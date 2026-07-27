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Mad TV News 27.07.2026

Mad Tech News: Η OpenAI μπαίνει στο hardware και το Switch 2 ετοιμάζεται για μάχη

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Η Mad Tech News επιστρέφει με τα πιο καυτά tech και gaming updates της εβδομάδας, παρουσιάζοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο της τεχνολογίας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η OpenAI ετοιμάζει φορητή συσκευή AI προσωπικού βοηθού, με στόχο κυκλοφορία το 2027.
  • Το The Duskbloods της FromSoftware θα κάνει closed network test στο Nintendo Switch 2 τον Αύγουστο.
  • Η Google Vids επιτρέπει δημιουργία AI avatars και βίντεο με απλές γραπτές εντολές.
  • Το Roblox Build επιτρέπει τη δημιουργία παιχνιδιών από κινητό μέσω απλού κειμένου.
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Η Χρύσα επέστρεψε με το καθιερωμένο «tech ραντεβουδάκι» της στο Mad Tech News, φέρνοντας στο προσκήνιο τα πιο καυτά νέα από τον κόσμο της τεχνολογίας και του gaming. Με τη γνωστή της ενέργεια, μας εισάγει σε ένα τοπίο που αλλάζει ραγδαία, όπου οι κορυφαίες εταιρείες αναμορφώνουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους για να προσφέρουν μια πιο άμεση, εξατομικευμένη και πρωτοποριακή εμπειρία.

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Από τις επαναστατικές συσκευές τεχνητής νοημοσύνης και τα νέα μεγάλα gaming τεστ, μέχρι τα προηγμένα AI avatars και τη δημιουργία παιχνιδιών με απλές γραπτές εντολές, η σημερινή εκπομπή τα είχε όλα. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα updates που συζητήθηκαν και που σίγουρα θα αλλάξουν τον τρόπο που σερφάρουμε, παίζουμε και αξιοποιούμε την τεχνολογία στην καθημερινότητά μας.

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OpenAI: Το μεγάλο βήμα από την οθόνη στο σπίτι με νέα φορητή συσκευή AI

Η OpenAI ετοιμάζεται να κάνει το άλμα από τον ψηφιακό κόσμο στον φυσικό, παρουσιάζοντας μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης που θα λειτουργεί ως προσωπικός βοηθός στο σπίτι. Το μικρό, έξυπνο ηχείο χωρίς οθόνη θα απαντά σε ερωτήσεις, θα παίζει μουσική, θα ελέγχει συσκευές και θα μαθαίνει τις συνήθειες του χρήστη. Στον σχεδιασμό συμμετέχει ο Jony Ive, ο άνθρωπος πίσω από το iPhone, με στόχο την παρουσίαση της συσκευής εντός του 2026 και κυκλοφορία το 2027, σηματοδοτώντας την είσοδο της εταιρείας στον χώρο του hardware.

FromSoftware: Το The Duskbloods έρχεται με closed network test στο Nintendo Switch 2

Η FromSoftware δίνει στους παίκτες την πρώτη γεύση από το The Duskbloods μέσα από ένα closed network test αποκλειστικά στο Nintendo Switch 2, από τις 21 έως τις 24 Αυγούστου. Το τεστ θα δοκιμάσει servers και σταθερότητα ενόψει της κυκλοφορίας του παιχνιδιού εντός του 2026. Το The Duskbloods ξεχωρίζει καθώς αφήνει πίσω τα κλασικά single player παιχνίδια της εταιρείας, δίνοντας έμφαση στο multiplayer με μάχες PVP και PVE έως και οκτώ παικτών.

Google Vids: Προσωπικά AI avatars και αυτόματη δημιουργία βίντεο

Η Google φέρνει στο Google Vids προσωπικά AI avatars που μοιάζουν και ακούγονται σαν τον χρήστη, αξιοποιώντας μια απλή σέλφι και ηχογράφηση φωνής. Το Gemini αναλαμβάνει τη δημιουργία και την επεξεργασία βίντεο μέσω απλών εντολών, μετατρέποντας το εργαλείο από μια απλή εφαρμογή παρουσιάσεων σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου.

Roblox Build: Δημιουργία παιχνιδιών από το κινητό με απλό κείμενο

Η Roblox παρουσίασε το Build, μια νέα λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν παιχνίδια από το κινητό τους απλά γράφοντας τι θέλουν να φτιάξουν. Το AI δημιουργεί έναν αρχικό κόσμο με χαρακτήρες, περιβάλλον και gameplay, προσφέροντας ευκολία στη δημιουργία, παρόλο που έχει προκαλέσει συζητήσεις για την ποιότητα των δημιουργιών που θα αναδείξει η κοινότητα.

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