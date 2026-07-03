Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 03.07.2026

Όταν η ζέστη χτυπάει κόκκινο: 4 φυσικοί τρόποι να κρατήσεις το σπίτι σου δροσερό

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από το σωστό άνοιγμα των παραθύρων μέχρι τη χρήση φυσικών υφασμάτων, υπάρχουν πρακτικές λύσεις που βοηθούν να κρατήσεις τη ζέστη έξω
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Κλείνετε τα παράθυρα τις ζεστές ώρες και τα ανοίγετε νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ για φυσικό αερισμό.
  • Χρησιμοποιήστε σκουρόχρωμες κουρτίνες και φυσικά υφάσματα για να μπλοκάρετε την ηλιακή ακτινοβολία.
  • Αποφύγετε τις πηγές θερμότητας όπως φούρνο και ηλεκτρικές συσκευές τις ζεστές ώρες.
  • Τα φυτά, εσωτερικά και εξωτερικά, δημιουργούν σκιά και βελτιώνουν την αίσθηση φρεσκάδας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και το σπίτι μετατρέπεται σε μικρό «θερμοκήπιο» το καλοκαίρι, δεν σημαίνει ότι η μόνη λύση είναι το air condition ή ο ανεμιστήρας. Υπάρχουν απλοί, φυσικοί τρόποι που μπορείς να εφαρμόσεις για να κρατήσεις τον χώρο σου πιο δροσερό, αξιοποιώντας σωστά το φως, τον αέρα και τη διάταξη του σπιτιού. Με λίγες αλλαγές, μπορείς να βελτιώσεις αισθητά την αίσθηση δροσιάς μέσα στην ημέρα.

Τραπεζαρία με καρέκλες και φυτό, ιδανική για να κρατήσεις το σπίτι σου δροσερό το καλοκαίρι.
Πηγή: Unsplash

1. Κράτησε τη ζέστη έξω με σωστό κλείσιμο και άνοιγμα παραθύρων

Ένα από τα πιο βασικά λάθη το καλοκαίρι είναι ότι αφήνεις τα παράθυρα ανοιχτά όλη μέρα. Η σωστή πρακτική είναι να τα κρατάς κλειστά τις ώρες που ο ήλιος «χτυπάει» το σπίτι και να τα ανοίγεις νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όταν η θερμοκρασία πέφτει. Έτσι δημιουργείς φυσικό αερισμό χωρίς να εισέρχεται επιπλέον ζέστη.

Το καλοκαίρι λιώνουν τα κεριά σου; 7 έξυπνες κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

2. Σκοτεινές κουρτίνες και φυσικά υφάσματα κάνουν τη διαφορά

Οι κουρτίνες δεν είναι απλώς διακοσμητικό στοιχείο. Οι πιο χοντρές ή σκουρόχρωμες κουρτίνες μπορούν να μπλοκάρουν σημαντικό μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας. Παράλληλα, τα φυσικά υφάσματα όπως το βαμβάκι βοηθούν τον χώρο να «αναπνέει» καλύτερα, σε αντίθεση με τα συνθετικά που κρατούν τη θερμότητα.

parathira_spitiou_katharismos
Unsplash

3. Απόφυγε τις πηγές θερμότητας μέσα στο σπίτι

Φούρνος, μάτι κουζίνας και ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν πολλές ώρες ανεβάζουν τη θερμοκρασία του χώρου χωρίς να το καταλαβαίνεις. Προτίμησε ελαφριά γεύματα που δεν απαιτούν μαγείρεμα ή μαγείρεψε νωρίς το πρωί για να μην επιβαρύνεις το σπίτι τις ζεστές ώρες της ημέρας.

Πολλά φυτά εσωτερικού χώρου σε γλάστρες διακοσμούν το σαλόνι, καθαρίζοντας την ατμόσφαιρα και ανανεώνοντας τον χώρο.
Πηγή: Unsplash

4. Δημιούργησε «φυσική σκιά» μέσα και έξω από το σπίτι

Τα φυτά μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη δροσιά ενός χώρου. Αν έχεις μπαλκόνι, τοποθέτησε φυτά που δημιουργούν σκιά και μειώνουν την απευθείας έκθεση στον ήλιο. Ακόμα και μέσα στο σπίτι, τα φυτά βοηθούν στη βελτίωση της αίσθησης φρεσκάδας και υγρασίας.

Ξύλινο κιόσκι με τραπέζι και καρέκλες, διακοσμημένο με κουρτίνες και φυτά, ιδανικό για καλοκαιρινό καταφύγιο.
Πηγή: Unsplash

Η δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι δεν είναι πάντα θέμα τεχνολογίας, αλλά έξυπνης διαχείρισης του χώρου. Με μικρές καθημερινές κινήσεις μπορείς να αλλάξεις σημαντικά την αίσθηση θερμοκρασίας και να κάνεις το σπίτι σου πιο άνετο, ακόμη και στις πιο ζεστές μέρες του χρόνου.

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

δροσιά Καλοκαίρι 2026 σπίτι
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το κινητό σου καίει το καλοκαίρι; 4 απλές κινήσεις για να αποφύγεις την υπερθέρμανση

Το κινητό σου καίει το καλοκαίρι; 4 απλές κινήσεις για να αποφύγεις την υπερθέρμανση

03.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Καλοκαίρι χωρίς κουνούπια: Ποια φυτά τα διώχνουν από το σπίτι σου;
Life

Καλοκαίρι χωρίς κουνούπια: Ποια φυτά τα διώχνουν από το σπίτι σου;

03.07.2026
Σπιτικό παγωτό καρπούζι με 4 υλικά: Η απόλυτη γεύση του καλοκαιριού σε κάθε κουταλιά
Food

Σπιτικό παγωτό καρπούζι με 4 υλικά: Η απόλυτη γεύση του καλοκαιριού σε κάθε κουταλιά

03.07.2026
Kitchen hack: Το πιο απλό κόλπο για να μην κόβεσαι ποτέ όταν χρησιμοποιείς τον τρίφτη
Food

Kitchen hack: Το πιο απλό κόλπο για να μην κόβεσαι ποτέ όταν χρησιμοποιείς τον τρίφτη

03.07.2026
Disco fever στα νύχια σου: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το sequin mani
Beauty

Disco fever στα νύχια σου: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το sequin mani

03.07.2026
Καύσωνας: Tips για να παραμείνεις cool (και stylish) όταν η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο!
City Guide

Καύσωνας: Tips για να παραμείνεις cool (και stylish) όταν η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο!

03.07.2026
Katy Perry: Το εμβληματικό πουά look επέστρεψε και είναι πιο fashion-forward από ποτέ
Fashion

Katy Perry: Το εμβληματικό πουά look επέστρεψε και είναι πιο fashion-forward από ποτέ

03.07.2026
Boho summer vibes: Η Νατάσσα Μποφίλιου και το απόλυτο beach look
Fashion

Boho summer vibes: Η Νατάσσα Μποφίλιου και το απόλυτο beach look

03.07.2026
Arm cuff: Η τάση που έφερε η Zoë Kravitz και θα φορέσεις όλο το καλοκαίρι
Fashion

Arm cuff: Η τάση που έφερε η Zoë Kravitz και θα φορέσεις όλο το καλοκαίρι

03.07.2026
Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος
Beauty

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

03.07.2026
Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά

Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα