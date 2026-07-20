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Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 20.07.2026

Το Μουντιάλ 2026 μάς χάρισε το μεγαλύτερο pop concert της χρονιάς! Madonna, Shakira, Justin Bieber και BTS στο ίδιο stage

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BTS, Madonna και Justin Bieber απογείωσαν τον τελικό του World Cup με μια υπερπαραγωγή που συζητά όλος ο πλανήτης
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Μουντιάλ 2026 φιλοξένησε ένα εντυπωσιακό halftime show με κορυφαίους καλλιτέχνες.
  • Madonna, Shakira, Justin Bieber και BTS εμφανίστηκαν μαζί στο ίδιο stage.
  • Το show διήρκεσε πάνω από 27 λεπτά, το μεγαλύτερο στην ιστορία του Μουντιάλ.
  • Το event συνδύασε ποδόσφαιρο, μουσική και pop κουλτούρα, προκαλώντας παγκόσμια συζήτηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το World Cup 2026 δεν χάρισε μόνο ποδοσφαιρική ένταση, αλλά και ένα halftime show που έμοιαζε με το απόλυτο pop event της χρονιάς. Η σκηνή γέμισε φώτα, πυροτεχνήματα, τεράστια visuals και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής. Madonna,Shakira, Justin Bieber και BTS ανέβηκαν στο ίδιο stage και μετέτρεψαν το διάλειμμα του τελικού σε ένα show που θύμιζε Super Bowl. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα social media πήραν φωτιά και το hashtag του halftime έγινε viral σε όλο τον κόσμο.

https://www.instagram.com/fifaworldcup/
https://www.instagram.com/fifaworldcup/

Η Madonna άνοιξε το πρόγραμμα με μία θεαματική εμφάνιση, κάνοντας μια κινηματογραφική είσοδο που ξεσήκωσε το στάδιο. Λίγο αργότερα, η Shakira ανέβασε ακόμη περισσότερο την ένταση, ενώ η επανένωσή της επί σκηνής με τον Burna Boy χάρισε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς. Οι BTS επέστρεψαν μπροστά σε εκατομμύρια θεατές και απέδειξαν ξανά γιατί θεωρούνται ένα από τα πιο επιδραστικά groups της παγκόσμιας pop σκηνής. Το κοινό αποθέωσε κάθε εμφάνιση, με τα βίντεο από το show να κυκλοφορούν ασταμάτητα σε TikTok, Instagram και X.

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Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η εμφάνιση του Justin Bieber, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή με την κιθάρα του και χάρισε ένα πιο προσωπικό set πριν η παραγωγή κορυφωθεί με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και φαντασμαγορικούς φωτισμούς. Συνολικά, το μουσικό πρόγραμμα διήρκεσε πάνω από 27 λεπτά, αποτελώντας το μεγαλύτερο halftime show που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε τελικό του World Cup.

Η ασυνήθιστα μεγάλη διάρκεια άνοιξε συζητήσεις γύρω από τους κανονισμούς, καθώς ξεπέρασε κατά πολύ το προβλεπόμενο διάλειμμα ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι το αποτέλεσμα αποζημίωσε πλήρως όσους το παρακολούθησαν.

Πριν από τη σέντρα, το κλίμα είχε ήδη αποκτήσει εορταστικό χαρακτήρα, με τη Jennifer Hudson να ερμηνεύει τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ στη σκηνή εμφανίστηκαν επίσης οι Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Laura Pausini, Post Malone και ο δημοφιλής streamer IShowSpeed.

Στις εξέδρες βρέθηκαν λαμπερά ονόματα της διεθνούς showbiz, όπως οι Beyoncé, Jay-Z, Kylie Jenner, Timothée Chalamet, David Beckham, Victoria Beckham, Anya Taylor-Joy, Malcolm McRae και Tom Cruise, επιβεβαιώνοντας πως ο μεγάλος τελικός εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο λαμπερά events της χρονιάς.

Το World Cup 2026 απέδειξε ότι μπορεί να ενώσει ποδόσφαιρο, μουσική και pop κουλτούρα σε ένα event που δύσκολα θα ξεχαστεί.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Για τους fans της μουσικής, το halftime show ήταν ξεκάθαρα η στιγμή της βραδιάς: ένα 27λεπτο υπερθέαμα που έκανε όλο τον πλανήτη να μιλάει για Madonna, Shakira, Justin Bieber και BTS.

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