Μην αφήσεις ποτέ αυτά τα 8 αντικείμενα στο αυτοκίνητο όταν έχει καύσωνα

Οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό ενός παρκαρισμένου αυτοκινήτου μπορούν να γίνουν ακραίες μέσα σε λίγα λεπτά γι' αυτό δες ποια αντικείμενα κινδυνεύουν περισσότερο

Με μια ματιά Μπουκάλια νερού, ηλεκτρονικές συσκευές, αναπτήρες και φάρμακα κινδυνεύουν από τις υψηλές θερμοκρασίες στο αυτοκίνητο.

Καλλυντικά, γυαλιά ηλίου, αεροζόλ και τρόφιμα μπορούν να αλλοιωθούν, να λιώσουν ή να προκαλέσουν ζημιές.

Η υπερθέρμανση μπορεί να βλάψει τις μπαταρίες ηλεκτρονικών συσκευών και να μειώσει την απόδοσή τους.

Αποφύγετε να αφήνετε αντικείμενα που περιέχουν εύφλεκτα υλικά ή είναι ευαίσθητα στη ζέστη στο αυτοκίνητο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο καύσωνας δεν ταλαιπωρεί μόνο τους οδηγούς, αλλά και ό,τι βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο. Όταν το όχημα είναι παρκαρισμένο στον ήλιο, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του μπορεί να εκτοξευθεί σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από εκείνα που δείχνει το θερμόμετρο έξω, δημιουργώντας κινδύνους τόσο για την ασφάλεια όσο και για τα προσωπικά σας αντικείμενα.

Αν ετοιμάζεσαι να αφήσεις το αυτοκίνητο παρκαρισμένο για ώρες, καλό είναι να ελέγξεις 2 φορές τι έχεις αφήσει μέσα.

1. Μπουκάλια νερού

Μπορεί να φαίνεται αθώο, όμως ένα πλαστικό μπουκάλι που μένει για ώρες σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αλλοιωθεί. Παράλληλα, η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο δεν θεωρείται ιδανική για την ποιότητα του νερού που περιέχει.

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2. Κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές

Smartphones, tablets, power banks και laptops δεν αγαπούν τη ζέστη. Οι μπαταρίες τους μπορεί να υπερθερμανθούν, να υποστούν βλάβη ή να μειωθεί σημαντικά η απόδοσή τους. Σε ακραίες περιπτώσεις υπάρχει ακόμη και κίνδυνος παραμόρφωσης της μπαταρίας.

3. Αναπτήρες

Οι αναπτήρες περιέχουν εύφλεκτο αέριο υπό πίεση. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει υπερβολικά, αυξάνεται και ο κίνδυνος να σπάσουν ή να προκαλέσουν σοβαρό πρόβλημα στο εσωτερικό του οχήματος.

4. Φάρμακα

Πολλά φάρμακα πρέπει να φυλάσσονται σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Η παραμονή τους σε ένα υπερθερμασμένο αυτοκίνητο μπορεί να επηρεάσει τη σύνθεσή τους και να μειώσει την αποτελεσματικότητά τους.

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5. Καλλυντικά

Κραγιόν, κρέμες, αρώματα και προϊόντα μακιγιάζ μπορούν να λιώσουν ή να αλλοιωθούν πολύ πιο εύκολα απ’ ό,τι φαντάζεσαι. Το αποτέλεσμα συνήθως είναι ένα… δυσάρεστο χάος μέσα στην τσάντα.

6. Γυαλιά ηλίου και οράσεως

Η υπερβολική θερμότητα μπορεί να επηρεάσει τους φακούς και να προκαλέσει παραμορφώσεις ή φθορές στα πλαίσια, ειδικά αν παραμένουν εκτεθειμένα στο ταμπλό.

7. Αεροζόλ και σπρέι

Αποσμητικά, λακ, καθαριστικά ή άλλα προϊόντα σε συσκευασία αεροζόλ δεν πρέπει να μένουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Η πίεση στο εσωτερικό τους αυξάνεται σημαντικά και μπορεί να προκαλέσει διαρροή ή ακόμα και έκρηξη της συσκευασίας.

8. Τρόφιμα και σοκολάτες

Εκτός από το προφανές λιώσιμο, πολλά τρόφιμα αλλοιώνονται γρήγορα όταν παραμένουν για ώρες σε συνθήκες καύσωνα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανάπτυξης βακτηρίων.

Το πιο σημαντικό απ’ όλα

Ποτέ μην αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ακόμη και για λίγα λεπτά. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό μπορεί να αυξηθεί επικίνδυνα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με σοβαρές συνέπειες για την υγεία τους. Με τον υδράργυρο να χτυπά «κόκκινο», ένας γρήγορος έλεγχος πριν κλειδώσεις το αυτοκίνητο μπορεί να σου γλιτώσει από ζημιές, έξοδα και δυσάρεστες εκπλήξεις.

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