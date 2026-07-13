«ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ»: Η αποκαλυπτική συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη στον Τάσο Τρύφωνος – Απόψε στις 23:30 στον ΣΚΑΪ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δίνει μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ» απόψε στις 23:30 στον ΣΚΑΪ

Με μια ματιά Ο Γιώργος Μαζωνάκης δίνει αποκαλυπτική συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος απόψε στις 23:30 στον ΣΚΑΪ.

Ο καλλιτέχνης μιλάει για τις δύσκολες στιγμές της ζωής του, την οικογένειά του και τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Θέματα όπως η καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση και οι δηλώσεις συναδέλφων του θα συζητηθούν.

Η συνέντευξη θα καλύψει επίσης τη σχέση του με τη θρησκεία, το "The Voice" και την αγάπη του κόσμου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Απόψε, Δευτέρα 13 Ιουλίου, στις 23.30, μέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, θα μεταδοθεί η πολυαναμενόμενη, άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη στον Τάσο Τρύφωνος.

Ένας από τους πιο αγαπημένους και αυθεντικούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, υποδέχεται τον Τάσο Τρύφωνος στο σπίτι του για ένα special «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ» και μια εξομολογητική συνέντευξη στην οποία μιλάει για όλους και για όλα!

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Οι σχέσεις και η διαμάχη με την οικογένειά του, ο ακούσιος εγκλεισμός στο Δρομοκαΐτειο, η καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση, γιατί κατήγγειλε ότι τον εκβιάζουν, ποιες δηλώσεις συναδέλφων του τον έχουν δυσαρεστήσει, η σχέση του με τη θρησκεία, το «THE VOICE OF GREECE», η μοναξιά και η αγάπη του κόσμου.

Το πιο πολυσυζητημένο πρόσωπο των δύο τελευταίων ετών κι ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς καλλιτέχνες τα τελευταία 30 χρόνια, έρχεται σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί.