημιούργησε ο George Lucas.

Το νέο ρεκόρ επιβεβαιώνει πως το Star Wars εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά pop culture φαινόμενα όλων των εποχών. Και όπως φαίνεται, η αξία του μόνο ανεβαίνει με το πέρασμα του χρόνου.

Το μόνο σίγουρο είναι πως για τον νέο ιδιοκτήτη, αυτό το lightsaber δεν είναι απλώς ένα συλλεκτικό αντικείμενο. Είναι ένα κομμάτι κινηματογραφικής ιστορίας που απέκτησε… σχεδόν μυθική αξία.