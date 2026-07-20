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Μουσική 20.07.2026

Η Gracie Abrams έκανε το απόλυτο surprise drop με 2 νέα tracks από το «Daughter from hell»!

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Η Gracie Abrams εκπλήσσει τους fans της και ανακοινώνει 2 νέα bonus tracks από το album «Daughter from hell»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Gracie Abrams κυκλοφόρησε δύο νέα bonus tracks, τα «Out of nowhere» και «Love letter».
  • Τα νέα κομμάτια προέρχονται από την περίοδο δημιουργίας του album «Daughter from hell».
  • Η κυκλοφορία των bonus tracks θα είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
  • Το «Daughter from hell» είναι το τρίτο studio album της Gracie Abrams.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Gracie Abrams είχε μία ακόμα μεγάλη έκπληξη για τους fans της, λίγες μόλις ημέρες μετά την κυκλοφορία του νέου της album «Daughter from hell». Η νεαρή τραγουδίστρια και songwriter ανακοίνωσε πως δύο κομμάτια που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική tracklist του δίσκου θα είναι διαθέσιμα ως bonus tracks. Τα τραγούδια «Out of nowhere» και «Love letter» έρχονται για να δώσουν μια ακόμη γεύση από τη δημιουργική περίοδο πίσω από το νέο album. Η ανακοίνωση ενθουσίασε αμέσως το κοινό της, που περίμενε νέα μουσική από την αγαπημένη καλλιτέχνιδα.

Η Gracie Abrams με κιθάρα, απολαμβάνοντας τη μεγάλη της εκτόξευση ως pop star, ετοιμάζεται για τις συναυλίες του 2027.
https://www.instagram.com/gracieabrams/

Με ένα post στα social media, η Gracie Abrams αποκάλυψε πως τα δύο νέα tracks θα κυκλοφορήσουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, κάνοντας την κυκλοφορία ακόμα πιο ξεχωριστή. Η ίδια μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της για την ανταπόκριση που έχει ήδη λάβει το «Daughter from hell», ενώ ευχαρίστησε τους fans που συνδέθηκαν με τα τραγούδια και τους στίχους του album.

Το «Daughter From Hell» είναι το νέο μουσικό στοίχημα της Gracie Abrams

Παράλληλα, έδωσε μια μικρή preview γεύση από τα νέα κομμάτια, ανεβάζοντας σύντομα videos όπου παρουσίασε με παιχνιδιάρικο τρόπο αποσπάσματα από τα «Out of nowhere» και «Love letter».

gracie_abrams_album
https://www.instagram.com/gracieabrams/

Το «Daughter from hell» αποτελεί το τρίτο studio album της Gracie Abrams και συνεχίζει τη συνεργασία της με τον παραγωγό και songwriter Aaron Dessner, γνωστό για τη δουλειά του με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο δίσκος ακολούθησε το επιτυχημένο «The secret of us» του 2024, το οποίο είχε φτάσει μέχρι τη δεύτερη θέση του Billboard 200. Με το νέο της album, αλλά και τις bonus κυκλοφορίες που έρχονται τώρα, η Gracie Abrams συνεχίζει να χτίζει τη δική της ξεχωριστή θέση στη νέα γενιά της pop.

Με τα «Out of nowhere» και «Love letter», η Gracie Abrams προσφέρει στους fans της δύο ακόμα κομμάτια από τον κόσμο του «Daughter from hell», αποδεικνύοντας πως η νέα της μουσική εποχή μόλις ξεκίνησε.

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Gracie Abrams μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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