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Μουσικά Νέα 15.07.2026

50 tracks και άπειρο hype στο Fanatics Fest NYC: Η playlist που έχει όλη τη μουσική επικαιρότητα

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Η playlist με 50 τραγούδια που θα δώσει ρυθμό στο μεγαλύτερο pop culture event της Νέας Υόρκης αυτό το καλοκαίρι
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Audiomack δημιούργησε την επίσημη playlist των 50 τραγουδιών για το Fanatics Fest NYC.
  • Η playlist συνδυάζει παγκόσμιες επιτυχίες με νέα ανερχόμενα ονόματα της μουσικής σκηνής.
  • Συμμετέχουν μεγάλοι καλλιτέχνες όπως Drake, Jay-Z, Taylor Swift και Sabrina Carpenter.
  • Η διοργάνωση ενώνει αθλητισμό, μουσική και pop κουλτούρα στη Νέα Υόρκη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Fanatics Fest NYC επιστρέφει και ετοιμάζεται να μετατρέψει τη Νέα Υόρκη σε ένα τεράστιο meeting point για τον αθλητισμό, τη μουσική και την pop κουλτούρα. Για τη φετινή διοργάνωση, η Audiomack δημιούργησε την επίσημη playlist του event, δίνοντας τον ρυθμό σε ένα τετραήμερο γεμάτο stars, δράση και entertainment. Η συλλογή περιλαμβάνει 50 τραγούδια που συνδυάζουν παγκόσμιες επιτυχίες με νέα ονόματα της μουσικής σκηνής. Από τον Drake και τον Jay-Z μέχρι την Taylor Swift και τη Sabrina Carpenter, το soundtrack της διοργάνωσης έχει κάτι για κάθε fan.

https://www.instagram.com/billboardhiphop
https://www.instagram.com/billboardhiphop

Η επίσημη playlist της Audiomack έρχεται να ενώσει δύο κόσμους που εδώ και χρόνια πηγαίνουν μαζί: τη μουσική και τον αθλητισμό. Στη λίστα βρίσκουμε μεγάλα hits όπως το «Shabang» του Drake, το εμβληματικό «Empire state of mind» του Jay-Z, το «Yukon» του Justin Bieber, το «Bed chem» της Sabrina Carpenter, το «Dior» του Pop Smoke, το «E85» του Don Toliver και το «Anti-Hero» της Taylor Swift. Παράλληλα, η Audiomack φροντίζει να δώσει χώρο και σε ανερχόμενους καλλιτέχνες που μπορούν να αποτελέσουν τα επόμενα μεγάλα ονόματα της μουσικής.

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«Στην Audiomack πιστεύουμε ότι η ανακάλυψη νέων καλλιτεχνών είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά κομμάτια του να είσαι fan της μουσικής. Η Fanatics Fest φέρνει μαζί τον αθλητισμό, τη μουσική και την ψυχαγωγία με έναν αυθεντικό τρόπο, γι’ αυτό και η συνεργασία μας ήταν η τέλεια επιλογή», δήλωσε ο συνιδρυτής και Chief Marketing Officer της Audiomack, David Ponte. Η πλατφόρμα θέλει μέσα από αυτή τη συνεργασία όχι μόνο να συνοδεύσει μουσικά τη διοργάνωση, αλλά και να συστήσει στο κοινό τη νέα γενιά καλλιτεχνών.

https://www.instagram.com/billboardhiphop/
https://www.instagram.com/billboardhiphop/

Ανάμεσα στα ανερχόμενα ονόματα που ξεχωρίζουν βρίσκεται και ο Iman Nunez με το τραγούδι «Rotten apple», στο οποίο συμμετέχουν οι Niko Brim και Kai Ca$h. Το κομμάτι αποτελεί έναν φόρο τιμής στη Νέα Υόρκη και στη νοοτροπία επιμονής που χαρακτηρίζει τόσο τους καλλιτέχνες όσο και τους αθλητές. Όπως ανέφερε ο Nunez, το τραγούδι αποτυπώνει «το πείσμα, την αντοχή και τη νοοτροπία που χαρακτηρίζει αυτή την πόλη», στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα με το πνεύμα της Fanatics Fest.

Η Taylor Swift τιμά την Elizabeth Taylor με ένα εντυπωσιακό βίντεο γεμάτο λάμψη και νοσταλγία.
www.instagram.com/taylorswift
Η Sabrina Carpenter στη σκηνή του Coachella 2026 με εντυπωσιακή εμφάνιση, ανεβάζοντας την ενέργεια του φεστιβάλ σε άλλο επίπεδο.
https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/

Η μεγάλη γιορτή θα πραγματοποιηθεί στο Javits Center της Νέας Υόρκης από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, με το κοινό να έχει την ευκαιρία να συναντήσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας. Στο event αναμένονται εμφανίσεις από stars όπως οι Jay-Z, Serena Williams, Kevin Hart, Aaron Judge, Jalen Brunson, LeBron James, Kevin Durant, Travis Scott και ο Roman Reigns.

Ο ράπερ Jay-Z σε επίσημη εμφάνιση, με αφορμή την αλλαγή στο καλλιτεχνικό του όνομα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Fanatics Fest NYC αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η μουσική και ο αθλητισμός έχουν κοινή γλώσσα, με την Audiomack playlist να γίνεται το soundtrack μιας διοργάνωσης που υπόσχεται να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην pop κουλτούρα του 2026.

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Drake Fanatics Fest NYC Jay Z Sabrina Carpenter Taylor Swift
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