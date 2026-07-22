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Μουσική 22.07.2026

«Heated Rivalry»: Το soundtrack της σειράς σπάει κάθε ρεκόρ στο Billboard 200

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Το soundtrack του «Heated Rivalry» γράφει ιστορία στο Billboard 200 και γίνεται το πρώτο TV soundtrack Top 10 εδώ και πάνω από 10 χρόνια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το soundtrack της σειράς «Heated Rivalry» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 8 του Billboard 200.
  • Είναι το πρώτο soundtrack τηλεοπτικής σειράς εδώ και μία δεκαετία στο Top 10 του Billboard 200 από την πρώτη εβδομάδα.
  • Οι πωλήσεις του soundtrack προήλθαν αποκλειστικά από φυσικές εκδόσεις (CD, βινύλιο).
  • Οι πωλήσεις βινυλίου του soundtrack σημείωσαν ρεκόρ για το 2026.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Heated Rivalry» δεν έχει κατακτήσει μόνο το τηλεοπτικό κοινό, αλλά πλέον αφήνει το αποτύπωμά του και στη μουσική βιομηχανία. Το soundtrack της επιτυχημένης σειράς κατάφερε ένα ιστορικό επίτευγμα στο Billboard 200, καθώς έκανε ντεμπούτο στο No. 8 του κορυφαίου album chart στις ΗΠΑ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αφού αποτελεί το πρώτο soundtrack τηλεοπτικής σειράς εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία που καταφέρνει να βρεθεί στο Top 10 του συγκεκριμένου chart από την πρώτη του εβδομάδα κυκλοφορίας.

https://www.instagram.com/heatedrivalrytv/
https://www.instagram.com/heatedrivalrytv/

Η μουσική συλλογή του «Heated Rivalry» κυκλοφόρησε σε φυσικές εκδόσεις, CD και βινύλιο, στις 10 Ιουλίου και σημείωσε εντυπωσιακές πωλήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, συγκέντρωσε 41.000 ισοδύναμες μονάδες album στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την επιτυχία να προέρχεται αποκλειστικά από πωλήσεις. Το soundtrack δεν σταμάτησε όμως εκεί, καθώς κατέκτησε την κορυφή σε αρκετά ακόμη Billboard charts, αποδεικνύοντας πως η σειρά έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δυνατό fanbase.

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Το επίτευγμα του «Heated Rivalry» θυμίζει τις μεγάλες στιγμές τηλεοπτικών σειρών που κατάφεραν να μετατρέψουν τα soundtracks τους σε πραγματικά μουσικά φαινόμενα. Η τελευταία φορά που ένα soundtrack σειράς είχε μπει στο Top 10 του Billboard 200 ήταν το 2015 με το album της πρώτης σεζόν του «Empire», το οποίο είχε φτάσει μάλιστα στο Νο.1. Έτσι, η νέα επιτυχία της σειράς έρχεται να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της τηλεοπτικής μουσικής.

Το soundtrack του «Heated Rivalry» έγινε συλλεκτικό αντικείμενο για τους fans

Η κυκλοφορία του soundtrack δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική. Οι φυσικές εκδόσεις σχεδιάστηκαν ως ένα πραγματικό δώρο για τους fans της σειράς, με δύο διαφορετικές εκδόσεις βινυλίου και ένα διπλό CD.

https://www.instagram.com/heatedrivalrytv/
https://www.instagram.com/heatedrivalrytv/

Στη συλλογή περιλαμβάνονται τραγούδια που ακούστηκαν στη σειρά, όπως το «All the Things She Said» των t.A.T.u., το «I’ll Believe in Anything» των Wolf Parade και το «My Moon My Man» της Feist, μαζί με κομμάτια από το original score του Peter Peter.

Οι εκδόσεις περιλαμβάνουν επίσης posters, σημειώσεις από τον δημιουργό της σειράς Jacob Tierney και συλλεκτικές κάρτες στα βινύλια, δημιουργώντας ένα προϊόν που ξεπέρασε τα όρια ενός απλού soundtrack.

Ρεκόρ και στο βινύλιο για τη μεγάλη επιτυχία της σειράς

Το «Heated Rivalry» σημείωσε ένα ακόμη σημαντικό ρεκόρ, καθώς οι εκδόσεις βινυλίου πούλησαν συνολικά 28.000 αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εβδομάδα πωλήσεων soundtrack σε βινύλιο μέσα στο 2026.

https://www.instagram.com/heatedrivalrytv/
https://www.instagram.com/heatedrivalrytv/

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο Crave και στο HBO Max και ακολούθησε την ιστορία των δύο hockey rivals Ilya Rozanov και Shane Hollander, οι οποίοι προσπαθούν να διαχειριστούν τη μυστική σχέση τους ενώ βρίσκονται αντιμέτωποι μέσα και έξω από το γήπεδο

https://www.instagram.com/heatedrivalrytv/
https://www.instagram.com/heatedrivalrytv/

Μετά την επιτυχία της πρώτης σεζόν, το «Heated Rivalry» ανανεώθηκε για δεύτερο κύκλο, ενώ η αγάπη των fans φαίνεται πως συνεχίζεται όχι μόνο μέσα από την οθόνη αλλά και μέσα από τη μουσική του. Το soundtrack του «Heated Rivalry» απέδειξε πως μια σειρά μπορεί να γίνει πραγματικό pop culture φαινόμενο, κατακτώντας charts, fans και μια θέση στην ιστορία του Billboard.

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