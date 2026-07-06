Ο Sidarta αποκάλυψε στο Mad Radio 106.2 το πιο αναπάντεχο guilty pleasure τραγούδι του και θυμίζει «Safari»

Με μια ματιά Ο Sidarta μίλησε στο Mad Radio 106.2 για την πορεία του, τη διαχείριση της επιτυχίας και τις μουσικές του επιρροές.

Αποκάλυψε ότι το καλλιτεχνικό του όνομα προέρχεται από το βιβλίο του Hermann Hesse και σημαίνει «εκείνος που πέτυχε τον στόχο του».

Το guilty pleasure τραγούδι του Sidarta είναι το "Safari" της Ρίας Ελληνίδου.

Ετοιμάζει νέο τραγούδι με ιδιαίτερη συνεργασία μέσα στο καλοκαίρι και μεγάλο project μετά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Καλεσμένος στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή «Mad Weekend Morning» με την Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε ο Sidarta. Ο καλλιτέχνης μίλησε για την πορεία του, τις μεγάλες του επιτυχίες και πώς διαχειρίζεται το buzz γύρω από το όνομά του, ενώ παράλληλα σχολίασε μέσα από τη δική του ματιά θέματα που ξεχώρισαν στο Mad.gr την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Πάνος, γνωστός στο κοινό ως Sidarta, αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους εκπροσώπους της νέας γενιάς της ελληνικής rap και trap σκηνής. Με διαμαντένιες επιτυχίες, εκατομμύρια streams και έναν ιδιαίτερο ήχο που συνδυάζει σύγχρονα urban στοιχεία με έντονες ελληνικές μουσικές επιρροές, έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, εξελισσόμενος συνεχώς ως δημιουργός.

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Μιλώντας για την ξαφνική αναγνωρισιμότητα, ο Sidarta εξομολογήθηκε ότι η διαχείριση της επιτυχίας ήταν μια μεγάλη δοκιμασία, καθώς ως άνθρωπος προτιμά την ιδιωτικότητα, αλλά προσαρμόστηκε γιατί ήθελε να πετύχει. Εξήγησε ότι το καλλιτεχνικό του όνομα προέρχεται από το βιβλίο του Hermann Hesse και σημαίνει «εκείνος που πέτυχε τον στόχο του», αν και ο ίδιος νιώθει ότι ο στόχος πάντα μετακινείται. Όσο για τις μουσικές του επιρροές, αποκάλυψε κάτι που ξαφνιάζει: «Το μελωδικό στοιχείο υπήρχε στο rap, εγώ νομίζω ότι έφερα το ρομαντικό στοιχείο, εμπνευσμένο από τη ρίζα της ελληνικής μουσικής – τον Καζαντζίδη, τον Μητροπάνο, τον Μπιθικώτση, όλα αυτά ήταν ακούσματά μου».

Ο Sidarta στη συνέχεια μίλησε για το πως άλλαξε η ζωή του από τη μια στιγμή στην άλλη. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήταν μια μεγάλη δοκιμασία γιατί η επιτυχία ήρθε ξαφνικά και αυτό μπορεί να είναι και καλό και κακό ταυτόχρονα. Αν θέλεις να είσαι πετυχημένος δεν γίνεται να είσαι κρυμμένος. Μου πήρε καιρό να το συνηθίσω, αλλά πλέον είμαι οκ. Έχει να κάνει με το πώς βλέπεις, από ποια οπτική τα πράγματα. Στην αρχή δυσκολεύτηκα με την προβολή, γιατί σαν άνθρωπος προτιμώ την ιδιωτικότητα. Επιλέγω τι θα μοιραστώ από τη ζωή μου. Ωστόσο, ήθελα να πετύχω και έτσι προσαρμόστηκα».

Η συζήτηση στράφηκε φυσικά και στο «Amazing», που ακούστηκε δυνατά και στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η σκηνή πήρε «φωτιά» όταν ο Rack, μετά την εκρηκτική ερμηνεία του «Paloma», υποδέχτηκε τον Sidarta για να παρουσιάσουν live το cover του θρυλικού κομματιού της INNA, το οποίο έχει ήδη κατακτήσει την κορυφή των charts και αποτελεί το πιο πολυπαιγμένο κομμάτι στα ραδιόφωνα. Με εντυπωσιακά visuals, δυναμικό φωτισμό και μια χημεία που καθήλωσε το Tae Kwon Do, το special act τους ήταν αναμφίβολα ένα από τα πιο hot highlights της βραδιάς, αποδεικνύοντας ότι η σχέση του Sidarta με το MAD παραμένει πιο δυνατή από ποτέ.

Ο ίδιος δήλωσε: «Το ”Amazing” το έγραψα το περασμένο καλοκαίρι. Είναι εμπνευσμένο από το original κομμάτι της Inna, την οποία άκουγα πολύ. Έκανα και την παραγωγή, υπό το δικό μου πρίσμα. Στη ρίζα του είναι ένα rap κομμάτι. Όταν το τελειώσαμε, το δείξαμε και στην ίδια την Inna, που της άρεσε πολύ. Δεν πήγαμε να “κλέψουμε” κάτι. Αυτά τα remixes γίνονται πολύ στο εξωτερικό και επειδή και εγώ ο ίδιος και ο Ηρακλής (Rack) έχουμε μεγαλώσει με αυτά τα ακούσματα, τη γερμανική και γαλλική rap, το δουλέψαμε μαζί και το ευχαριστηθήκαμε πολύ. Έγινε όλο αυτό με πολύ σεβασμό και αγάπη. Πιστεύω ότι ο κόσμος το αγκάλιασε».

Σε μια πολύ ώριμη τοποθέτηση σχετικά με το πως αξιολογεί την επιτυχία ενός κομματιού, εξήγησε ότι τα views και τα streams δεν λένε πάντα την αλήθεια: «Η επιτυχία έχει να κάνει με το πώς την αξιολογείς. Αν μιλήσουμε για νούμερα σίγουρα έχω αποτύχει. Ωστόσο επειδή η μουσική ταξιδεύει δεν πιστεύω ότι έχω αποτύχει. Για παράδειγμα, ένα κομμάτι που δεν είχε πάει καλά στα νούμερα αλλά έχω λάβει πολλά θετικά σχόλια είναι το “Βροχή”. Το πώς ένα τραγούδι έχει “μιλήσει” στη ζωή κάποιου είναι μια επιτυχία που δεν μετριέται…Έχω πολλές συναισθηματικές αναμνήσεις από τα τραγούδια μου».

Όταν η Νατάσσα τον ρώτησε για το μέλλον, ο Sidarta έβγαλε την είδηση, ενώ παράλληλα έκανε και μια επική αποκάλυψη για τις κρυφές μουσικές του αδυναμίες: «Μέσα στο καλοκαίρι θα βγάλω ένα κομμάτι, μέσα από μια πολύ ιδιαίτερη συνεργασία, που δεν θα σας αποκαλύψω, αλλά είναι πολύ special συνεργασία. Θέλω να πειραματίζομαι και να εξελίσσομαι. Μετά το καλοκαίρι υπάρχει μεγάλο project που είναι στα “σκαριά”». Όσο για το ποιο είναι το δικό του guilty pleasure τραγούδι; Η απάντηση ήταν άμεση: «Αν είχα ένα guilty pleasure τραγούδι αυτό θα ήταν της Ρίας Ελληνίδου το “Safari”»!

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο Sidarta σχολίασε τις κυριότερες ειδήσεις που διαβάσαμε στο Mad.gr, δίνοντας τη δική του οπτική με τον αυθεντικό και ειλικρινή τρόπο που τον χαρακτηρίζει.

Αρχικά, με αφορμή την είδηση για την κοινή εμφάνιση των Brad Pitt και Edward Norton σε αγώνα του Μουντιάλ 2026, σχεδόν 30 χρόνια μετά το εμβληματικό Fight Club, μίλησε για την αγάπη του τόσο για το ποδόσφαιρο όσο και για τον κινηματογράφο. «Ο αθλητισμός, η μουσική και το cinema συναντιούνται καθημερινά και τα τρία είναι έκφραση. Μου αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και το cinema», είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως η αγαπημένη του ταινία είναι το Inception. «Το Inception μου άρεσε πολύ και με έχει επηρεάσει πολύ. Αγαπώ το soundtrack του Hans Zimmer και πιστεύω ότι ο Leonardo DiCaprio είναι συγκλονιστικός», ενώ όταν ρωτήθηκε ποιον καλλιτέχνη θα ήθελε να γνωρίσει από κοντά, απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Θα επέλεγα τον Michael Jackson και τον Robert De Niro».

Η κουβέντα συνεχίστηκε με αφορμή την είδηση για τον Willem Dafoe, ο οποίος χορεύει ζεϊμπέκικο στην ταινία «The Birthday Party». Ο Sidarta στάθηκε στη σημασία της σύνδεσης με τις ρίζες, λέγοντας: «Είναι πολύ σημαντικό ένας σύγχρονος καλλιτέχνης να κρατάει επαφή με τις ρίζες του. Χωρίς τις ρίζες μας δεν υπάρχουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ από πού ξεκινάς. Η ερμηνεία του Willem Dafoe μου άρεσε πάρα πολύ». Μάλιστα αποκάλυψε πως ένας από τους προσωπικούς του στόχους είναι να γράψει μουσική για τον κινηματογράφο: «Με ενδιαφέρει πολύ να κάνω το soundtrack κάποιας ταινίας. Έχω κάνει σπουδές πάνω σε αυτό και ήθελα εξαρχής να ασχοληθώ με το να γράφω μουσική για ταινίες. Στο μέλλον θα ασχοληθώ σίγουρα με αυτό γιατί η μουσική είναι ενιαία».

Με αφορμή το αφιέρωμα του Mad.gr στα ελληνικά νησιά με το πιο δυνατό party vibe, ο Sidarta αποκάλυψε τους δικούς του αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς. «Η Κρήτη έχει την καλύτερη ενέργεια από άποψη κοινού όταν ανεβαίνω στο stage. Και η Κάρπαθος ξεχωρίζει πολύ για εμένα. Επίσης θεωρώ ότι και η Θεσσαλονίκη έχει ένα δικό της vibe», είπε, ενώ όταν ρωτήθηκε πού θα περνούσε ένα ολόκληρο καλοκαίρι, απάντησε: «Θα επέλεγα την Αλόννησο ή την Τήνο, έχουν τρομερές παραλίες». Δεν έκρυψε μάλιστα και την αγάπη του για τις πιο εναλλακτικές διακοπές, λέγοντας: «Μου αρέσει επίσης και το camping».

Τέλος, σχολιάζοντας το νέο travel trend του slow travel, ο καλλιτέχνης μίλησε για τις πιο δυνατές παιδικές του αναμνήσεις, αλλά και για την αξία της αποσύνδεσης από την καθημερινότητα. «Συνδέω πολύ με τα παιδικά μου χρόνια τη Νέα Μάκρη και το Πόρτο Ράφτη, γιατί εκεί ήταν οι παππούδες μου. Οι μυρωδιές του γαλλικού καφέ της γιαγιάς, το νυχτολούλουδο και του φρεσκοκουρεμένου γκαζόν με ταξιδεύουν πίσω σε αυτά τα χρόνια», ανέφερε συγκινημένος.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η παιδική ηλικία είναι πολύ σημαντική. Για εμένα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας να μπορώ να δημιουργήσω όμορφες αναμνήσεις στα παιδιά μου», ενώ στάθηκε και στη σχέση των νέων με την τεχνολογία. «Είναι πολύ δύσκολο στις μέρες μας να μην απορροφηθείς από τις οθόνες και τα social media, ειδικά για τις μικρότερες ηλικίες. Νιώθεις ότι κάνεις πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα δεν κάνεις τίποτα».

Κλείνοντας, αποκάλυψε ποια είναι η αγαπημένη του ώρα της ημέρας και γιατί: «Η αγαπημένη μου καλοκαιρινή ώρα είναι η δύση του ήλιου και πολύ αργά το βράδυ, 4-5. Θεωρώ τον εαυτό μου ονειροπόλο. Όταν δεν είμαι έτσι, δεν μπορώ να εξελιχθώ, να “πάω μπροστά”. Το να κοιτάς ψηλά και να σκέφτεσαι είναι το πιο ανθρώπινο πράγμα που μπορείς να κάνεις».

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με το καθιερωμένο Quick Q&A, όπου ο Sidarta κλήθηκε να απαντήσει αυθόρμητα σε μια σειρά από γρήγορες ερωτήσεις, αποκαλύπτοντας μικρές αλλά χαρακτηριστικές πλευρές της προσωπικότητας και της καθημερινότητάς του.

Ανάμεσα σε studio μέχρι το πρωί ή live σε γεμάτο στάδιο, επέλεξε χωρίς δεύτερη σκέψη το «Live», ενώ στο δίλημμα late night delivery ή fine dining ψήφισε «Delivery». Προτιμά τα «Ταξίδια» από την Αθήνα, ξεκινά πάντα από το «Beat» πριν γράψει στίχους, δηλώνει ξεκάθαρα άνθρωπος της «Νύχτας», ενώ όταν ακούει μουσική επιλέγει «Album από την αρχή» αντί για playlist. Παράλληλα, προτιμά το «Solo» από τις συνεργασίες και αγαπά περισσότερο την «Αυθόρμητη ηχογράφηση» από τα έτοιμα tracks.

Λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους της συζήτησης, ο Sidarta έδωσε και μια μικρή γεύση από όσα ετοιμάζει για τους επόμενους μήνες, κρατώντας βέβαια τις μεγάλες εκπλήξεις… κρυφές. Όπως αποκάλυψε, μέσα στο καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι μέσα από μια συνεργασία που χαρακτήρισε ιδιαίτερα ξεχωριστή, ενώ μετά το τέλος της καλοκαιρινής σεζόν θα ακολουθήσει ένα μεγαλύτερο μουσικό project.

«Έρχονται πολύ ωραίες συνεργασίες μέσα στο καλοκαίρι και μετά συνεχίζουμε με solo μουσική», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας τους fans του με μεγάλη ανυπομονησία για όσα ακολουθούν.

Μια συνέντευξη γεμάτη μουσική, προσωπικές εξομολογήσεις, κινηματογράφο, ταξίδια και όνειρα για το μέλλον, που απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ο Sidarta συνεχίζει να εξελίσσεται καλλιτεχνικά, παραμένοντας πιστός στις αξίες, τις επιρροές και τη δημιουργική φιλοσοφία που τον έφεραν μέχρι εδώ.