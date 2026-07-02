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Life 02.07.2026

Το καλοκαίρι λιώνουν τα κεριά σου; 7 έξυπνες κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

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Οι ζεστές ημέρες και ο έντονος ήλιος μπορούν να καταστρέψουν ακόμη και τα πιο ποιοτικά κεριά, όμως με μερικές εύκολες αλλαγές μπορείς να τα σώσεις
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Κράτησε τα κεριά μακριά από άμεσο ηλιακό φως και σε σκιερά, δροσερά σημεία.
  • Αποθήκευσε τα κεριά σε ντουλάπι ή συρτάρι, μακριά από πηγές θερμότητας.
  • Βάλε τα κεριά στο ψυγείο για 15-30 λεπτά πριν τη χρήση τις ημέρες καύσωνα.
  • Μην αφήνεις ποτέ κεριά μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ακόμη και για λίγα λεπτά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα αρωματικά κεριά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διακόσμησης και της ατμόσφαιρας του σπιτιού όλο τον χρόνο. Ωστόσο, όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει σημαντικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η σύνθεσή τους γίνεται πιο ευαίσθητη, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν από παραμόρφωση, αλλοίωση του αρώματος ή ακόμη και μερικό λιώσιμο. Αν θέλεις να συνεχίσεις να απολαμβάνεις τα αγαπημένα σου κεριά και μετά το τέλος του καλοκαιριού, υπάρχουν μερικές απλές κινήσεις που αξίζει να υιοθετήσεις.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

1. Κράτησε τα κεριά μακριά από το άμεσο ηλιακό φως

Ο ήλιος είναι ο μεγαλύτερος «εχθρός» των αρωματικών κεριών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ακόμη κι αν βρίσκονται μέσα στο σπίτι, η έκθεσή τους σε ένα παράθυρο που δέχεται έντονο φως μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση στο σχήμα τους και να μειώσει την ένταση του αρώματός τους. Προτίμησε να τα τοποθετείς σε σκιερά και δροσερά σημεία.

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2. Επίλεξε το σωστό σημείο αποθήκευσης

Ένα ντουλάπι, ένα συρτάρι ή ένας αποθηκευτικός χώρος που δεν επηρεάζεται από τις υψηλές θερμοκρασίες είναι ιδανικός για τα κεριά σου. Απόφυγε να τα αφήνεις κοντά σε παράθυρα, ηλεκτρικές συσκευές ή οποιοδήποτε σημείο συγκεντρώνει θερμότητα μέσα στη μέρα.

keri spiti

3. Εκμεταλλεύσου το ψυγείο τις ημέρες του καύσωνα

Όταν η θερμοκρασία χτυπά «κόκκινο», μπορείς να τοποθετήσεις τα κεριά στο ψυγείο για περίπου 15 έως 30 λεπτά πριν τα χρησιμοποιήσεις. Έτσι το κερί σταθεροποιείται, λιώνει πιο αργά και καίγεται πιο ομοιόμορφα. Δεν χρειάζεται όμως να παραμένουν εκεί για πολλές ώρες.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

4. Μην αφήνεις ποτέ κεριά μέσα στο αυτοκίνητο

Ακόμη και αν πρόκειται για λίγα λεπτά, η θερμοκρασία μέσα σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο μπορεί να αυξηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το αποτέλεσμα είναι το κερί να λιώσει, να παραμορφωθεί ή ακόμη και να καταστραφεί εντελώς.

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5. Κλείνε πάντα το καπάκι μετά τη χρήση

Αν τα κεριά σου διαθέτουν καπάκι, φρόντισε να το χρησιμοποιείς κάθε φορά που δεν τα ανάβεις. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται από τη σκόνη, διατηρούν καλύτερα το άρωμά τους και επηρεάζονται λιγότερο από τη ζέστη του περιβάλλοντος.

Ένα αρωματικό κερί σε γυάλινο βαζάκι με καπάκι και ένα ροζ βάζο με αποξηραμένα φυτά σε ξύλινη επιφάνεια.
Πηγή: Unsplash

6. Μην τα αφήνεις να καίνε για πολλές ώρες

Το καλοκαίρι, η υψηλή θερμοκρασία κάνει το κερί να λιώνει πιο γρήγορα. Προσπάθησε να μην το αφήνεις αναμμένο για περισσότερες από δύο έως τρεις ώρες κάθε φορά, ώστε να παρατείνεις τη διάρκεια ζωής του και να εξασφαλίσεις πιο ομοιόμορφη καύση.

Αρωματικό κερί με λουλούδια και σπίρτα, ιδανικό για ανοιξιάτικη διακόσμηση και δημιουργία ατμόσφαιρας.
Πηγή: Unsplash

7. Φύλαξε τα διακοσμητικά κεριά στη συσκευασία τους

Αν έχεις κεριά που χρησιμοποιείς μόνο για διακόσμηση ή τα κρατάς για ειδικές περιστάσεις, αποθήκευσέ τα στην αρχική τους συσκευασία ή τύλιξέ τα με προστατευτικό χαρτί. Έτσι θα παραμείνουν προστατευμένα από το φως, τη σκόνη και τις υψηλές θερμοκρασίες μέχρι να τα χρησιμοποιήσεις ξανά.

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Πηγή: Unsplash

Με λίγη προσοχή και σωστή αποθήκευση, τα αγαπημένα σου κεριά μπορούν να παραμείνουν σε άριστη κατάσταση όλο το καλοκαίρι, διατηρώντας τόσο το σχήμα όσο και το άρωμά τους μέχρι την επόμενη φορά που θα θελήσεις να δημιουργήσεις μια ζεστή και χαλαρωτική ατμόσφαιρα στο σπίτι.

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Hack Καλοκαίρι 2026 κερί
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