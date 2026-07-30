H Σοφία Δανέζη στο Talk to Mad: «Όλα μου τα τραγούδια είναι βιωματικά»

Με μια ματιά Όλα τα τραγούδια της Σοφίας Δανέζη είναι βιωματικά, αντλώντας έμπνευση από τη ζωή της και των γύρω της.

Το τραγούδι «Τα ζώδια» προέκυψε από την ενασχόληση της τραγουδίστριας με την αστρολογία.

Η Σοφία Δανέζη ανταγωνίζεται μόνο τον εαυτό της, επιδιώκοντας συνεχή βελτίωση.

Η τραγουδίστρια σχεδιάζει καλοκαιρινές συναυλίες και νέα τραγούδια για το φθινόπωρο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αγαπημένη τραγουδίστρια Σοφία Δανέζη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Talk to Mad και την Αθηνά Κλήμη, σε μια απολαυστική συνέντευξη γεμάτη αποκαλύψεις, χιούμορ και πολλή μουσική. Μιλώντας για τις πρόσφατες επιτυχίες της, την προσωπική της φιλοσοφία και τα μελλοντικά της σχέδια, η καλλιτέχνιδα δεν δίστασε να μοιραστεί άγνωστες πτυχές της ζωής και της καριέρας της, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τον αυθορμητισμό και τη δυναμική της προσωπικότητα.

Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από όλα όσα απασχολούν την ίδια αλλά και το κοινό της σήμερα, από τα νέα της μουσικά βήματα και τα βιωματικά τραγούδια μέχρι την επίδραση των social media στη διασκέδαση. Με αφορμή το πρόσφατο χιτ της «Τα ζώδια» και την τεράστια επιτυχία του «Να σε προσέχει», η Σοφία Δανέζη ξεδίπλωσε το επαγγελματικό της πορτραίτο, μιλώντας ανοιχτά για το άγχος, την εσωτερική της δύναμη και τα επόμενα σχέδιά της.

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Από τους ανάδρομους στα «Ζώδια» και η επιτυχία των social media

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε παρά να ξεκινήσει από το ολοκαίνουργιο και πολύ επίκαιρο μουσικό της βήμα, το τραγούδι «Τα ζώδια», το οποίο υπογράφει δημιουργικά ο Σπύρος Μακρής μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Η Σοφία Δανέζη εξήγησε πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα μέσα από την καθημερινή της τριβή με την αστρολογία: «Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει ο Σπύρος ο Μακρής μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Ο Λάμπρος γνωρίζετε, δεν γνωρίζετε, θα το μάθετε. Ασχολείται με τα ζώδια και ασχολείται και με τη μουσική… Και επειδή συνέχεια τους έλεγα “τώρα είναι αυτό το ζώδιο, τώρα συμβαίνει αυτό”, μου λένε “ε, μας έσκασες, θα το βγάλουμε σε τραγούδι” και κάπως έτσι έγινε».

Αναφερόμενη στο άγχος της εποχής για το αν ένα τραγούδι πρέπει να είναι catchy προκειμένου να γίνει viral, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως οι απαιτήσεις της μουσικής βιομηχανίας έχουν αλλάξει: «Δε γίνεται διαφορετικά γιατί δεν έχουμε φτάσει και στο επίπεδο που ό,τι και να βγάλεις γίνεται επιτυχία. Άρα προσπαθείς να βρεις κάποιους τρόπους, ένα έτσι, ένα τρικ τέλος πάντων για να ξανακουστείς ή να συνεχίσεις να ακουστείς».

Ως γνήσια ερμηνεύτρια που θέλει ο κόσμος να ταυτίζεται με τα κομμάτια της, η Σοφία τονίζει πως όλα τα τραγούδια της αντλούν έμπνευση από την ίδια τη ζωή, είτε πρόκειται για δικά είτε για ιστορίες φίλων και γνωστών: «Όλα βιωματικά είναι τα τραγούδια. Μπορεί και της φίλης μου και της θείας μου και της μάνας μου και το δικό μου και το δικό σου. Άρα εντάξει, λίγο πολύ ακούμε κιόλας και τον κόσμο».

Παράλληλα, εξομολογήθηκε την αδυναμία και τη στήριξη που τρέφει προς τις γυναίκες, τονίζοντας πως μέσα από τη μουσική της θέλει να δίνει φωνή στα κορίτσια που «πονάνε και αγαπάνε». Σχετικά με τον ανταγωνισμό στον χώρο της, η ίδια διατηρεί μια υγιή και εσωτερική οπτική: «Εγώ ανταγωνίζομαι μόνο τον εαυτό μου. Τίποτα άλλο και κανέναν. Θέλω να γίνομαι καλύτερη και επαγγελματικά και ως φωνή και ως παρουσία. Και αυτό κάνω. Δεν κάνω κάτι άλλο… Ο υγιής ανταγωνισμός είναι ό,τι καλύτερο. Σε κάνει καλύτερο και εσένα.»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην τεράστια επιτυχία της «Να σε προσέχει», που ο κόσμος έχει αγαπήσει και αναζητά ευρέως ως «Της μάνας σου». Η Σοφία Δανέζη αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από αυτό το τηλεφώνημα που δέχτηκε σε μια δύσκολη στιγμή της: «Με πήρε μια μέρα ο Σπύρος ο Μακρής. Εγώ ήμουν σε χάλια κατάσταση, θέλω να σου πω… Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει άκου, έχω ένα τραγούδι που με αυτά που μου έχεις πει και με αυτά που έχω ακούσει και γενικά αυτό σου πάει, αυτό είναι για σένα».

Παρόλο που ως Ταύρος σκέφτεται κάθε της κίνηση σχολαστικά και ζήτησε χρόνο για να το επεξεργαστεί, τελικά το αγκάλιασε απόλυτα: «Είμαι δυναμική, αλλά εντάξει, είμαι ταύρος… Και επειδή έπρεπε να το σκεφτώ και ως ταύρος έπρεπε να το σκεφτώ πάρα πάρα πολύ. Του λέω δώσε μου δύο τρεις μέρες να το επεξεργαστώ, να μπει μέσα μου, να το νιώσω, να το πω. Και του λέω πάμε, πάμε και ό,τι γίνει τώρα.»

Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, η Σοφία Δανέζη ξεκαθάρισε τη θέση της απέναντι στην τηλεόραση, δηλώνοντας πως παρόλο που διαθέτει την απαραίτητη τηλεοπτική περσόνα, προτιμά να παραμείνει πιστή στο κύριο επάγγελμά της, τη μουσική: «Η δουλειά μου είναι διαφορετική. Έχω σπουδάσει γι’ αυτό, έχω παλέψει γι’ αυτό και δε θα ήθελα να αλλάξω».

Κλείνοντας την κουβέντα με την Αθηνά Κλήμη, η Σοφία αποκάλυψε τα προσεχή της επαγγελματικά βήματα, τα οποία περιλαμβάνουν καλοκαιρινές συναυλίες σε διάφορους προορισμούς, διακοπές με την αδερφή της, αλλά και ολοκαίνουργια τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν το προσεχές φθινόπωρο.

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