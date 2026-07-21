Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 21.07.2026

Το Hillman College ανοίγει ξανά! Το Netflix φέρνει στις οθόνες το «A Different World»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το Netflix αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες από το sequel του «A Different World», που κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Netflix ετοιμάζει sequel της σειράς «A Different World» με νέους φοιτητές.
  • Η πρεμιέρα της νέας σειράς είναι στις 24 Σεπτεμβρίου.
  • Η κόρη των Dwayne και Whitley, Deborah Wayne, είναι η πρωταγωνίστρια.
  • Αρκετοί ηθοποιοί από την αυθεντική σειρά επιστρέφουν στους ρόλους τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές των ’80s και ’90s ετοιμάζεται να επιστρέψει με ολοκαίνουργια ιστορία. Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες από το sequel του «A Different World», προσφέροντας στους fans μια πρώτη γεύση από τη νέα γενιά φοιτητών που θα περάσει τις πύλες του ιστορικού Hillman College. Η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου και ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα των τηλεθεατών.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Η νέα παραγωγή διατηρεί το ίδιο πανεπιστημιακό σκηνικό που αγαπήθηκε από το κοινό, όμως στρέφει την προσοχή της σε μια νέα παρέα χαρακτήρων. Παράλληλα, αρκετά αγαπημένα πρόσωπα από την αυθεντική σειρά επιστρέφουν, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα. Το αποτέλεσμα υπόσχεται να συνδυάσει νοσταλγία και σύγχρονες ιστορίες που απευθύνονται σε μια νέα γενιά.

Netflix: Το «His & Hers» έγινε η σειρά που όλοι παρακολούθησαν το 2026 – Ποιες σειρές κέρδισαν τους θεατές;

Οι πρώτες φωτογραφίες αποκαλύπτουν μια πιο φρέσκια αισθητική, νέες φιλίες, διαφορετικές προσωπικότητες και ένα campus γεμάτο ενέργεια. Το Netflix δείχνει αποφασισμένο να συστήσει ξανά το Hillman College στο κοινό, διατηρώντας το πνεύμα της κλασικής σειράς αλλά με σύγχρονη ματιά.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Η κόρη δύο αγαπημένων χαρακτήρων στο επίκεντρο

Πρωταγωνίστρια της νέας σειράς είναι η Deborah Wayne, την οποία υποδύεται η Maleah Joi Moon. Η Deborah είναι η κόρη των Dwayne Wayne και Whitley Gilbert, δύο από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της original σειράς, και ξεκινά το πρώτο της έτος στο Hillman College, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του πανεπιστημίου.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Μαζί της γνωρίζουμε μια ολοκαίνουργια ομάδα φοιτητών, με διαφορετικές προσωπικότητες, όνειρα και φιλοδοξίες. Από μία πρωτοετή φοιτήτρια Εγκληματολογίας μέχρι έναν πολλά υποσχόμενο αθλητή, έναν φοιτητή Ψυχολογίας, μια νεαρή κοπέλα που προσπαθεί να βρει τη δική της ταυτότητα και έναν επίδοξο επιχειρηματία της μόδας, η σειρά φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια πολυδιάστατη εικόνα της σύγχρονης φοιτητικής ζωής.

Εκτός από τους νέους πρωταγωνιστές, το sequel θα φέρει πίσω και αρκετά πρόσωπα που αγαπήθηκαν από το κοινό. Οι Kadeem Hardison, Jasmine Guy, Cree Summer και Darryl M. Bell επιστρέφουν στους εμβληματικούς ρόλους τους, προσφέροντας δυνατές δόσεις νοσταλγίας στους fans της αρχικής σειράς.

Η ομάδα πίσω από το νέο A Different World

Showrunner της σειράς είναι η Felicia Pride, ενώ στην παραγωγή συμμετέχουν η Debbie Allen, η οποία σκηνοθετεί και τα πρώτα επεισόδια, καθώς και οι Gina Prince-Bythewood, Tom Werner, Mandy Summers και Reggie Rock Bythewood. Με μια τόσο δυνατή δημιουργική ομάδα, οι προσδοκίες για τη συνέχεια της εμβληματικής σειράς είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλές.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Το νέο «A Different World» φιλοδοξεί να φέρει τη μαγεία της original σειράς σε μια νέα εποχή, αποδεικνύοντας πως οι ιστορίες ενηλικίωσης, οι φιλίες και η φοιτητική ζωή παραμένουν διαχρονικά αγαπημένες.

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

A Different World netflix
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Everything hallelujah»: Ποιο είναι το τραγούδι του Justin Bieber που «εκτοξεύτηκε» μετά το Μουντιάλ

«Everything hallelujah»: Ποιο είναι το τραγούδι του Justin Bieber που «εκτοξεύτηκε» μετά το Μουντιάλ

21.07.2026
Επόμενο
Έφυγε από τη ζωή ο John Kirby: Ποιος είναι ο «αόρατος» acting coach του Hollywood

Έφυγε από τη ζωή ο John Kirby: Ποιος είναι ο «αόρατος» acting coach του Hollywood

21.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Έφυγε από τη ζωή ο John Kirby: Ποιος είναι ο «αόρατος» acting coach του Hollywood
Cinema

Έφυγε από τη ζωή ο John Kirby: Ποιος είναι ο «αόρατος» acting coach του Hollywood

21.07.2026
«Avengers: Doomsday» – Το trailer που όλοι περιμέναμε μόλις έφτασε
Cinema

«Avengers: Doomsday» – Το trailer που όλοι περιμέναμε μόλις έφτασε

21.07.2026
Το «The Odyssey» σαρώνει με το εκρηκτικό ντεμπούτο των 124,5 εκατ. δολάρια
Cinema

Το «The Odyssey» σαρώνει με το εκρηκτικό ντεμπούτο των 124,5 εκατ. δολάρια

21.07.2026
Το ελληνικό πρόγραμμα και οι δράσεις του 11ου Beyond Borders
Cinema

Το ελληνικό πρόγραμμα και οι δράσεις του 11ου Beyond Borders

20.07.2026
Το «King Conan» με τον Arnold Schwarzenegger – Η μεγάλη επιστροφή του θρυλικού «Κόναν ο Βάρβαρος»
Cinema

Το «King Conan» με τον Arnold Schwarzenegger – Η μεγάλη επιστροφή του θρυλικού «Κόναν ο Βάρβαρος»

20.07.2026
Tom Cruise: Οι απρόσμενες συνεργασίες και οι φήμες που αναστάτωσαν το Hollywood
Cinema

Tom Cruise: Οι απρόσμενες συνεργασίες και οι φήμες που αναστάτωσαν το Hollywood

20.07.2026
Ποιες ταινίες του Christopher Nolan πρέπει οπωσδήποτε να δεις;
Cinema

Ποιες ταινίες του Christopher Nolan πρέπει οπωσδήποτε να δεις;

19.07.2026
Netflix: Το «His & Hers» έγινε η σειρά που όλοι παρακολούθησαν το 2026 – Ποιες σειρές κέρδισαν τους θεατές;
Cinema

Netflix: Το «His & Hers» έγινε η σειρά που όλοι παρακολούθησαν το 2026 – Ποιες σειρές κέρδισαν τους θεατές;

18.07.2026
«The Mickey Mouse Club»: Το Disney+ βάζει μπρος για το πιο νοσταλγικό reboot της χρονιάς
Cinema

«The Mickey Mouse Club»: Το Disney+ βάζει μπρος για το πιο νοσταλγικό reboot της χρονιάς

17.07.2026
Δεν αντέχεις με τον καύσωνα; 3 έξυπνα beauty hacks που θα λατρέψεις

Δεν αντέχεις με τον καύσωνα; 3 έξυπνα beauty hacks που θα λατρέψεις

Summer drink: Το καρπούζι έγινε το πιο cool ποτήρι του καλοκαιριού για όλη την παρέα

Summer drink: Το καρπούζι έγινε το πιο cool ποτήρι του καλοκαιριού για όλη την παρέα

Μην αφήσεις ποτέ αυτά τα 8 αντικείμενα στο αυτοκίνητο όταν έχει καύσωνα

Μην αφήσεις ποτέ αυτά τα 8 αντικείμενα στο αυτοκίνητο όταν έχει καύσωνα

Αυτός είναι ο λόγος που οι περισσότεροι δεν μπορούν να κοιμηθούν τα ζεστά βράδια

Αυτός είναι ο λόγος που οι περισσότεροι δεν μπορούν να κοιμηθούν τα ζεστά βράδια

Η πιο εύκολη σαλάτα ζυμαρικών με σως φέτας που θα γίνει το νέο summer obsession σου!

Η πιο εύκολη σαλάτα ζυμαρικών με σως φέτας που θα γίνει το νέο summer obsession σου!

Πώς να δροσίσεις το σπίτι χωρίς να καις κλιματιστικό όλη μέρα

Πώς να δροσίσεις το σπίτι χωρίς να καις κλιματιστικό όλη μέρα

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια