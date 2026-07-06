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TV & Media 06.07.2026

«Δεν θα το κάνω»: O Γιώργος Καπουτζίδης εξηγεί γιατί αποχωρεί από το «The Voice»

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Ο αγαπημένος παρουσιαστής εξήγησε δημόσια γιατί πήρε τη μεγάλη απόφαση να αποχωρήσει από το μουσικό σόου, μιλώντας για όσα τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Γιώργος Καπουτζίδης επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από το «The Voice».
  • Η απόφαση οφείλεται στην επιθυμία του να ολοκληρώσει έναν κύκλο, προτού χαθεί η δημιουργικότητά του.
  • Οι απαιτητικές συνθήκες και οι μετακινήσεις για τα γυρίσματα τον κούρασαν.
  • Οι σχέσεις του με το κανάλι και την παραγωγή παραμένουν εξαιρετικές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες τηλεοπτικές φήμες των τελευταίων ημερών επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον Γιώργο Καπουτζίδη. Ο αγαπημένος σεναριογράφος, ηθοποιός και παρουσιαστής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» και μίλησε ανοιχτά για την πορεία του στην τηλεόραση, τις συνεργασίες που έχει ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και την οριστική απόφασή του να μη συνεχίσει στην παρουσίαση του «The Voice».

Ο Γιώργος Καπουτζίδης σε φωτογραφία από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/ykapoutzidis/

Με απόλυτη ειλικρίνεια εξήγησε ότι η απόφασή του δεν σχετίζεται ούτε με το κανάλι ούτε με την παραγωγή, καθώς οι σχέσεις τους παραμένουν εξαιρετικές. Αντίθετα, όπως τόνισε, αισθάνθηκε ότι είχε έρθει η στιγμή να ολοκληρωθεί ένας κύκλος που του πρόσφερε όμορφες εμπειρίες, προτού χαθεί η δημιουργική διάθεση που είχε από την πρώτη ημέρα.

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Ο Γιώργος Καπουτζίδης έβαλε τέλος σε κάθε σενάριο για τη συμμετοχή του στον νέο κύκλο του μουσικού διαγωνισμού, δηλώνοντας ξεκάθαρα: «Δεν θα το κάνω το The Voice». Στη συνέχεια, εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την επιλογή. «Είναι ένα πρόγραμμα που αγαπάω πολύ, το κάνω με ανθρώπους που αγαπώ, είναι φίλοι μου. Νιώθω όμως ότι το έχω κάνει πέντε χρόνια. Δεν θέλω να γίνει κάτι το οποίο θα φθίνει μέσα μου και να το κάνω βαριεστημένα. Και όπως να το κάνουμε, είναι πιο δύσκολη η συνθήκη».


Ο παρουσιαστής έδειξε πως προτεραιότητά του είναι να παραμένει δημιουργικός και να απολαμβάνει κάθε επαγγελματική του επιλογή, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποχωρήσει από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη τηλεοπτική συνεργασία. Ο Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρθηκε και στις απαιτήσεις που συνοδεύουν τα γυρίσματα του «The Voice», εξηγώντας ότι οι συνεχείς μετακινήσεις άρχισαν με τα χρόνια να γίνονται ιδιαίτερα κουραστικές. Μάλιστα, δεν δίστασε να σχολιάσει με το γνωστό του χιούμορ: «Την πρώτη χρονιά μπορεί να τη διασκέδασα, τη δεύτερη φορά δεν διασκέδασα τόσο πολύ το πάρε το πλοίο, πήγαινε στο ξενοδοχείο, κοιμήσου, ξαναπάρε το πλοίο…». Με αυτή τη φράση θέλησε να δείξει ότι, πέρα από το τηλεοπτικό αποτέλεσμα που βλέπει ο κόσμος, υπάρχει μία απαιτητική καθημερινότητα που επηρεάζει κάθε επαγγελματία.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μπαίνει στη σειρά Το Σόι Σου με ρόλο-έκπληξη, φορώντας ένα λευκό φούτερ με πολύχρωμες λεπτομέρειες.
https://www.instagram.com/ykapoutzidis/

Ο αγαπημένος δημιουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που έχουν για εκείνον οι ανθρώπινες σχέσεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ σημαντικό για εμένα να έχω καλές συνεργασίες και να περνάω καλά στη δουλειά μου». Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο Γιώργος Καπουτζίδης επισημαίνει πως για εκείνον η επιτυχία δεν μετριέται μόνο από την τηλεθέαση ή το αποτέλεσμα, αλλά και από το κλίμα που επικρατεί πίσω από τις κάμερες.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, δημιουργός της σειράς «Σέρρες» του ΑΝΤ1.
https://www.instagram.com/ykapoutzidis/

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι οι σχέσεις του τόσο με την παραγωγή όσο και με το κανάλι παραμένουν εξαιρετικές, ενώ γνωστοποίησε πως βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις για τη δεύτερη σεζόν της εκπομπής που παρουσιάζει μαζί με τη Γεωργία Καλτσή.

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THE VOICE ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ
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