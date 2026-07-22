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Mad Summer Memories: Η Βρισηίδα Ανδριώτου αποκαλύπτει το summer playlist που θα έχεις σε repeat

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Η Βρισηίδα Ανδριώτου αποκαλύπτει τα αγαπημένα της καλοκαιρινά τραγούδια και μας βάζει στο απόλυτο summer mood
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Βρισηίδα Ανδριώτου μοιράζεται το καλοκαιρινό playlist της για το Mad Summer Memories.
  • Το playlist περιλαμβάνει τραγούδια για κάθε στιγμή της καλοκαιρινής ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την επιστροφή.
  • Επιλέγει τα "Waves" (Mr. Probz), "Ocean Drive" (Duke Dumont) και "Malibu" (Miley Cyrus).
  • Τα τραγούδια συνδέονται με αναμνήσεις όπως η παραλία, οι βόλτες και το ηλιοβασίλεμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι έχει πάντα το δικό του soundtrack και η σωστή μουσική μπορεί να μετατρέψει μια απλή στιγμή σε ανάμνηση που μένει για πάντα. Η Βρισηίδα Ανδριώτου μπαίνει στο mood του Mad Summer Memories και αποκαλύπτει τα τραγούδια που συνδέει με τις πιο χαρακτηριστικές καλοκαιρινές στιγμές. Από την πρώτη βουτιά μέχρι τη διαδρομή προς την παραλία και την επιστροφή στο σπίτι μετά το ηλιοβασίλεμα, κάθε στιγμή χρειάζεται το δικό της track.

vrisiida andriotou_mad radio

Η Βρισηίδα επιλέγει τρία κομμάτια που έχουν αυτό το ξεχωριστό summer feeling. Τραγούδια που μυρίζουν θάλασσα, ανοιχτά παράθυρα, road trips και εκείνες τις μικρές στιγμές που κάνουν το καλοκαίρι μοναδικό. Γιατί τελικά, οι καλύτερες αναμνήσεις συχνά ξεκινούν με ένα τραγούδι να παίζει δυνατά στα ακουστικά ή στο αυτοκίνητο.

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Από το απόλυτο dance mood μέχρι πιο χαλαρές και νοσταλγικές μελωδίες, οι επιλογές της Βρισηίδας Ανδριώτου καλύπτουν κάθε φάση μιας καλοκαιρινής ημέρας. Το playlist της έχει ενέργεια, ανεμελιά και εκείνη τη γλυκιά αίσθηση ότι το καλοκαίρι μπορεί να χωρέσει μέσα σε λίγα λεπτά μουσικής. Ποια είναι όμως τα tracks που διάλεξε;

Το πρώτο τραγούδι της θάλασσας

Mr. Probz – «Waves (Robin Schulz Remix)»

Υπάρχουν τραγούδια που από τις πρώτες νότες σε μεταφέρουν κατευθείαν σε μια παραλία. Το Waves (Robin Schulz Remix) του Mr. Probz είναι ένα από αυτά, με τον χαρακτηριστικό του ήχο να δημιουργεί αμέσως καλοκαιρινή διάθεση. Είναι το κομμάτι που ταιριάζει στη στιγμή που φτάνεις στην ακτή, αφήνεις πίσω σου την καθημερινότητα και απλά απολαμβάνεις τη θάλασσα.

Το απόλυτο driving to the beach track

Duke Dumont – «Ocean drive»

Για τις διαδρομές με το αυτοκίνητο προς την παραλία, υπάρχει πάντα ένα τραγούδι που γίνεται η τέλεια μουσική υπόκρουση. Το «Ocean drive» του Duke Dumont έχει αυτή τη χαλαρή αλλά ταυτόχρονα ανεβαστική ενέργεια που ταιριάζει στις καλοκαιρινές βόλτες. Παράθυρα ανοιχτά, ήλιος, καλή παρέα και ένας δρόμος που οδηγεί στη θάλασσα.

Το soundtrack της επιστροφής (always underrated)

Miley Cyrus – «Malibu»

Η επιστροφή από την παραλία έχει τη δική της μαγεία. Εκείνη η στιγμή που ο ήλιος πέφτει, η μέρα τελειώνει και μένουν μόνο οι ωραίες εικόνες. Το «Malibu» της Miley Cyrus είναι το τραγούδι που ταιριάζει σε αυτή τη χαλαρή, λίγο νοσταλγική διάθεση, όταν γυρίζεις σπίτι γεμάτος από καλοκαιρινές στιγμές.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου έφτιαξε το δικό της μικρό summer playlist μέσα από το Mad Summer Memories, αποδεικνύοντας πως κάθε καλοκαίρι έχει έναν ήχο, μια μελωδία και ένα τραγούδι που θα μας θυμίζει για πάντα τις πιο όμορφες στιγμές του.

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