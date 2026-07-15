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City Guide 15.07.2026

Ο Γιάννης Μπέζος επιστρέφει στη σκηνή με τον «Έμπορο της Βενετίας» – Ένας ρόλος που θα συζητηθεί

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Ο Γιάννης Μπέζος επιστρέφει δυναμικά στο θέατρο με ένα από τα πιο πολυσυζητημένα έργα του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στον «Έμπορο της Βενετίας».
  • Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκυονίς.
  • Ο Μπέζος υποδύεται τον Σάυλωκ, η Φαίη Ξυλά την Πόρσια, ο Τάσος Γιαννόπουλος τον Αντόνιο.
  • Το έργο εξερευνά θέματα όπως η δικαιοσύνη, η εκδίκηση και η προκατάληψη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα από τα πιο απαιτητικά και διαχρονικά έργα του παγκόσμιου θεάτρου ετοιμάζεται να παρουσιαστεί ξανά στη σκηνή, αυτή τη φορά μέσα από τη ματιά του Γιάννη Μπέζου. Ο αγαπημένος ηθοποιός επιστρέφει στο θέατρο με τον «Έμπορο της Βενετίας» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, μια παράσταση στην οποία δεν περιορίζεται μόνο στον ρόλο του πρωταγωνιστή, αλλά αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία. Αν είσαι λάτρης του θεάτρου, η συγκεκριμένη παραγωγή αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές της νέας σεζόν, καθώς συνδυάζει ένα σπουδαίο κλασικό έργο με μια σύγχρονη σκηνική προσέγγιση.

Ο Γιάννης Μπέζος πρωταγωνιστεί στη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1 "Σούπερ Ήρωες" που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σύντομα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η παράσταση θα φιλοξενηθεί στο θέατρο Αλκυονίς και θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Οκτωβρίου. Στο πλευρό του Γιάννη Μπέζου θα βρεθούν η Φαίη Ξυλά και ο Τάσος Γιαννόπουλος, ενώ τη μουσική της παραγωγής υπογράφει ο Κωστής Μαραβέγιας. Ο Γιάννης Μπέζος θα ενσαρκώσει τον Σάυλωκ, έναν από τους πιο σύνθετους χαρακτήρες του σαιξπηρικού σύμπαντος. Έναν άνθρωπο πληγωμένο, αμείλικτο, αλλά ταυτόχρονα γεμάτο αντιφάσεις, που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιστορίας όπου η δικαιοσύνη, η εκδίκηση και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια συγκρούονται.

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Η Φαίη Ξυλά θα υποδυθεί την Πόρσια, τη λαμπερή και διορατική ηρωίδα που αποτελεί σύμβολο ευφυΐας και αποφασιστικότητας, ενώ ο Τάσος Γιαννόπουλος θα εμφανιστεί στον ρόλο του Αντόνιο, ενός χαρακτήρα που βρίσκεται αντιμέτωπος με τις επιλογές και τα όρια του. Ο «Έμπορος της Βενετίας» δεν είναι ένα έργο που χωρίζει εύκολα τους χαρακτήρες σε καλούς και κακούς. Ο Σαίξπηρ δημιουργεί έναν κόσμο γεμάτο αντιθέσεις, όπου κάθε πρόσωπο κουβαλά τις αδυναμίες, τα πάθη και τις πληγές του.

https://www.instagram.com/fay_xyla/
https://www.instagram.com/fay_xyla/

Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στη Βενετία των συναλλαγών, των κοινωνικών διαφορών και των προσωπικών συγκρούσεων. Ο έμπορος Αντόνιο αποφασίζει να δανειστεί χρήματα από τον Σάυλωκ προκειμένου να βοηθήσει τον φίλο του Μπασσάνιο να διεκδικήσει την Πόρσια. Όμως, ο όρος του δανείου είναι ακραίος και σκοτεινός. Αν ο Αντόνιο δεν καταφέρει να εξοφλήσει το χρέος του εγκαίρως, ο Σάυλωκ θα έχει το δικαίωμα να πάρει μία λίβρα από τη σάρκα του. Μέσα από αυτή τη συμφωνία, ο Σαίξπηρ δημιουργεί ένα έργο γεμάτο ερωτήματα που παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα. Η αγάπη, η εκδίκηση, η προκατάληψη, η ανάγκη για αποδοχή και η αναζήτηση της δικαιοσύνης βρίσκονται στον πυρήνα μιας ιστορίας που συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις αιώνες μετά.

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Ο Γιάννης Μπέζος προσεγγίζει το έργο ως μια μεγάλη ανθρώπινη σύγκρουση ανάμεσα στον νόμο και το συναίσθημα, στο χρήμα και την ηθική, στην εξουσία και την ευαισθησία. Μια παράσταση που δεν θέλει απλώς να παρουσιάσει ένα κλασικό κείμενο, αλλά να ανοίξει διάλογο με το σήμερα. Η μετάφραση και η απόδοση του έργου ανήκουν στον Άκη Δήμου, ο οποίος μεταφέρει το σαιξπηρικό κείμενο σε μια γλώσσα πιο κοντά στον σύγχρονο θεατή, διατηρώντας όμως τη δύναμη και την ποιητικότητα του πρωτότυπου έργου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι Γιάννης Στόλλας, Αλμπέρτο Φάις, Λήδα Καπνά, Σταύρος Μαρκάλας, Ιωάννης Απέργης, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομμύδας, Θράσος Σταθόπουλος και Στελίνα Καρασαββίδου. Την εικόνα της παράστασης συμπληρώνουν τα σκηνικά του Γιώργου Γαβαλά, τα κοστούμια της Κατερίνας Παπανικολάου, οι φωτισμοί του Νίκου Βλασόπουλου και η κίνηση της Σεσίλ Μικρούτσικου, δημιουργώντας έναν κόσμο που ισορροπεί ανάμεσα στη λάμψη και τη σκοτεινή πλευρά της σαιξπηρικής Βενετίας. Με τον Γιάννη Μπέζο στη σκηνοθεσία και στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η νέα θεατρική παραγωγή αναμένεται να δώσει μια διαφορετική ματιά σε ένα από τα πιο σημαντικά έργα του παγκόσμιου θεάτρου.

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Γιάννης Μπέζος ΘΕΑΤΡΟ
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