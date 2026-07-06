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Μουσικά Νέα 06.07.2026

«10 (Part 2)»: Το πιο emotional κομμάτι του Toquel δεν είναι αυτό που νομίζεις

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Το νέο album του Toquel κλείνει με έναν ξεχωριστό φόρο τιμής στη Vaçe Zela, καθώς δανείζεται sample από το εμβληματικό «Rrjedh Në Këngë E Ligjërime»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τελευταίο κομμάτι του album «10 (Part 2)» του Toquel είναι αφιερωμένο στην Vaçe Zela.
  • Ο Toquel ενσωματώνει sample από το εμβληματικό τραγούδι «Rrjedh Në Këngë E Ligjërime» της Vaçe Zela.
  • Η κίνηση αυτή αποτελεί πολιτιστικό και συναισθηματικό φόρο τιμής στην σημαντικότερη ερμηνεύτρια της αλβανικής μουσικής.
  • Ο Toquel συνδυάζει σύγχρονη rap με στοιχεία ιστορίας, γεφυρώνοντας γενιές και μουσικά είδη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα δουλειά του Toquel, «10 (Part 2)», δεν συζητιέται μόνο για τις συνεργασίες και τον ήχο του, αλλά και για μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση που ξεχώρισε στους πιο προσεκτικούς ακροατές. Ο δημοφιλής rapper επέλεξε να κλείσει το album με ένα κομμάτι που φέρει το όνομα της Vaçe Zela, της γυναίκας που θεωρείται μέχρι σήμερα η σημαντικότερη ερμηνεύτρια στην ιστορία της αλβανικής μουσικής. Παράλληλα, ενσωματώνει sample από το εμβληματικό «Rrjedh Në Këngë E Ligjërime», δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα. Πρόκειται για μια επιλογή που ξεπερνά τα όρια της rap και αποκτά έντονο πολιτιστικό και συναισθηματικό χαρακτήρα.

Ο Toquel με γυαλιά ηλίου, αλυσίδες και πολύχρωμο πουκάμισο σε εικονογράφηση.
Ο Toquel ποζάρει χαμογελαστός για το εξώφυλλο του νέου του άλμπουμ.

Το συγκεκριμένο tribute δεν αποτελεί απλώς μια μουσική αναφορά, αλλά μια έμπρακτη αναγνώριση της επιρροής που άσκησε η Vaçe Zela σε ολόκληρες γενιές Αλβανών. Ο Toquel, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης αλβανόφωνης rap σκηνής, δείχνει πως η νέα γενιά καλλιτεχνών δεν ξεχνά τις ρίζες της. Μέσα από το sample και την ονομασία του τραγουδιού, μεταφέρει την κληρονομιά μιας εμβληματικής φωνής σε ένα εντελώς διαφορετικό μουσικό κοινό. Έτσι, το τελευταίο track του album αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό που ξεπερνά την ίδια τη μουσική.

TOQUEL: Κυκλοφόρησε το νέο album «10 (Part 2)» – Δείτε το tracklist

Η Vaçe Zela αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές προσωπικότητες της αλβανικής μουσικής. Με δεκάδες επιτυχίες και αμέτρητες διακρίσεις, η φωνή της συνδέθηκε όσο λίγες με τη μουσική ταυτότητα της χώρας. Το «Rrjedh Në Këngë E Ligjërime» θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της, παραμένοντας διαχρονικό για πολλές γενιές ακροατών.

Ο Toquel, από την άλλη, έχει αποδείξει πολλές φορές ότι του αρέσει να συνδυάζει σύγχρονες παραγωγές με στοιχεία που κουβαλούν ιστορία και συναίσθημα. Αυτή τη φορά δεν περιορίστηκε μόνο σε ένα sample, αλλά επέλεξε να αφιερώσει ολόκληρο το φινάλε του album στη Vaçe Zela. Η επιλογή αυτή έδωσε ακόμη μεγαλύτερο βάθος στο «10 (Part 2)», με πολλούς fans να χαρακτηρίζουν το τελευταίο κομμάτι ως μία από τις πιο ουσιαστικές στιγμές του δίσκου.

toquel
https://www.instagram.com/toquel/

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες της rap και της trap αντλούν έμπνευση από παραδοσιακά ή κλασικά τραγούδια, δημιουργώντας νέες γέφυρες ανάμεσα στις γενιές. Ο Toquel ακολουθεί αυτή την τάση με τον δικό του τρόπο, χωρίς να αλλοιώνει την ταυτότητα του πρωτότυπου έργου. Αντίθετα, αξιοποιεί το sample για να υπενθυμίσει ότι η μουσική κληρονομιά μπορεί να συνεχίσει να ζει μέσα από νέους ήχους και νέα ακροατήρια.

Ο Toquel τραγουδάει καθισμένος πάνω σε ένα αυτοκίνητο στη σκηνή του ΟΑΚΑ.
Ο Toquel σε μια εντυπωσιακή στιγμή του 360 live show του στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του ΟΑΚΑ.

Με αυτό το tribute, ο Toquel αποδεικνύει ότι η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, αλλά και ανάμεσα σε διαφορετικά είδη και γενιές. Η αναφορά στη Vaçe Zela δεν είναι απλώς μία αισθητική επιλογή ή ένα ακόμα sample, αλλά ένας ουσιαστικός φόρος τιμής σε μια καλλιτέχνιδα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της αλβανικής μουσικής.

https://www.instagram.com/rapbase.gr/

Το τελευταίο κομμάτι του «10 (Part 2)» αποκτά έτσι μια ξεχωριστή βαρύτητα, ολοκληρώνοντας το album με έναν τρόπο που συνδυάζει συναίσθημα, σεβασμό και πολιτιστική μνήμη. Είναι μια υπενθύμιση πως, όσο κι αν αλλάζουν οι μουσικές τάσεις, οι πραγματικοί θρύλοι συνεχίζουν να εμπνέουν τις επόμενες γενιές καλλιτεχνών.

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Toquel μουσική ΝΕΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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