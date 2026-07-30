Talk To Mad 30.07.2026

H Σοφία Δανέζη στο Talk to Mad: «Όλα μου τα τραγούδια είναι βιωματικά»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Σοφία Δανέζη μιλάει αποκλειστικά στο Talk to Mad και την Αθηνά Κλήμη για τις επιτυχίες της, την αστρολογία, τη δύναμη των social media
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Όλα τα τραγούδια της Σοφίας Δανέζη είναι βιωματικά, αντλώντας έμπνευση από τη ζωή της και των γύρω της.
  • Το τραγούδι «Τα ζώδια» προέκυψε από την ενασχόληση της τραγουδίστριας με την αστρολογία.
  • Η Σοφία Δανέζη ανταγωνίζεται μόνο τον εαυτό της, επιδιώκοντας συνεχή βελτίωση.
  • Η τραγουδίστρια σχεδιάζει καλοκαιρινές συναυλίες και νέα τραγούδια για το φθινόπωρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αγαπημένη τραγουδίστρια Σοφία Δανέζη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Talk to Mad και την Αθηνά Κλήμη, σε μια απολαυστική συνέντευξη γεμάτη αποκαλύψεις, χιούμορ και πολλή μουσική. Μιλώντας για τις πρόσφατες επιτυχίες της, την προσωπική της φιλοσοφία και τα μελλοντικά της σχέδια, η καλλιτέχνιδα δεν δίστασε να μοιραστεί άγνωστες πτυχές της ζωής και της καριέρας της, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τον αυθορμητισμό και τη δυναμική της προσωπικότητα.

Screenshot 2026-07-30 162917

Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από όλα όσα απασχολούν την ίδια αλλά και το κοινό της σήμερα, από τα νέα της μουσικά βήματα και τα βιωματικά τραγούδια μέχρι την επίδραση των social media στη διασκέδαση. Με αφορμή το πρόσφατο χιτ της «Τα ζώδια» και την τεράστια επιτυχία του «Να σε προσέχει», η Σοφία Δανέζη ξεδίπλωσε το επαγγελματικό της πορτραίτο, μιλώντας ανοιχτά για το άγχος, την εσωτερική της δύναμη και τα επόμενα σχέδιά της.

Διάβασε επίσης: Η Evaki B μιλάει στο Talk to Mad: «Μπορούν τα παιδιά μέσα από το gaming να μάθουν κιόλας πράγματα!»

Από τους ανάδρομους στα «Ζώδια» και η επιτυχία των social media

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε παρά να ξεκινήσει από το ολοκαίνουργιο και πολύ επίκαιρο μουσικό της βήμα, το τραγούδι «Τα ζώδια», το οποίο υπογράφει δημιουργικά ο Σπύρος Μακρής μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Η Σοφία Δανέζη εξήγησε πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα μέσα από την καθημερινή της τριβή με την αστρολογία: «Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει ο Σπύρος ο Μακρής μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Ο Λάμπρος γνωρίζετε, δεν γνωρίζετε, θα το μάθετε. Ασχολείται με τα ζώδια και ασχολείται και με τη μουσική… Και επειδή συνέχεια τους έλεγα “τώρα είναι αυτό το ζώδιο, τώρα συμβαίνει αυτό”, μου λένε “ε, μας έσκασες, θα το βγάλουμε σε τραγούδι” και κάπως έτσι έγινε».

Αναφερόμενη στο άγχος της εποχής για το αν ένα τραγούδι πρέπει να είναι catchy προκειμένου να γίνει viral, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως οι απαιτήσεις της μουσικής βιομηχανίας έχουν αλλάξει: «Δε γίνεται διαφορετικά γιατί δεν έχουμε φτάσει και στο επίπεδο που ό,τι και να βγάλεις γίνεται επιτυχία. Άρα προσπαθείς να βρεις κάποιους τρόπους, ένα έτσι, ένα τρικ τέλος πάντων για να ξανακουστείς ή να συνεχίσεις να ακουστείς».

Ως γνήσια ερμηνεύτρια που θέλει ο κόσμος να ταυτίζεται με τα κομμάτια της, η Σοφία τονίζει πως όλα τα τραγούδια της αντλούν έμπνευση από την ίδια τη ζωή, είτε πρόκειται για δικά είτε για ιστορίες φίλων και γνωστών: «Όλα βιωματικά είναι τα τραγούδια. Μπορεί και της φίλης μου και της θείας μου και της μάνας μου και το δικό μου και το δικό σου. Άρα εντάξει, λίγο πολύ ακούμε κιόλας και τον κόσμο».

Screenshot 2026-07-30 162953

Παράλληλα, εξομολογήθηκε την αδυναμία και τη στήριξη που τρέφει προς τις γυναίκες, τονίζοντας πως μέσα από τη μουσική της θέλει να δίνει φωνή στα κορίτσια που «πονάνε και αγαπάνε». Σχετικά με τον ανταγωνισμό στον χώρο της, η ίδια διατηρεί μια υγιή και εσωτερική οπτική: «Εγώ ανταγωνίζομαι μόνο τον εαυτό μου. Τίποτα άλλο και κανέναν. Θέλω να γίνομαι καλύτερη και επαγγελματικά και ως φωνή και ως παρουσία. Και αυτό κάνω. Δεν κάνω κάτι άλλο… Ο υγιής ανταγωνισμός είναι ό,τι καλύτερο. Σε κάνει καλύτερο και εσένα.»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην τεράστια επιτυχία της «Να σε προσέχει», που ο κόσμος έχει αγαπήσει και αναζητά ευρέως ως «Της μάνας σου». Η Σοφία Δανέζη αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από αυτό το τηλεφώνημα που δέχτηκε σε μια δύσκολη στιγμή της: «Με πήρε μια μέρα ο Σπύρος ο Μακρής. Εγώ ήμουν σε χάλια κατάσταση, θέλω να σου πω… Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει άκου, έχω ένα τραγούδι που με αυτά που μου έχεις πει και με αυτά που έχω ακούσει και γενικά αυτό σου πάει, αυτό είναι για σένα».

Παρόλο που ως Ταύρος σκέφτεται κάθε της κίνηση σχολαστικά και ζήτησε χρόνο για να το επεξεργαστεί, τελικά το αγκάλιασε απόλυτα: «Είμαι δυναμική, αλλά εντάξει, είμαι ταύρος… Και επειδή έπρεπε να το σκεφτώ και ως ταύρος έπρεπε να το σκεφτώ πάρα πάρα πολύ. Του λέω δώσε μου δύο τρεις μέρες να το επεξεργαστώ, να μπει μέσα μου, να το νιώσω, να το πω. Και του λέω πάμε, πάμε και ό,τι γίνει τώρα.»

Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, η Σοφία Δανέζη ξεκαθάρισε τη θέση της απέναντι στην τηλεόραση, δηλώνοντας πως παρόλο που διαθέτει την απαραίτητη τηλεοπτική περσόνα, προτιμά να παραμείνει πιστή στο κύριο επάγγελμά της, τη μουσική: «Η δουλειά μου είναι διαφορετική. Έχω σπουδάσει γι’ αυτό, έχω παλέψει γι’ αυτό και δε θα ήθελα να αλλάξω».

Κλείνοντας την κουβέντα με την Αθηνά Κλήμη, η Σοφία αποκάλυψε τα προσεχή της επαγγελματικά βήματα, τα οποία περιλαμβάνουν καλοκαιρινές συναυλίες σε διάφορους προορισμούς, διακοπές με την αδερφή της, αλλά και ολοκαίνουργια τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν το προσεχές φθινόπωρο.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Talk To Mad Σοφία Δανέζη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Δες τη νέα ηρωίδα που θα φέρει τα πάνω κάτω στον 2ο κύκλο

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Δες τη νέα ηρωίδα που θα φέρει τα πάνω κάτω στον 2ο κύκλο

30.07.2026
Επόμενο
«Έρχεται σεισμός»: Η επική αποκάλυψη της Δέσποινας Βανδή για τη συνεργασία της με τη Νατάσα Θεοδωρίδου

«Έρχεται σεισμός»: Η επική αποκάλυψη της Δέσποινας Βανδή για τη συνεργασία της με τη Νατάσα Θεοδωρίδου

30.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Evaki B μιλάει στο Talk to Mad: «Μπορούν τα παιδιά μέσα από το gaming να μάθουν κιόλας πράγματα!»
Mad TV News

Η Evaki B μιλάει στο Talk to Mad: «Μπορούν τα παιδιά μέσα από το gaming να μάθουν κιόλας πράγματα!»

29.07.2026
Αν είσαι ένα από αυτά τα 4 ζώδια, ο Αύγουστος φέρνει έρωτα
Life

Αν είσαι ένα από αυτά τα 4 ζώδια, ο Αύγουστος φέρνει έρωτα

29.07.2026
StreetList: Από τη Δέσποινα Βανδή μέχρι τους Metallica, τι ακούνε τελικά οι περαστικοί;
Mad TV News

StreetList: Από τη Δέσποινα Βανδή μέχρι τους Metallica, τι ακούνε τελικά οι περαστικοί;

28.07.2026
O Greg στο Talk to Mad: «Ετοιμάζομαι να κυκλοφορήσω νέο album με 10 τραγούδια»
Mad TV News

O Greg στο Talk to Mad: «Ετοιμάζομαι να κυκλοφορήσω νέο album με 10 τραγούδια»

28.07.2026
«Διαmadάκια»: Ποιος είναι ο πιο εκνευριστικός τύπος που συναντάς σε κάθε ελληνική παραλία;
Diamadakia

«Διαmadάκια»: Ποιος είναι ο πιο εκνευριστικός τύπος που συναντάς σε κάθε ελληνική παραλία;

28.07.2026
«MAD Έχεις Άστρο»: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις από τον AstroJason
Life

«MAD Έχεις Άστρο»: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις από τον AstroJason

28.07.2026
Ο APON μιλάει στο OK!: «Δεν έχω βγει ποτέ ραντεβού με θαυμάστρια»
Mad TV News

Ο APON μιλάει στο OK!: «Δεν έχω βγει ποτέ ραντεβού με θαυμάστρια»

27.07.2026
Mad Tech News: Η OpenAI μπαίνει στο hardware και το Switch 2 ετοιμάζεται για μάχη
Mad TV News

Mad Tech News: Η OpenAI μπαίνει στο hardware και το Switch 2 ετοιμάζεται για μάχη

27.07.2026
H Lou στο Unplugged Stories: «Θα ήθελα πολύ να πάω Eurovision, αν και δεν ξέρω αν η Ελλάδα είναι έτοιμη για μένα»
Mad TV News

H Lou στο Unplugged Stories: «Θα ήθελα πολύ να πάω Eurovision, αν και δεν ξέρω αν η Ελλάδα είναι έτοιμη για μένα»

27.07.2026
Chrome pedicure: Το λαμπερό εφέ στα νύχια που θα φοράς όλο το καλοκαίρι

Chrome pedicure: Το λαμπερό εφέ στα νύχια που θα φοράς όλο το καλοκαίρι

Λάθος γλάστρες στο μπαλκόνι; Δες ποια υλικά «πνίγουν» τα φυτά σου το καλοκαίρι

Λάθος γλάστρες στο μπαλκόνι; Δες ποια υλικά «πνίγουν» τα φυτά σου το καλοκαίρι

Πες «αντίο» στην παγωτομηχανή! Αυτό είναι το πιο εύκολο σπιτικό παγωτό

Πες «αντίο» στην παγωτομηχανή! Αυτό είναι το πιο εύκολο σπιτικό παγωτό

FoodTok approves: Το κρουασάν με παγωτό που έχει τρελάνει τα social media

FoodTok approves: Το κρουασάν με παγωτό που έχει τρελάνει τα social media

Ξέχνα το hot girl summer! Το νέο viral trend είναι πιο ήρεμο απ’ όσο φαντάζεσαι

Ξέχνα το hot girl summer! Το νέο viral trend είναι πιο ήρεμο απ’ όσο φαντάζεσαι

Το «μαγικό» καλοκαιρινό φρούτο που διώχνει το πρήξιμο και χαρίζει τέλειο μαύρισμα

Το «μαγικό» καλοκαιρινό φρούτο που διώχνει το πρήξιμο και χαρίζει τέλειο μαύρισμα

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς