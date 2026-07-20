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Life 20.07.2026

Ποιες είναι οι ώρες που δεν πρέπει να βγάζεις βόλτα τον σκύλο σου τον καύσωνα

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Η βόλτα που αγαπά ο σκύλος σου μπορεί να κρύβει παγίδες όταν ο ήλιος «καίει» - Οι ώρες που χρειάζονται προσοχή για να μείνει ασφαλής ο τετράποδος φίλος σου
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Απέφυγε τις βόλτες σκύλου μεταξύ 11:00 και 17:00 λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
  • Οι καλύτερες ώρες για βόλτα είναι νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.
  • Έλεγξε τη θερμοκρασία της ασφάλτου ακουμπώντας το χέρι σου για λίγα δευτερόλεπτα.
  • Ηλικιωμένοι, κουτάβια, βραχυκέφαλοι και άρρωστοι σκύλοι χρειάζονται επιπλέον προσοχή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η βόλτα είναι μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ημέρας για κάθε σκύλο. Είναι η ώρα που εξερευνά, μυρίζει, κινείται, εκτονώνεται και απολαμβάνει χρόνο μαζί σου. Όμως, όταν το καλοκαίρι φέρνει ακραίες θερμοκρασίες και ο υδράργυρος ξεπερνά τους 35 ή ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, αυτή η καθημερινή συνήθεια χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Μπορεί για εσένα μία σύντομη βόλτα κάτω από τον ήλιο να φαίνεται απλώς ζεστή, όμως για τον σκύλο σου η ίδια διαδρομή μπορεί να γίνει ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη. Τα ζώα δεν ιδρώνουν όπως οι άνθρωποι και δυσκολεύονται περισσότερο να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους. Παράλληλα, οι πατούσες τους έρχονται σε άμεση επαφή με επιφάνειες που μπορούν να αναπτύξουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως η άσφαλτος και τα πεζοδρόμια. Γι’ αυτό, τις ημέρες του καύσωνα, η ώρα που επιλέγεις για τη βόλτα του σκύλου σου δεν είναι μια απλή λεπτομέρεια. Είναι ένας από τους βασικούς τρόπους για να τον προστατεύσεις.

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Απόφυγε τη βόλτα τις ώρες που ο ήλιος «καίει»

Οι πιο επικίνδυνες ώρες για να βγάλεις τον σκύλο σου έξω είναι συνήθως από αργά το πρωί έως και το απόγευμα, όταν η θερμοκρασία βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα. Το διάστημα περίπου από τις 11:00 έως τις 17:00 θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς τόσο η ατμόσφαιρα όσο και οι επιφάνειες στο έδαφος έχουν ζεσταθεί σημαντικά. Ακόμη και αν ο αέρας φαίνεται ανεκτός, η άσφαλτος μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη θερμοκρασία και να προκαλέσει εγκαύματα στις πατούσες του σκύλου σου.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Οι καλύτερες ώρες για τη βόλτα του σκύλου το καλοκαίρι

Τις ημέρες με έντονη ζέστη, προτίμησε τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας. Το πρωινό ξύπνημα μπορεί να γίνει η καλύτερη στιγμή για τη μεγαλύτερη βόλτα, καθώς το έδαφος δεν έχει ακόμη προλάβει να ζεσταθεί από τον ήλιο. Εξίσου καλή επιλογή είναι το βράδυ, όταν η θερμοκρασία έχει αρχίσει να πέφτει. Μία σύντομη βόλτα νωρίς το πρωί και μία πιο χαλαρή έξοδος αργότερα το βράδυ είναι συχνά καλύτερη επιλογή από μία μεγάλη βόλτα μέσα στη ζέστη.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Η άσφαλτος μπορεί να κρύβει έναν μεγάλο κίνδυνο

Ένα από τα πιο συχνά λάθη των κηδεμόνων είναι ότι ελέγχουν μόνο τη θερμοκρασία του αέρα και όχι την επιφάνεια στην οποία περπατά ο σκύλος. Η άσφαλτος μπορεί να γίνει εξαιρετικά καυτή και να τραυματίσει τις πατούσες του ζώου. Ένας απλός τρόπος για να ελέγξεις αν το έδαφος είναι ασφαλές είναι να ακουμπήσεις το χέρι σου στην άσφαλτο για λίγα δευτερόλεπτα. Αν δεν μπορείς να κρατήσεις το χέρι σου εκεί λόγω της θερμότητας, τότε δεν είναι ασφαλές ούτε για τις πατούσες του σκύλου σου.

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Ποιοι σκύλοι χρειάζονται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή

Δεν αντιμετωπίζουν όλοι οι σκύλοι τη ζέστη με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι χρειάζονται περισσότερη προστασία, ιδιαίτερα όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Τα ηλικιωμένα σκυλιά, τα κουτάβια, οι σκύλοι με προβλήματα υγείας, αλλά και οι βραχυκέφαλες φυλές όπως τα μπουλντόγκ και τα παγκ, μπορεί να δυσκολευτούν περισσότερο λόγω της αναπνοής τους. Επίσης, οι μεγαλόσωμοι σκύλοι ή όσοι έχουν πυκνό τρίχωμα μπορεί να χρειάζονται περισσότερα διαλείμματα και μικρότερες βόλτες.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Τα σημάδια ότι ο σκύλος σου δυσκολεύεται από τη ζέστη

Κατά τη διάρκεια της βόλτας, είναι σημαντικό να παρατηρείς τη συμπεριφορά του σκύλου σου. Το έντονο λαχάνιασμα, η υπερβολική κόπωση, η αδυναμία να συνεχίσει τη βόλτα, η αστάθεια στις κινήσεις ή η έντονη σιελόρροια μπορεί να είναι σημάδια ότι ζορίζεται από τη θερμοκρασία. Αν δεις κάτι που σε ανησυχεί, σταμάτησε τη δραστηριότητα, μετακίνησέ τον σε δροσερό σημείο και ζήτησε συμβουλή από κτηνίατρο αν τα συμπτώματα επιμένουν.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Μικρές κινήσεις που κάνουν τη βόλτα πιο ασφαλή

Ακόμη και τις ζεστές ημέρες, ο σκύλος σου χρειάζεται κίνηση και πνευματική απασχόληση. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος που οργανώνεις τη βόλτα. Προτίμησε σκιερά σημεία, πάρε μαζί σου νερό, απέφυγε τις μεγάλες αποστάσεις και άφησέ τον να κινείται με τον δικό του ρυθμό. Το καλοκαίρι δεν σημαίνει ότι πρέπει να στερήσεις από τον σκύλο σου τη βόλτα του. Σημαίνει ότι χρειάζεται να προσαρμόσεις τη ρουτίνα σας στις ανάγκες του.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Η σωστή ώρα μπορεί να προστατεύσει τον καλύτερό σου φίλο

Η βόλτα με τον σκύλο σου είναι μία στιγμή χαράς και σύνδεσης, όμως στις ημέρες καύσωνα χρειάζεται περισσότερη υπευθυνότητα. Η επιλογή της κατάλληλης ώρας, η αποφυγή της έντονης ζέστης και η παρατήρηση της συμπεριφοράς του μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γιατί ο σκύλος σου δεν μπορεί να σου πει ότι ζεσταίνεται ή ότι πονάει – όμως εσύ μπορείς να το προλάβεις, προσφέροντάς του μια ασφαλή και ευχάριστη καλοκαιρινή καθημερινότητα.

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Καλοκαίρι 2026 καύσωνας ΣΚΥΛΟΣ
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