Κάηκε ο ανεμιστήρας μέσα στον καύσωνα; 7 έξυπνα κόλπα που θα σε δροσίσουν χωρίς να ιδρώσεις

Πανικός όταν χαλάσει ο ανεμιστήρας στην πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού; Οι απλές κινήσεις που ρίχνουν τη θερμοκρασία και σε βοηθούν να αντέξεις τη ζέστη

Με μια ματιά Έλεγξε τον ανεμιστήρα για απλά προβλήματα πριν τον αντικαταστήσεις.

Κλείσε παντζούρια και κουρτίνες για να εμποδίσεις τη ζέστη να μπει στο σπίτι.

Χρησιμοποίησε πάγο ή υγρή πετσέτα για να δροσιστείς αν δεν έχεις ανεμιστήρα.

Απόφυγε συσκευές που παράγουν θερμότητα και κινήσου τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο καύσωνας έχει κάνει την καθημερινότητα δύσκολη και ο ανεμιστήρας έχει γίνει για πολλούς το πιο πολύτιμο αντικείμενο του σπιτιού. Τι γίνεται όμως όταν, πάνω στην πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού, ο ανεμιστήρας σταματήσει ξαφνικά να λειτουργεί; Η ζέστη μπορεί να γίνει ανυπόφορη, αλλά υπάρχουν απλά και έξυπνα κόλπα που μπορούν να βοηθήσουν να διατηρήσεις το σώμα σου δροσερό χωρίς να γεμίσεις ιδρώτα.

1. Πρώτα έλεγξε αν ο ανεμιστήρας έχει πραγματικά «καεί»

Πριν τον αντικαταστήσεις, κάνε μερικούς γρήγορους ελέγχους. Μπορεί να έχει υπερθερμανθεί από τη συνεχή λειτουργία ή να υπάρχει κάποιο απλό πρόβλημα, όπως χαλασμένο καλώδιο, βρώμικη γρίλια ή μπλοκαρισμένος μηχανισμός. Αν μυρίζει καμένο πλαστικό, ακούγεται περίεργος θόρυβος ή ο κινητήρας ζεσταίνεται υπερβολικά, καλύτερα να τον αποσυνδέσεις από το ρεύμα και να μην επιχειρήσεις να τον χρησιμοποιήσεις ξανά μέχρι να ελεγχθεί.

Το απόλυτο καλοκαιρινό food hack: 5 συνδυασμοί που σε κρατούν ενυδατωμένο όλη μέρα

2. Κλείσε τα παντζούρια πριν μπει η ζέστη

Ένα από τα πιο αποτελεσματικά κόλπα για να κρατήσεις το σπίτι δροσερό είναι να εμποδίσεις τη ζέστη να μπει μέσα. Τις ώρες που ο ήλιος χτυπά τα παράθυρα, κράτησε κλειστά παντζούρια, ρολά ή κουρτίνες, ειδικά στις πλευρές του σπιτιού που βλέπει ο ήλιος. Το βράδυ, όταν η θερμοκρασία πέσει, άνοιξε τα παράθυρα για να δημιουργήσεις ρεύμα αέρα και να απομακρύνεις τη συσσωρευμένη ζέστη.

3. Φτιάξε αυτοσχέδια «δροσιά» με πάγο

Αν δεν έχεις ανεμιστήρα, μπορείς να εκμεταλλευτείς τον πάγο. Γέμισε ένα μπολ με παγάκια ή μια παγωμένη φιάλη νερού και τοποθέτησέ το κοντά στο σημείο όπου κάθεσαι. Ο κρύος αέρας γύρω από τον πάγο βοηθά να νιώσεις πιο άνετα. Ένα ακόμη κόλπο είναι να βάλεις μια υγρή πετσέτα στο ψυγείο για λίγη ώρα και μετά να την τοποθετήσεις στον αυχένα ή στους καρπούς σου. Εκεί βρίσκονται σημεία όπου το σώμα ανταποκρίνεται γρήγορα στην ψύξη.

4. Δρόσισε τα σωστά σημεία του σώματος

Δεν χρειάζεται να βρέξεις όλο σου το σώμα για να νιώσεις ανακούφιση. Μικρές κινήσεις μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά:

Βάλε δροσερό νερό στους καρπούς.

Κράτησε μια κρύα κομπρέσα στον αυχένα.

Πλύνε πρόσωπο και χέρια με χλιαρό προς δροσερό νερό.

Φόρεσε ελαφριά, βαμβακερά ρούχα.

Το σώμα αποβάλλει πιο εύκολα τη θερμότητα όταν τα σημεία κυκλοφορίας του αίματος ψύχονται.

Το μαμαδίστικο tip για πεντακάθαρο στρώμα – Η απλή λύση που εξαφανίζει κιτρινίλες και λεκέδες

5. Μην αφήνεις τις συσκευές να ζεσταίνουν το σπίτι

Τις ημέρες με ακραίες θερμοκρασίες, κάθε πηγή θερμότητας μετράει. Απόφυγε το μαγείρεμα με φούρνο για πολλές ώρες, περιόρισε τη χρήση υπολογιστών και άλλων συσκευών όταν δεν είναι απαραίτητες και κλείνε τις συσκευές που παραμένουν σε αναμονή. Ακόμη και μικρές αλλαγές μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία ενός χώρου.

6. Επίλεξε έξυπνα πότε θα κινείσαι

Στον καύσωνα, οι ώρες από το μεσημέρι έως αργά το απόγευμα είναι οι πιο δύσκολες. Προσπάθησε να κάνεις δουλειές, ψώνια ή άσκηση νωρίς το πρωί ή μετά τη δύση του ήλιου. Η ξεκούραση σε δροσερό χώρο και η αποφυγή έντονης δραστηριότητας βοηθούν το σώμα να μην ανεβάζει επιπλέον θερμοκρασία.

7. Ενυδάτωση χωρίς υπερβολές

Το νερό είναι απαραίτητο, ειδικά όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει. Πίνε συχνά μικρές ποσότητες και μην περιμένεις να διψάσεις έντονα. Φρούτα με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, όπως καρπούζι, πεπόνι και αγγούρι, μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην ενυδάτωση.

Όταν ο ανεμιστήρας χαλάσει, η ψυχραιμία είναι το καλύτερο «όπλο»

Ένας χαλασμένος ανεμιστήρας μέσα στον καύσωνα μπορεί να φαίνεται σαν καταστροφή, όμως με σωστή διαχείριση του χώρου και μερικά απλά κόλπα μπορείς να μειώσεις σημαντικά την αίσθηση της ζέστης.Η προστασία από τον ήλιο, η σωστή ενυδάτωση και η έξυπνη ψύξη του σώματος είναι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να περάσεις τις δύσκολες ημέρες του καλοκαιριού με περισσότερη άνεση.

Το απόλυτο trick που θα εξαφανίσει τα «strawberry legs» πριν την επόμενη έξοδό σου