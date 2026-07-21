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Cinema 21.07.2026

Το «The Odyssey» σαρώνει με το εκρηκτικό ντεμπούτο των 124,5 εκατ. δολάρια

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Η νέα ταινία του Christopher Nolan κατάφερε από το πρώτο κιόλας Σαββατοκύριακο να κερδίσει το κοινό
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το «The Odyssey» έκανε πρεμιέρα με 124,5 εκατομμύρια δολάρια, ένα από τα μεγαλύτερα ανοίγματα της χρονιάς.
  • Η ταινία είναι η μεγαλύτερη πρεμιέρα του Christopher Nolan μετά το «The Dark Knight Rises» (2012).
  • Το «The Odyssey» κατέκτησε την 3η θέση στα μεγαλύτερα ανοίγματα του 2026, πίσω από δύο άλλες ταινίες.
  • Οι premium κινηματογραφικές προβολές, ειδικά το IMAX, συνέβαλαν σημαντικά στις εισπράξεις της ταινίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν ταινίες που απλώς κάνουν πρεμιέρα και υπάρχουν εκείνες που μετατρέπονται από την πρώτη στιγμή σε κινηματογραφικό γεγονός. Το «The Odyssey» του Christopher Nolan ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, καθώς το πρώτο του Σαββατοκύριακο στις αίθουσες απέδειξε πως το κοινό εξακολουθεί να διψά για μεγάλες παραγωγές, εντυπωσιακές εικόνες και εμπειρίες που αξίζει να ζήσεις στη μεγάλη οθόνη.

https://www.instagram.com/matt_damon_official/
https://www.instagram.com/matt_damon_official/

Η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη συγκέντρωσε 124,5 εκατομμύρια δολάρια στο opening weekend, σημειώνοντας ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά ανοίγματα της χρονιάς. Παράλληλα, αποτελεί τη μεγαλύτερη πρεμιέρα του Christopher Nolan μετά το «The Dark Knight Rises», το οποίο είχε κάνει ντεμπούτο το 2012 με 160 εκατομμύρια δολάρια. Η επιτυχία του «The Odyssey» δεν σταματά εκεί. Η ταινία κατέκτησε την 3η θέση ανάμεσα στα μεγαλύτερα ανοίγματα του 2026, πίσω από το «Toy Story 5», που συγκέντρωσε 159 εκατομμύρια δολάρια, και το «The Super Mario Galaxy Movie», που σημείωσε 131 εκατομμύρια δολάρια.

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Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στην εμπορική επιτυχία του «The Odyssey» είναι η τεράστια ανταπόκριση του κοινού στις premium κινηματογραφικές προβολές. Οι μεγάλες οθόνες, ο καθηλωτικός ήχος και η εμπειρία των ειδικά διαμορφωμένων αιθουσών έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, καθώς οι premium large formats αντιπροσώπευσαν το 53% των συνολικών εισπράξεων της ταινίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η επίδοση του IMAX, το οποίο απέφερε 51,8 εκατομμύρια δολάρια, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 23% των παγκόσμιων εισιτηρίων της ταινίας. Η συγκεκριμένη επίδοση επιβεβαιώνει πως οι ταινίες του Christopher Nolan έχουν συνδεθεί άμεσα με την κινηματογραφική εμπειρία και όχι απλώς με την παρακολούθηση μιας ταινίας.

Η εντυπωσιακή πρεμιέρα του «The Odyssey» δείχνει πως, παρά την κυριαρχία των streaming πλατφορμών, το κοινό εξακολουθεί να αναζητά ταινίες που έχουν σχεδιαστεί για τη μεγάλη οθόνη.Μια παραγωγή με το όραμα του Christopher Nolan, μια κλασική ιστορία παγκόσμιας αναγνώρισης και μια εμπειρία που αξίζει να τη δεις στον κινηματογράφο φαίνεται πως αποτελούν τον συνδυασμό που μπορεί να φέρει ξανά εκατομμύρια θεατές στις αίθουσες.

Ποιες ταινίες του Christopher Nolan πρέπει οπωσδήποτε να δεις;

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Christopher Nolan Οδύσσεια ΤΑΙΝΙΑ
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