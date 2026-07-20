Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 20.07.2026

O Sidarta αποκαλύπτει στο Mad.gr τη συνεργασία-όνειρο που δεν περιμέναμε να ακούσουμε

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Ο Sidarta αποκαλύπτει στο Mad.gr τη συνεργασία-όνειρο, καθώς και την επική του αντίδραση όταν ακούει το τραγούδι του σε μαγαζί
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Sidarta μίλησε στο Mad.gr μετά την εμφάνισή του στα Mad VMA 2026.
  • Ο καλλιτέχνης δήλωσε ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με τον Δημήτρη Μητροπάνο.
  • Το αγαπημένο του κομμάτι για να χορεύει παντού είναι το "Amazing Remix".
  • Αποκάλυψε αστειευόμενος πώς αντιδρά όταν ακούει δικά του τραγούδια σε μαγαζιά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κοιτάζοντας πίσω στη μεγάλη γιορτή των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν αναμφίβολα η ενέργεια που μετέφερε στη σκηνή ο Sidarta. Λίγο πριν ανέβει μπροστά σε χιλιάδες θεατές για να παρουσιάσει το εκρηκτικό «AMAZING» μαζί με τον Rack, ο καλλιτέχνης βρήκε τον χρόνο για μια mini αποκλειστική συνέντευξη στο Mad.gr, απαντώντας στις πιο fun ερωτήσεις.

sidarta_sinenteyji
https://www.instagram.com/sidarta157/

Σε ένα κλίμα γεμάτο ένταση και προετοιμασία, ο Sidarta μίλησε για τα μουσικά του όνειρα, αλλά και για τη σχέση του με την επιτυχία. Όταν η συζήτηση πήγε στο ποιο ντουέτο θα ήθελε να έχει έτοιμο την επόμενη κιόλας ημέρα, η απάντησή του ήταν αφοπλιστική και έδειξε τον σεβασμό του στη μεγάλη ελληνική μουσική παράδοση: «Θα ήθελα πολύ μια συνεργασία με τον Δημήτρη Μητροπάνο», εξομολογήθηκε, αναγνωρίζοντας το μέγεθος του θρυλικού ερμηνευτή.

Ο Sidarta αποκάλυψε στο Mad Radio 106.2 το πιο αναπάντεχο guilty pleasure τραγούδι του και θυμίζει «Safari»

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει και το ερώτημα για το δικό του «go-to» κομμάτι, αυτό που τον κάνει να αφήνεται στον ρυθμό οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Η απάντηση του Sidarta ήταν ξεκάθαρη, παραπέμποντας απευθείας στη μεγάλη του επιτυχία: «Το go-to κομμάτι που θα χορέψω όπου και αν βρίσκομαι είναι το Amazing Remix. Δεν χρειάζεται εξήγηση».

sidarta_mad_gr
https://www.instagram.com/sidarta157/

Η συνέντευξη έκλεισε με μια χιουμοριστική αποκάλυψη για το πώς αντιδρά όταν ακούει τη δική του μουσική να «παίζει» σε κάποιο μαγαζί. Με το δικό του ιδιαίτερο στυλ, ο Sidarta περιέγραψε τη σκηνή: «Όταν τύχει να είμαι έξω και να ακούσω κάποιο δικό μου τραγούδι να παίζει σε ένα μαγαζί, μπαίνω, κερνάω όλο το μαγαζί, δεν πληρώνω και φεύγω!».

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Mad VMA MAD VMA 2026 MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ sidarta
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