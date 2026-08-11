«Δεν άφησα τον ρατσισμό να με ορίσει»: Όσα αποκαλύπτει η Μαντίσα Τσότα στο «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό»

Όσα είπε για τις προσωπικές της μάχες, τη δύναμη της ψυχολογίας και όσα δεν κατάφερε ποτέ να την κάνουν να λυγίσει

Με μια ματιά Η Μαντίσα Τσότα μιλά για την εμπειρία της στο Survivor, τις δυσκολίες και τη ζωή μετά.

Μετά το Survivor, εστιάζει στη δημιουργία περιεχομένου για TikTok και Instagram, δηλώνοντας ευτυχισμένη.

Αντιμετώπισε ρατσισμό λόγω καταγωγής, αλλά τον χρησιμοποίησε ως κίνητρο για να αποδείξει την αξία της.

Σπουδάζει ναυτιλιακά, αλλά κάνει παύση για να αφοσιωθεί στα social media και δεν αποκλείει νέα τηλεοπτικά βήματα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαντίσα Τσότα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του MAD TV «Μα το κάνουμε καλοκαιρινό» και μίλησε ανοιχτά για όλα. Από την εμπειρία της στο Survivor και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον Άγιο Δομίνικο, μέχρι τον ρατσισμό που έχει βιώσει λόγω της καταγωγής της, τη ζωή μετά το reality, τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα και τη νέα της σχέση με τα social media. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, η Μαντίσα μοιράστηκε στιγμές που τη σημάδεψαν, εξήγησε τι την κράτησε δυνατή στις πιο δύσκολες στιγμές και αποκάλυψε πώς βλέπει σήμερα τον εαυτό της και το μέλλον της.

Μετά την ολοκλήρωση του Survivor, η Μαντίσα Τσότα φαίνεται πως έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της. Όπως αποκάλυψε στη συνέντευξή της στο MAD TV, έχει στραφεί στη δημιουργία περιεχομένου για TikTok και Instagram και δηλώνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ. «Είμαι καλά. Διανύω την καλύτερη φάση στη ζωή μου αυτή τη στιγμή», ανέφερε, εξηγώντας πως έχει ξεκινήσει διατροφή, γυμναστική και δημιουργία content. Η ίδια παραδέχεται πως πριν από το Survivor είχε κλειστό προφίλ και δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα με τα social media. Η δημοσιότητα και οι followers που απέκτησε μέσα από το reality την έκαναν να δοκιμάσει έναν χώρο που, όπως λέει, της ταιριάζει.

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Από μια αυθόρμητη αίτηση… στον Άγιο Δομίνικο μέσα σε 8 ημέρες

Η απόφαση να συμμετάσχει στο Survivor ήρθε σχεδόν ξαφνικά. Η Μαντίσα αποκάλυψε πως στις 24 Δεκεμβρίου έκανε ξανά αίτηση, χωρίς να πιστεύει ότι τελικά θα επιλεγεί. «Μια μέρα ξύπνησα το πρωί, 24 Δεκέμβρη, και έκανα αίτηση». Μόλις οκτώ ημέρες αργότερα είχαν ολοκληρωθεί τα πάντα: «Ιατρικά, διαδικαστικά, τα πάντα». «Δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα με πάρουν», είπε, περιγράφοντας πως μέχρι να βρεθεί στον Άγιο Δομίνικο δεν είχε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συνέβαινε.

«Δεν ήμουν διαβασμένη» – Μπήκε στο Survivor χωρίς στρατηγική

Σε αντίθεση με άλλους παίκτες, δεν μίλησε με πρώην Survivors πριν από την είσοδό της στο παιχνίδι. «Δεν είχα μιλήσει με κανέναν και δεν ξέρω αν ήταν εν τέλει καλό ή κακό. Εγώ δεν ήμουν διαβασμένη. Μπήκα έτσι». Η ίδια θεωρεί πως αυτό είχε και θετική πλευρά, αφού έζησε την εμπειρία αυθόρμητα, χωρίς να προσπαθεί να ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένη στρατηγική.

Η πείνα, το κρύο και η στιγμή που λύγισε ψυχολογικά

Η καθημερινότητα στον Άγιο Δομίνικο ήταν πολύ πιο δύσκολη από ό,τι περίμενε. Πείνα, βροχή, κρύο και έλλειψη ύπνου έγιναν μέρος της ζωής της. «Τη βροχή που φάγαμε, που δεν τρώγαμε, που ήμασταν βρεγμένοι μες στο κρύο, έλεγες “εντάξει, θα μας λυπηθούν”. Και αυτό γινόταν καθημερινά». Ωστόσο, το δυσκολότερο κομμάτι δεν ήταν μόνο οι συνθήκες διαβίωσης. «Το πιο δύσκολο κομμάτι ήτανε ότι σου λείπαν οι δικοί σου». Ένα κρεβάτι, ένα πιάτο φαγητό, ένα μπάνιο και μια αγκαλιά απέκτησαν για εκείνη τεράστια αξία.

«Η ψυχολογία είναι το άλφα και το ωμέγα»

Η Μαντίσα θεωρεί πως το μεγαλύτερο όπλο της στο Survivor ήταν η ψυχολογία της. «Δεν τα παρατάω εύκολα. Είμαι επίμονη. Αν βάλω έναν στόχο στο κεφάλι μου και πω ότι θα το καταφέρω, θα κάνω τα πάντα για να το καταφέρω». Μάλιστα, αποκάλυψε πως πριν από το Survivor είχε σταματήσει τη γυμναστική για περίπου δύο χρόνια λόγω προβλήματος υγείας. Παρ’ όλα αυτά, στο παιχνίδι κατάφερε να δοκιμάσει και να ξεπεράσει τα όριά της.

Οι συγκρούσεις και το όριο που δεν επιτρέπει σε κανέναν να ξεπεράσει

Μιλώντας για τις εντάσεις που είχε στο παιχνίδι, μεταξύ άλλων και με τον Μιχάλη Σηφάκη, η Μαντίσα ξεκαθάρισε πως μπορεί να δεχτεί τη στρατηγική και την αντιπαράθεση, όχι όμως την προσβολή. «Έχεις κάποια στρατηγική ή θες κάτι να μου κάνεις, να μου ρίξεις ψυχολογία, κάνε ό,τι θες. Όταν ξεπερνάς κάποια όρια και πας να με προσβάλλεις, αλλάζω σαν άνθρωπος». Παρά τις συγκρούσεις, δηλώνει πως δεν κρατά κακία. «Εγώ ποτέ δεν μπορώ να σου κρατήσω κακία».

Η πιο δύσκολη στιγμή ήρθε όταν έφυγε

Η αποχώρησή της από το Survivor δεν είχε γίνει αρχικά πραγματικότητα στο μυαλό της. «Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι για μένα τώρα τελειώνει το Survivor. Τώρα φεύγω και δεν ξαναγυρνάω στην καλύβα». Το πραγματικό σοκ ήρθε στο ξενοδοχείο και αργότερα στην επιστροφή της στην Ελλάδα. Παράλληλα, όσα συνέβησαν με τον Σταύρο επισκίασαν, όπως είπε, την αποχώρησή της. «Ευτυχώς που έφυγα γιατί δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα και πώς θα το αντιμετώπιζα αν ήμουν μέσα στο παιχνίδι».

Η αγάπη του κόσμου μετά το Survivor

Η επιστροφή στην Ελλάδα έφερε μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Άγνωστοι άνθρωποι την αναγνώριζαν στον δρόμο, ζητούσαν φωτογραφίες και της εξέφραζαν την αγάπη τους. «Τώρα είναι πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα. Το ότι σε ξέρει ο κόσμος και νιώθεις αυτή την αγάπη». Ιδιαίτερη σημασία έχουν για εκείνη τα μηνύματα που έλαβε μετά το παιχνίδι, τα οποία χαρακτήρισε ως κάτι που δεν έχει ξαναζήσει.

«Δεν συνειδητοποιούσα ότι με βλέπουν εκατομμύρια»

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης ήταν η αποκάλυψη πως μέσα στο Survivor δεν σκεφτόταν σχεδόν καθόλου την τηλεοπτική έκθεση. «Δεν συνειδητοποιούσα ή καταλάβαινα ότι αυτή τη στιγμή με βλέπει εκατομμύρια κόσμος. Ήμουν απλά ο εαυτός μου».

Ο ρατσισμός λόγω καταγωγής και το μήνυμά της

Η Μαντίσα μίλησε ανοιχτά και για τον ρατσισμό που έχει βιώσει λόγω της αλβανικής καταγωγής της. «Από μικρή, λόγω του ότι η καταγωγή μου είναι από την Αλβανία, έχω ζήσει πάρα πολλές δύσκολες εμπειρίες». Όπως εξήγησε, οι δυσκολίες αυτές δεν την άφησαν να νιώθει λιγότερη, αλλά αποτέλεσαν κίνητρο για να αποδείξει την αξία της μέσα από το σχολείο, τον αθλητισμό και τη δουλειά. Το μήνυμά της είναι ξεκάθαρο: «Κανείς δεν πρέπει να ντρέπεται για το ποιος είναι». Και συμπλήρωσε: «Είναι ποιος είσαι τελικά σαν άνθρωπος και οι εμπειρίες μας, της ζωής μας σε διαμορφώνουν».

Από τα ναυτιλιακά… στα social media

Η Μαντίσα έχει σπουδάσει ναυτιλιακά, έχει κάνει μεταπτυχιακό και έχει εργαστεί περίπου τέσσερα χρόνια στον κλάδο. «Τη ναυτιλία την αγαπώ. Είναι ένας μεγάλος χώρος, τεράστιος κλάδος». Ωστόσο, αυτή την περίοδο αποφάσισε να κάνει μια παύση και να αφοσιωθεί στα social media. «Με έχουν κερδίσει λίγο τα social, οπότε προς το παρόν θα κάνω μια παύση στη ναυτιλία και θα ασχοληθώ με τα social».

Τηλεόραση και νέο reality; Η απάντηση που έδωσε

Η ίδια δεν αποκλείει ένα νέο τηλεοπτικό βήμα, αλλά θέλει κάτι που να της ταιριάζει. «Δεν θα έλεγα ναι σε ό,τι πρόταση μου γινότανε. Θα ήθελα κάτι που θα μου ταίριαζε και θα με ενδιέφερε». Για ένα ακόμη reality, θα επέλεγε κυρίως formats με αγωνίσματα, όπως το Survivor ή το Έξαθλον, ενώ εμφανίστηκε πιο επιφυλακτική απέναντι σε reality που βασίζονται στις σχέσεις και στις συγκρούσεις.

Το επόμενο κεφάλαιο μόλις ξεκινά

Η Μαντίσα φαίνεται αποφασισμένη να εκμεταλλευτεί τη δημοσιότητα που απέκτησε και να χτίσει τη δική της παρουσία στα social media. «Τώρα είναι που ξεκινάω». Με ταξίδια, καλοκαιρινό content και νέα projects, θέλει ο κόσμος να συνεχίσει να την ακολουθεί στη νέα της πορεία. «Ο κόσμος να είναι μόνο να μας περιμένει, να μας παρατηρεί, να μας ακολουθεί και θα πηγαίνουμε μαζί στην πορεία».

Η τσάντα της Μαντίσα έχει… τα πάντα

Σε ένα πιο ανάλαφρο σημείο της συνέντευξης, η Μαντίσα άνοιξε την καλοκαιρινή της τσάντα και αποκάλυψε τι κουβαλά μαζί της στην παραλία. Από παρεό, πουκάμισο και δεύτερο μαγιό μέχρι γυαλιά ηλίου, πετσέτα, καπέλο, άρωμα, αντηλιακό, lip gloss, λάδι μαυρίσματος και τράπουλα, φαίνεται πως είναι προετοιμασμένη για κάθε πιθανό σενάριο. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει πάντα μαζί της και δεύτερο ζευγάρι γυαλιά, ενώ η τράπουλα είναι δώρο θαυμαστή της από το Βερολίνο. Και όπως παραδέχτηκε με χιούμορ, αυτά που έδειξε ήταν μόνο τα… «light» πράγματα της τσάντας της, αφού ακόμη και για ένα διήμερο μπορεί να πάρει μαζί της ολόκληρη βαλίτσα!

Από το Survivor μέχρι τα social media, η Μαντίσα Τσότα δείχνει πως βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών – και, όπως όλα δείχνουν, το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της μόλις ανοίγει.

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