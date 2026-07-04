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Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 04.07.2026

Billboard Hot 100: Ποιοι καλλιτέχνες έγραψαν ιστορία με τα περισσότερα Νο1 τραγούδια;

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Μια λίστα γεμάτη μουσικούς θρύλους αποδεικνύει ποιοι καλλιτέχνες κατάφεραν να μετατρέψουν τις επιτυχίες τους σε ιστορικά ρεκόρ στο Billboard Hot 100
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Οι Beatles, η Mariah Carey, ο Elvis Presley και ο Michael Jackson είναι μεταξύ των καλλιτεχνών με τα περισσότερα Νο.1 τραγούδια στο Billboard Hot 100.
  • Η Madonna, η Whitney Houston, οι The Supremes και η Janet Jackson κυριάρχησαν στα charts για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
  • Ο Stevie Wonder απέδειξε ότι το ταλέντο και η συνέπεια οδηγούν σε ιστορικά ρεκόρ.
  • Σύγχρονοι καλλιτέχνες όπως η Rihanna, ο Drake, η Ariana Grande και η Taylor Swift εκπροσωπούνται δυναμικά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν πολλές διακρίσεις που μπορούν να καθορίσουν την επιτυχία ενός καλλιτέχνη, όμως λίγες έχουν το κύρος και τη σημασία της κορυφής του Billboard Hot 100. Για δεκαετίες, το συγκεκριμένο chart αποτελεί το απόλυτο βαρόμετρο της εμπορικής επιτυχίας στη μουσική βιομηχανία, καταγράφοντας τα τραγούδια που κυριαρχούν στο ραδιόφωνο, στις πωλήσεις και, τα τελευταία χρόνια, στις streaming πλατφόρμες. Μέσα από αυτό το ιστορικό chart έχουν περάσει οι μεγαλύτεροι μουσικοί θρύλοι όλων των εποχών, ωστόσο μόνο λίγοι κατάφεραν να μετατρέψουν την επιτυχία σε διαχρονική κυριαρχία, συγκεντρώνοντας πολλαπλά Νο.1 singles και γράφοντας το όνομά τους με χρυσά γράμματα στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής.

beatles
https://www.instagram.com/thebeatles/

Στη λίστα των καλλιτεχνών με τα περισσότερα Νο.1 τραγούδια στο Billboard Hot 100 συναντάς ονόματα που καθόρισαν ολόκληρες εποχές. Οι The Beatles παραμένουν ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα όλων των εποχών, έχοντας δημιουργήσει ένα ρεκόρ που για δεκαετίες έμοιαζε ακατάρριπτο. Η επιρροή τους ξεπέρασε τα όρια της rock μουσικής και άλλαξε για πάντα την πορεία της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

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Δίπλα τους βρίσκεται η Mariah Carey, η οποία θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες στην ιστορία των αμερικανικών charts. Με μια σειρά από διαχρονικές επιτυχίες και μοναδικές φωνητικές δυνατότητες, κατάφερε να μετατρέψει κάθε μουσική εποχή της καριέρας της σε εμπορικό θρίαμβο.

mariah_carey
https://www.instagram.com/mariahcarey/
Εκδήλωση για τα γενέθλια του Elvis Presley στη Graceland, με αναφορές στη Lisa Marie Presley.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Michael Jackson σε φωτογραφία από τον επίσημο λογαριασμό του για τη βιογραφική ταινία Michael.
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Στην ίδια ελίτ συναντάς επίσης τον Elvis Presley, τον άνθρωπο που έφερε το rock ‘n’ roll στο παγκόσμιο προσκήνιο, αλλά και τον Michael Jackson, τον αδιαμφισβήτητο «Βασιλιά της Pop», ο οποίος επαναπροσδιόρισε τα όρια της μουσικής βιομηχανίας μέσα από albums και singles που εξακολουθούν να επηρεάζουν καλλιτέχνες μέχρι σήμερα.

Η Madonna δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από μια τέτοια λίστα. Η «Βασίλισσα της Pop» κατάφερε να παραμείνει στην κορυφή για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, εξελίσσοντας συνεχώς τον ήχο και την εικόνα της. Αντίστοιχα, η Whitney Houston άφησε πίσω της μια κληρονομιά γεμάτη επιτυχίες που καθόρισαν τη σύγχρονη pop και R&B μουσική.

https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/
Η Whitney Houston σε σκηνή από το βίντεο κλιπ του τραγουδιού I Have Nothing.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Rihanna ποζάρει με κόκκινο σουτιέν με λουλούδια για τη νέα καμπάνια Savage X Fenty, προκαλώντας συζητήσεις.
https://www.instagram.com/badgalriri/
Ο Drake στη σκηνή φορώντας γαλάζιο γιλέκο και κρατώντας μικρόφωνο.
Ο Drake σε ζωντανή εμφάνιση κατά τη διάρκεια της περιοδείας του.

Οι The Supremes και η Janet Jackson αποτελούν επίσης χαρακτηριστικά παραδείγματα καλλιτεχνών που κυριάρχησαν στα charts για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ ο Stevie Wonder απέδειξε ότι το ταλέντο, η δημιουργικότητα και η καλλιτεχνική συνέπεια μπορούν να οδηγήσουν σε μια καριέρα γεμάτη διακρίσεις και ιστορικά ρεκόρ. Η σύγχρονη εποχή εκπροσωπείται δυναμικά από ονόματα όπως η Rihanna, ο Drake, ο Bruno Mars, η Ariana Grande και η Taylor Swift. Καθένας από αυτούς κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις αλλαγές στη μουσική βιομηχανία, διατηρώντας παράλληλα τεράστια απήχηση στο παγκόσμιο κοινό.

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Η Rihanna μετέτρεψε σχεδόν κάθε δισκογραφική της περίοδο σε επιτυχία, ενώ ο Drake έγινε ένας από τους πιο κυρίαρχους καλλιτέχνες της streaming εποχής. Ο Bruno Mars ξεχώρισε χάρη στην ικανότητά του να συνδυάζει pop, funk και soul επιρροές, δημιουργώντας τραγούδια που αγαπήθηκαν παγκοσμίως. Η Ariana Grande, από την πλευρά της, κατάφερε μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα να μπει στο κλειστό κλαμπ των καλλιτεχνών με διψήφιο αριθμό Νο.1 επιτυχιών, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης pop μουσικής. Την ίδια στιγμή, η Taylor Swift συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, μετατρέποντας κάθε νέα κυκλοφορία της σε παγκόσμιο γεγονός.

περιπέτεια υγείας περνάει ο Stevie Wonder
Stevie Wonder
Η Mary Wilson με ανοιχτόχρωμο φόρεμα
Η Mary Wilson των The Supremes ποζάρει χαμογελαστή.
Η Janet Jackson σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη συμφωνία του μουσικού της καταλόγου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/
Πορτρέτο του Bruno Mars από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.
www.instagram.com/brunomars
taylor_swift (10)
https://www.instagram.com/taylorswift/

Αυτό που ενώνει όλους αυτούς τους καλλιτέχνες δεν είναι μόνο οι αριθμοί ή τα ρεκόρ. Είναι η ικανότητά τους να επηρεάζουν γενιές ακροατών, να καθορίζουν μουσικές τάσεις και να δημιουργούν τραγούδια που παραμένουν ζωντανά ακόμη και δεκαετίες μετά την κυκλοφορία τους. Το Billboard Hot 100 δεν καταγράφει απλώς επιτυχίες. Καταγράφει στιγμές που διαμόρφωσαν την ιστορία της μουσικής και ανέδειξαν τους καλλιτέχνες που κατάφεραν να μετατρέψουν τη δημοφιλία σε πραγματική κληρονομιά.

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Billboard Hot 100 μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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