5 βιβλία που πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσεις αυτό το καλοκαίρι – Οι επιλογές που θα σε κάνουν να ξεχάσεις το κινητό

Από romance fantasy μέχρι λογοτεχνία και ψυχολογία, αυτά είναι τα 5 βιβλία που δεν πρέπει να χάσεις αυτό το καλοκαίρι

Με μια ματιά «Ανθρώπινες πράξεις» της Han Kang: συγκλονιστικό μυθιστόρημα για την εξέγερση της Gwangju.

«Δέσμιο ρόδο» της Julie Soto: romance fantasy με μαγεία, ίντριγκες και έρωτα.

«Πολλές ζωές σε μία» της Margaret Atwood: προσωπικές ιστορίες της συγγραφέως.

«Στα άδυτα του νου» του Νικόλαου Δημητριάδη: εξηγεί τη λειτουργία του εγκεφάλου και του ασυνείδητου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι είναι η ιδανική εποχή για να αφήσεις για λίγο στην άκρη την πίεση της καθημερινότητας και να χαθείς μέσα στις σελίδες ενός καλού βιβλίου. Είτε ταξιδεύεις σε κάποιο νησί, είτε απολαμβάνεις τον ήλιο στην παραλία, είτε περνάς τα απογεύματά σου στο μπαλκόνι με έναν παγωμένο καφέ, υπάρχει πάντα χώρος για μια ιστορία που θα σε ταξιδέψει ακόμα περισσότερο.

Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, το #BookTok και τα social media έχουν κάνει την ανάγνωση ξανά… trend, με ολοένα και περισσότερους νέους να ψάχνουν το επόμενο βιβλίο που θα τους καθηλώσει. Από συγκλονιστικά μυθιστορήματα μέχρι fantasy κόσμους, αληθινές ιστορίες και βιβλία που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή, οι επιλογές είναι αμέτρητες.

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Αν όμως δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, συγκεντρώσαμε πέντε τίτλους που ξεχωρίζουν φέτος και αξίζουν μια θέση στη βαλίτσα των διακοπών σου. Είναι βιβλία που θα σε κάνουν να γελάσεις, να συγκινηθείς, να προβληματιστείς και -το πιο σημαντικό- να μη θέλεις να φτάσεις στην τελευταία τους σελίδα.

1. «Ανθρώπινες πράξεις» – Han Kang

Αν αναζητάς ένα βιβλίο που θα σου μείνει αξέχαστο, τότε οι «Ανθρώπινες Πράξεις» της βραβευμένης με Νόμπελ Han Kang είναι μία από τις κορυφαίες επιλογές. Η ιστορία μάς μεταφέρει στη Νότια Κορέα του 1980, κατά τη διάρκεια της αιματηρής εξέγερσης της Gwangju. Μέσα από διαφορετικούς χαρακτήρες και συγκλονιστικές αφηγήσεις, η συγγραφέας μιλά για την απώλεια, τον πόνο, τη μνήμη αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Πρόκειται για ένα βαθιά συναισθηματικό μυθιστόρημα που δεν διαβάζεται απλώς· το ζεις.

2. «Δέσμιο ρόδο» – Julie Soto

Οι λάτρεις του romance fantasy δύσκολα θα βρουν καλύτερη επιλογή αυτό το καλοκαίρι. Η Julie Soto δημιουργεί έναν κόσμο γεμάτο μαγεία, δυνατούς χαρακτήρες, πολιτικές ίντριγκες και έναν έρωτα που γεννιέται στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η πριγκίπισσα Briony Rosewood βλέπει τον κόσμο της να καταρρέει και καλείται να παλέψει για την επιβίωση, την ελευθερία αλλά και την ελπίδα. Αν σου άρεσαν βιβλία όπως το Fourth Wing ή το A Court of Thorns and Roses, αυτό πρέπει να μπει άμεσα στη λίστα σου.

3. «Πολλές ζωές σε μία» – Margaret Atwood

Η θρυλική Margaret Atwood αφήνει για λίγο τη μυθοπλασία και ανοίγει ένα πολύ προσωπικό κεφάλαιο της ζωής της. Στις σελίδες του βιβλίου μοιράζεται στιγμές από την πορεία της, τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα της και τις ιστορίες πίσω από τα έργα που την καθιέρωσαν ως μία από τις σημαντικότερες συγγραφείς της εποχής μας. Ένα βιβλίο ιδανικό για όσους αγαπούν τη λογοτεχνία αλλά και θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα πίσω από το The Handmaid’s Tale.

4. «Στα άδυτα του νου» – Νικόλαος Δημητριάδης

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί παίρνεις συγκεκριμένες αποφάσεις ή γιατί επαναλαμβάνεις συγκεκριμένες συμπεριφορές; Το «Στα άδυτα του νου» εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και πώς το ασυνείδητο επηρεάζει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας. Ένα βιβλίο που συνδυάζει επιστήμη, ψυχολογία και πρακτικές συμβουλές, ιδανικό για όσους αγαπούν την προσωπική εξέλιξη και θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους.

5. «Ο μπάρμαν του Ritz» – Philippe Collin

Αν αγαπάς τα ιστορικά μυθιστορήματα, τότε αυτό το βιβλίο θα σε καθηλώσει. Η ιστορία εκτυλίσσεται στο θρυλικό ξενοδοχείο Ritz του Παρισιού, την περίοδο της γερμανικής κατοχής, με πρωταγωνιστή τον διάσημο μπάρμαν Frank Meier, έναν άνθρωπο που κρύβει ένα μεγάλο μυστικό ενώ προσπαθεί να επιβιώσει σε μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας. Ένα καθηλωτικό μυθιστόρημα γεμάτο ίντριγκες, ιστορικά γεγονότα, δυνατούς χαρακτήρες και ανατροπές που δύσκολα αφήνεις από τα χέρια σου.

Το καλοκαίρι είναι η τέλεια ευκαιρία να αφιερώσεις λίγο χρόνο στον εαυτό σου και να ανακαλύψεις ιστορίες που μπορούν να σε ταξιδέψουν πολύ πιο μακριά από οποιονδήποτε προορισμό. Είτε προτιμάς συγκλονιστικά μυθιστορήματα, fantasy κόσμους, αληθινές ιστορίες ή βιβλία που σου ανοίγουν νέους ορίζοντες, αυτές οι πέντε επιλογές αξίζουν σίγουρα μια θέση στη βαλίτσα σου. Το μόνο που μένει είναι να διαλέξεις από ποιο θα ξεκινήσεις… γιατί το πιθανότερο είναι ότι μετά το πρώτο, θα θελήσεις να τα διαβάσεις όλα.