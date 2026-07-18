Netflix: Το «His & Hers» έγινε η σειρά που όλοι παρακολούθησαν το 2026 – Ποιες σειρές κέρδισαν τους θεατές;

Από το «His & Hers» μέχρι το «Bridgerton» και το «I Will Find You», οι σειρές που κράτησαν εκατομμύρια θεατές μπροστά στο Netflix

Με μια ματιά Το «His & Hers» είναι η πιο δημοφιλής σειρά του Netflix για το πρώτο εξάμηνο του 2026 με 104 εκατομμύρια προβολές.

Οι νέες παραγωγές κυριαρχούν, με πέντε από τις δέκα πιο δημοφιλείς σειρές να έχουν κυκλοφορήσει φέτος.

Το «Bridgerton» έρχεται δεύτερο με 100 εκατομμύρια προβολές, ενώ το «I Will Find You» κατέκτησε την τρίτη θέση.

Το Netflix κατέγραψε 97 δισεκατομμύρια ώρες παρακολούθησης, αλλά θα δημοσιεύει πλέον ετήσια στοιχεία τηλεθέασης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Netflix αποκάλυψε τις σειρές που κυριάρχησαν στο πρώτο μισό του 2026 και τα αποτελέσματα φέρνουν μια μεγάλη ανατροπή στον τρόπο με τον οποίο το κοινό επιλέγει τι θα παρακολουθήσει. Αν περίμενες πως οι μεγάλες επιστροφές γνωστών σειρών θα βρίσκονταν εύκολα στην κορυφή, τα νέα στοιχεία δείχνουν κάτι διαφορετικό: οι νέες παραγωγές έχουν πλέον τον πρώτο λόγο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της χρονιάς μέχρι στιγμής είναι το «His & Hers», η crime thriller σειρά με τους Jon Bernthal και Tessa Thompson, η οποία συγκέντρωσε 104 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως από την πρεμιέρα της στις 8 Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Ιουνίου. Η επιτυχία της την έφερε στην πρώτη θέση της λίστας με τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές του Netflix για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η νέα έκθεση «What We Watched» του Netflix αποκαλύπτει πως το κοινό αγκάλιασε ιδιαίτερα τις καινούργιες ιστορίες, καθώς πέντε από τις δέκα πιο δημοφιλείς σειρές της περιόδου κυκλοφόρησαν μέσα στους πρώτους έξι μήνες της χρονιάς.

La La Land: Η μεγάλη επιστροφή 10 χρόνια μετά – Ξανά στη μεγάλη οθόνη η ταινία που σάρωσε τα Όσκαρ

Το «Bridgerton» έρχεται δεύτερο, αλλά η κορυφή ανήκει στο νέο μεγάλο hit

Στη 2η θέση βρέθηκε η 4η σεζόν του «Bridgerton», η οποία συγκέντρωσε 100 εκατομμύρια προβολές από την πρεμιέρα της στις 29 Ιανουαρίου έως το τέλος Ιουνίου. Η αγαπημένη σειρά της Shondaland παρέμεινε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της πλατφόρμας, όμως αυτή τη φορά δεν κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση.

Την 3η θέση κατέκτησε μια ακόμη νέα παραγωγή, το «I Will Find You» του Harlan Coben, το οποίο έφτασε τα 64 εκατομμύρια προβολές, παρότι κυκλοφόρησε μόλις στις 18 Ιουνίου. Η σειρά μάλιστα συνέχισε να ανεβαίνει δυναμικά και μετά την περίοδο της συγκεκριμένης μέτρησης, ξεπερνώντας τα 85 εκατομμύρια προβολές μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

Η επίδοση αυτή δείχνει πως το «I Will Find You» έχει τις δυνατότητες να εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιτυχημένες αγγλόφωνες σειρές στην ιστορία του Netflix, ακολουθώντας την πορεία προηγούμενων επιτυχιών του Harlan Coben, όπως το «Fool Me Once».

«The Batman Part II»: Η επική επιστροφή του Robert Pattinson παίρνει νέα παράταση

Οι νέες σειρές κερδίζουν τη μάχη απέναντι στις μεγάλες επιστροφές

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των στοιχείων του Netflix είναι η δυναμική των νέων σειρών. Σε αντίθεση με το δεύτερο μισό του 2025, όταν οι περισσότερες θέσεις της λίστας καταλαμβάνονταν από ήδη γνωστές παραγωγές, το πρώτο εξάμηνο του 2026 έφερε στο προσκήνιο καινούργια τηλεοπτικά φαινόμενα. Στη λίστα με τις πιο δημοφιλείς σειρές βρέθηκαν επίσης το κορεάτικο δράμα «Teach You A Lesson», το «Run Away» και το «Man on Fire», τα οποία ξεπέρασαν τα 40 εκατομμύρια προβολές.

Παράλληλα, σειρές όπως το «One Piece» και το «The Night Agent» κατάφεραν να μπουν στο Top 10, όμως οι νέες σεζόν τους σημείωσαν χαμηλότερη απόδοση στις πρώτες εβδομάδες σε σχέση με προηγούμενους κύκλους. Ακόμη και το «Stranger Things 5» βρέθηκε ανάμεσα στις πέντε πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix για το πρώτο εξάμηνο του 2026, με 56 εκατομμύρια προβολές, παρότι το μεγάλο φινάλε της σειράς κυκλοφόρησε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Το Netflix σημειώνει ρεκόρ παρακολούθησης το 2026

Συνολικά, οι χρήστες του Netflix παρακολούθησαν 97 δισεκατομμύρια ώρες περιεχομένου στο πρώτο μισό του 2026, τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγράψει η πλατφόρμα από τότε που ξεκίνησε να δημοσιεύει τα συγκεκριμένα στοιχεία. Παρότι το Netflix συνεχίζει να έχει τεράστια απήχηση, τα δεδομένα δείχνουν πως η πλατφόρμα αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να διατηρήσει την ίδια αφοσίωση του κοινού σε ορισμένες σειρές που επιστρέφουν με νέες σεζόν.

Για αυτόν τον λόγο, το Netflix ανακοίνωσε πως από το πρώτο τρίμηνο του 2027 θα σταματήσει τις εξαμηνιαίες αναφορές τηλεθέασης και θα δημοσιεύει ετήσια στοιχεία, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα και όχι μόνο στους αριθμούς προβολών. Το 2026, πάντως, μέχρι στιγμής έχει έναν ξεκάθαρο πρωταγωνιστή. Το «His & Hers» απέδειξε πως μια νέα ιστορία μπορεί μέσα σε λίγους μήνες να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο και να αφήσει πίσω ακόμη και σειρές με ήδη τεράστιο κοινό.

Το πρώτο τρέιλερ του «I Play Rocky» είναι εδώ – Η άγνωστη ιστορία του Sylvester Stallone πριν γεννηθεί ο θρύλος