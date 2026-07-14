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Life 14.07.2026

Η Zendaya έκανε την αλλαγή που κανείς δεν περίμενε – Το σγουρό pixie bob που έγινε ήδη η νέα εμμονή της μόδας

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Από το καρέ στο σγουρό pixie bob, η Zendaya τόλμησε μια μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της και έκανε το διαχρονικό κοντό κούρεμα να επιστρέψει δυναμικά
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Zendaya υιοθέτησε ένα σγουρό pixie bob, μια τολμηρή αλλαγή που αναδεικνύει τη φυσική υφή των μαλλιών της.
  • Το νέο της κούρεμα θεωρείται κομψό, θηλυκό και γεμάτο χαρακτήρα, αποδεικνύοντας την ευελιξία των κοντών μαλλιών.
  • Η ηθοποιός αφήνει πίσω το προηγούμενο καρέ της, επιλέγοντας ένα μοντέρνο, νεανικό look με φυσικές μπούκλες.
  • Το σγουρό pixie bob ενισχύει την τάση των κοντών μαλλιών, προσφέροντας στιλ και φρεσκάδα χωρίς να θυσιάζει τη θηλυκότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Zendaya έχει αποδείξει πολλές φορές πως δεν ακολουθεί απλώς τις τάσεις της μόδας – πολλές φορές είναι εκείνη που τις δημιουργεί. Κάθε νέα της εμφάνιση γίνεται αντικείμενο συζήτησης, με τους θαυμαστές και τους λάτρεις της μόδας να παρατηρούν κάθε λεπτομέρεια στο στιλ της. Αυτή τη φορά, η προσοχή στράφηκε στα μαλλιά της, καθώς η διάσημη ηθοποιός τόλμησε μια εντυπωσιακή αλλαγή που έδωσε νέα πνοή στην εικόνα της. Με ένα σγουρό pixie bob που αναδεικνύει τη φυσική υφή των μαλλιών της, η Zendaya απέδειξε πως ένα κοντό κούρεμα μπορεί να είναι ταυτόχρονα κομψό, θηλυκό και γεμάτο χαρακτήρα.

zendaya_xtenisma
https://www.instagram.com/theodysseymovie/

Στην περιοδεία Τύπου για τη νέα ταινία «The Odyssey», η Zendaya εμφανίστηκε με ένα σγουρό pixie bob, ένα κούρεμα που αναδεικνύει τη φυσική υφή των μαλλιών της και χαρίζει μια πιο δυναμική αλλά ταυτόχρονα κομψή εικόνα. Το νέο της hair look απέδειξε πως τα κοντά μαλλιά μπορούν να είναι εξίσου εντυπωσιακά, θηλυκά και γεμάτα χαρακτήρα.

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Η Zendaya είναι γνωστή για το γεγονός ότι δεν φοβάται να πειραματίζεται με την εμφάνισή της. Από μακριά κυματιστά μαλλιά μέχρι κομψά καρέ και εντυπωσιακά χτενίσματα στο κόκκινο χαλί, η ηθοποιός έχει αποδείξει πολλές φορές πως μπορεί να υποστηρίξει κάθε στιλ. Αυτή τη φορά όμως έκανε μια από τις πιο τολμηρές αλλαγές της.

Άφησε πίσω το κομψό πλαϊνό καρέ που είχε υιοθετήσει τους προηγούμενους μήνες και επέλεξε ένα κοντό σγουρό pixie με μικρές, καλοσχηματισμένες μπούκλες και μια ιδιαίτερη σγουρή φράντζα που πλαισιώνει το πρόσωπό της. Το αποτέλεσμα; Ένα look μοντέρνο, νεανικό και γεμάτο προσωπικότητα που αποδεικνύει πως οι φυσικές μπούκλες μπορούν να πρωταγωνιστήσουν ακόμη και σε ένα πολύ κοντό κούρεμα.

https://www.instagram.com/zendaya/
https://www.instagram.com/zendaya/

Το σγουρό pixie bob είναι ένα από τα κουρέματα που έχουν επιστρέψει δυναμικά τα τελευταία χρόνια, καθώς συνδυάζει την πρακτικότητα ενός κοντού μαλλιού με τη γοητεία της φυσικής κίνησης. Η επιλογή της Zendaya έρχεται να ενισχύσει αυτή την τάση, αφού δείχνει πως δεν χρειάζεται να έχεις μακριά μαλλιά για να δημιουργήσεις μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Οι μπούκλες, η υφή και το σωστό κούρεμα μπορούν να δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα γεμάτο στιλ. Το συγκεκριμένο κούρεμα ταιριάζει ιδιαίτερα σε όσες θέλουν μια αλλαγή που δείχνει φρέσκια και διαφορετική, χωρίς να χάνουν τη θηλυκότητα και την κομψότητα τους.

https://www.instagram.com/zendaya/
https://www.instagram.com/zendaya/

Για την εμφάνισή της, η Zendaya συνδύασε το νέο της κούρεμα με ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα με χρυσά κρόσσια από τη συλλογή Άνοιξη 2008 της Alberta Ferretti, δημιουργώντας μια εμφάνιση που ισορροπούσε ανάμεσα στο vintage glamour και τη σύγχρονη αισθητική. Το κοντό σγουρό pixie λειτούργησε σαν το ιδανικό συμπλήρωμα στο outfit, καθώς άφησε το πρόσωπό της να πρωταγωνιστήσει και ανέδειξε ακόμη περισσότερο τα χαρακτηριστικά της.

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Zendaya μαλλιά
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