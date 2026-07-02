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Talk To Mad 02.07.2026

Η Χριστιάνα Σιόκα στο Talk to Mad: «Άνοιξα τη συναυλία του Jason Derulo χωρίς ίχνος άγχους!»

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Η Χριστιάνα Σιόκα μιλά στο «Talk to Mad» για τη νέα της αρχή στην ελληνική μουσική και τη συνεργασία της με τον Δημήτρη Κοντόπουλο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Χριστιάνα Σιόκα, ομογενής από την Αίγυπτο, αντιμετωπίζει την πρόκληση της μετάβασης από τα αγγλικά στα ελληνικά στη μουσική της.
  • Το πρώτο της ελληνικό τραγούδι, «Σιωπή», δημιουργήθηκε για ατμοσφαιρικό ήχο, όχι από προσωπική ιστορία.
  • Η συνεργασία με τον Δημήτρη Κοντόπουλο την συμβουλεύει να παραμένει αυθεντική, ακόμα κι αν αυτό προκαλεί αντιδράσεις.
  • Άνοιξε τη συναυλία του Jason Derulo στην Αίγυπτο χωρίς άγχος, μια εμπειρία που χαρακτήρισε ως «διεθνείς προδιαγραφές».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Χριστιάνα Σιόκα βρέθηκε στον καναπέ του Talk to Mad και της Αθηνάς Κλήμη σε μια συνέντευξη-αποκάλυψη, αποδεικνύοντας πως η μουσική της ταυτότητα είναι τόσο πολυδιάστατη όσο και η ίδια. Με μια διαδρομή που ξεκινά από την Αίγυπτο και καταλήγει στην ελληνική μουσική σκηνή, η ταλαντούχα ερμηνεύτρια και δημιουργός μίλησε για τα πρώτα της βήματα, τις διεθνείς συνεργασίες της και την πρόκληση να βρει την ισορροπία ανάμεσα στο αγγλόφωνο παρελθόν της και την ελληνική της καταγωγή.

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Η Χριστιάνα, ομογενής τέταρτης γενιάς από την Αίγυπτο, περιέγραψε τη δυσκολία του να μεταφέρει το «μουσικό της ένστικτο» από τα αγγλικά στα ελληνικά. Παρόλο που η ίδια έχει μεγαλώσει ακούγοντας μεγάλους Έλληνες ερμηνευτές όπως η Βίκυ Μοσχολιού, η Χάρις Αλεξίου και ο Γιάννης Πουλόπουλος, παραδέχεται ότι η προφορά της στο τραγούδι παραμένει μια προσωπική πρόκληση. «Είναι με το τραγούδι, είναι όπως το νιώθεις ξέρεις. Και επειδή έχω συνηθίσει να τραγουδάω με την αγγλική γλώσσα, αυτό μου είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά φυσικά θέλω να το δουλέψω. Ελληνίδα είμαι, στην Ελλάδα ζω», εξομολογήθηκε, τονίζοντας πως βρίσκεται σε μια συνεχή αναζήτηση της καλλιτεχνικής της ταυτότητας μέσα από τη συνεργασία με τους κατάλληλους παραγωγούς.

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Η «Σιωπή» και η έμπνευση πίσω από το πρώτο ελληνικό βήμα

Το πρώτο της ελληνικό τραγούδι, η «Σιωπή», δεν προέκυψε από κάποια δραματική προσωπική ιστορία, αλλά από την ανάγκη για έναν ήχο πιο ατμοσφαιρικό και μυστηριώδη. Η Χριστιάνα εξηγεί πως η διαδικασία δημιουργίας για εκείνη είναι αυθόρμητη: «Το «Σιωπή» ήταν μια λέξη που μου άρεσε. Είναι κάτι πιο standout. Δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο backstory στην προσωπική μου ζωή, αλλά γράφω πάρα πολλά τραγούδια. Είναι το πρώτο μου ελληνικό, οπότε ελπίζω να αρέσει ο στίχος και η μουσική». Όσο για τη διαχείριση της επιτυχίας, η ίδια παραμένει προσγειωμένη, δηλώνοντας πως θέλει ό,τι καταφέρει να είναι προϊόν αξίας και όχι ένα «TikTokικό» hit που δεν την εκφράζει πραγματικά.

Η πολύτιμη συνεργασία με τον Δημήτρη Κοντόπουλο

Η συνεργασία της με τον hit-maker Δημήτρη Κοντόπουλο αποτελεί σταθμό στην καριέρα της. Όπως αποκαλύπτει, ο γνωστός παραγωγός την έχει συμβουλεύσει να παραμείνει πιστή στον αυθεντικό της χαρακτήρα, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται πολωτικές αντιδράσεις. «Μου λέει πάντα: να είσαι αυτό που είσαι γιατί και λίγο hate να υπάρχει, κακό δεν κάνει, δεν βλάπτει κανέναν. Γιατί εγώ πιστεύω αν σ’ αγαπάν όλοι, κάτι δεν πάει σωστά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Χριστιάνα, επιβεβαιώνοντας πως η χημεία τους είναι εξαιρετική, ενώ ήδη σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα που θα περιλαμβάνουν μια μίξη ελληνικού και αγγλικού στοιχείου.

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Η εμπειρία στη σκηνή του Jason Derulo

Μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της πορείας της ήταν το άνοιγμα της συναυλίας του Jason Derulo στην Αίγυπτο, μια εμπειρία που χαρακτήρισε ως «διεθνείς προδιαγραφές». Χωρίς ίχνος άγχους, η Χριστιάνα ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε δέκα δικά της κομμάτια, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μελλοντική διεθνή καριέρα. «Ήταν ένα πολύ καλό first step στο να δω πώς θα είναι η ζωή μου άμα θέλω να κάνω αυτό το κομμάτι πιο επαγγελματικά. Αξέχαστη εμπειρία», δήλωσε, προσθέτοντας πως η μουσική για εκείνη είναι «το παν» και ο απόλυτος τρόπος μετάδοσης συναισθήματος.

Η «αποκάλυψη» στο παιχνίδι του Talk to Mad

Κλείνοντας τη συνέντευξη με μια δόση χιούμορ, η Χριστιάνα Σιόκα απάντησε σε μια σειρά από γρήγορες ερωτήσεις. Μεταξύ άλλων, παραδέχτηκε ότι θα ήθελε να έχει την ικανότητα του «teleporting», εξομολογήθηκε την αγάπη της για τα ζώα (όντας κόρη κτηνιάτρου), ενώ δεν δίστασε να δηλώσει πως θεωρεί την Ariana Grande κάπως «υπερεκτιμημένη» φωνητικά για τα δικά της γούστα, προτιμώντας άλλες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Τέλος, μοιράστηκε το κρυφό της ταλέντο στη ζωγραφική και την ειλικρινή της ανάγκη να νιώθει το «vibe» των συνεργατών της πριν ξεκινήσει να δημιουργεί στο στούντιο. Μια νέα και πολλά υποσχόμενη παρουσία που σίγουρα θα μας απασχολήσει στο μέλλον!

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Talk To Mad Χριστιάνα Σιόκα
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