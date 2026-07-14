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TV & Media 14.07.2026

«Κάμπινγκ»: Το πιο παράξενο κάμπινγκ της τηλεόρασης ανοίγει τις πόρτες του στο MEGA

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Ένα κάμπινγκ διαφορετικό από όλα όσα έχεις δει μέχρι σήμερα ετοιμάζεται να γίνει το νέο τηλεοπτικό σημείο συνάντησης με ένα καστ γεμάτο αγαπημένους ηθοποιούς
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Νέα σειρά του MEGA «Κάμπινγκ» παρουσιάζει ιδιόρρυθμους χαρακτήρες και αναπάντεχες συναντήσεις.
  • Η σειρά διαδραματίζεται στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος», μια κοινότητα με μυστικά και παραξενιές.
  • Βασικοί χαρακτήρες είναι ο λογιστής Ιορδάνης και ο μυστηριώδης «Καμπινγκράτορας» Σοφοκλής.
  • Η σειρά διαθέτει πολυπληθές καστ γνωστών ηθοποιών και συνδυάζει χιούμορ με συγκίνηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν τηλεοπτικές σειρές που ξεκινούν με μια απλή ιστορία και υπάρχουν εκείνες που από την πρώτη εικόνα δημιουργούν την αίσθηση πως κάτι διαφορετικό ετοιμάζεται να συμβεί. Το «Κάμπινγκ» του MEGA φαίνεται πως ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, καθώς η νέα σειρά του σταθμού έρχεται να παρουσιάσει έναν κόσμο γεμάτο ιδιόρρυθμους χαρακτήρες, αναπάντεχες συναντήσεις και καταστάσεις που ισορροπούν ανάμεσα στο χιούμορ, το μυστήριο και τη συγκίνηση.

Τα νέα teaser που έχουν ήδη ξεκινήσει να προβάλλονται στον τηλεοπτικό αέρα σου δίνουν μια πρώτη γεύση από το περίφημο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος» και τους ανθρώπους που θα το κατοικήσουν. Πρόκειται για μια κοινότητα διαφορετική από τις συνηθισμένες, όπου κάθε ένοικος φαίνεται να κουβαλά τη δική του ιστορία, τα δικά του μυστικά και τις δικές του παραξενιές. Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα έχει ξεκινήσει και το «Κάμπινγκ» μπαίνει ήδη στη λίστα με τις σειρές που αναμένεται να συζητηθούν τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

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Στο επίκεντρο της σειράς βρίσκονται δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες που καλούνται να συνυπάρξουν σε έναν χώρο γεμάτο εκπλήξεις. Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος υποδύεται τον Ιορδάνη, έναν φιλήσυχο λογιστή που φαίνεται να αναζητά μια πιο ήρεμη ζωή, μέχρι τη στιγμή που η μοίρα τον φέρνει στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος». Εκεί συναντά τον Σοφοκλή, τον ιδιαίτερο και μυστηριώδη «Καμπινγκράτορα», τον οποίο ενσαρκώνει ο Γιώργος Χρυσοστόμου.

Η γνωριμία τους γίνεται η αφετηρία μιας ιστορίας γεμάτης απρόοπτα, χιούμορ και καταστάσεις που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Η δυναμική ανάμεσα στους δύο ήρωες αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της σειράς, καθώς οι διαφορετικοί χαρακτήρες τους δημιουργούν συνεχώς νέες συγκρούσεις αλλά και ξεχωριστές στιγμές.

Ένα από τα μεγαλύτερα ατού της σειράς είναι το πολυπληθές καστ, με γνωστούς ηθοποιούς να δίνουν ζωή σε μια σειρά από ιδιαίτερους χαρακτήρες. Στο «Κάμπινγκ» συμμετέχουν οι Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη και Στρατής Χατζησταματίου.

Κάθε χαρακτήρας φαίνεται να έχει τον δικό του ξεχωριστό ρόλο μέσα σε αυτή την αλλιώτικη κοινωνία, δημιουργώντας μια σειρά από ιστορίες που μπλέκουν την κωμωδία με πιο ανθρώπινες και συγκινητικές στιγμές.

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