Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος επιστρέφουν στον ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τη νέα συνεργασία του με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο

Με μια ματιά Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος μετακινούνται στον ΣΚΑΪ.

Φέρνουν μαζί τους την ομάδα που τους υποστηρίζει εδώ και χρόνια.

Το νέο τους μαγκαζίνο στον ΣΚΑΪ στοχεύει σε ένα σταθερό καθημερινό ραντεβού.

Η εκπομπή θα περιλαμβάνει ενδιαφέροντες ανθρώπους, θετική ενέργεια και χρήσιμες προτάσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Νάνσυ και ο Θανάσης είναι από εκείνους τους ανθρώπους που δεν χρειάζονται συστάσεις. Τους έχεις συνηθίσει στο σαλόνι σου, να μιλούν με εκείνη την αμεσότητα που σε κάνει να νιώθεις ότι παρακολουθείς μια κουβέντα ανάμεσα σε φίλους. Αυτή η αυθεντικότητα είναι που έχει χτίσει τη δική τους ξεχωριστή σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό, μια σχέση που βασίζεται στην ουσία και όχι στα φτιασιδώματα.

Τώρα, αυτή η γνώριμη αίσθηση μεταφέρεται σε ένα νέο «σπίτι». Η Νάνσυ και ο Θανάσης έρχονται στον ΣΚΑΪ, φέρνοντας μαζί τους την ομάδα που χρόνια τώρα στηρίζει και πλαισιώνει κάθε τους βήμα. Είναι οι άνθρωποι μπροστά και πίσω από τις κάμερες, εκείνοι που με το ταλέντο και τη δημιουργικότητά τους δίνουν τον τόνο, και η επιστροφή τους σε ένα νέο, φρέσκο περιβάλλον υπόσχεται πολλά.

Μαριλού Κατσαφάδου: Η μεγάλη νικήτρια του YFSF – Η εμφάνιση που άλλαξε τα πάντα

Το νέο τους μαγκαζίνο στον ΣΚΑΪ δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς άλλη μια εκπομπή στο πρόγραμμα, αλλά ένα σταθερό ραντεβού για όποιον αναζητά κάτι περισσότερο από την τρέχουσα επικαιρότητα. Φαντάσου μια καθημερινή συνήθεια γεμάτη ενδιαφέροντες ανθρώπους, θετική ενέργεια, προτάσεις που όντως θα σου φανούν χρήσιμες και, πάνω απ’ όλα, εκείνο το χαμόγελο που όλοι χρειαζόμαστε για να ξεκινήσει ή να συνεχίσει καλύτερα η μέρα μας.

Είναι ωραίο να βλέπεις ανθρώπους που ξέρουν να ακούν και να επικοινωνούν, να βρίσκουν τον χώρο να ξεδιπλώσουν τη δουλειά τους. Για τη Νάνσυ, τον Θανάση και την ομάδα τους, το studio στον ΣΚΑΪ γίνεται ο καμβάς για μια νέα αρχή, και το μόνο σίγουρο είναι ότι η χημεία τους θα κάνει και αυτό το νέο κεφάλαιο να μοιάζει οικείο από το πρώτο κιόλας λεπτό.