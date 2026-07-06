«Λόγος Τιμής»: Αν δεν ήσουν στο ΟΑΚΑ , έχασες μία ιστορική rap βραδιά – Δες όσα έγιναν στη συναυλία

Οι «Λόγος Τιμής έγραψαν ιστορία με το μεγαλύτερο live τους στο ΟΑΚΑ, με σχεδόν 30.000 fans σε μία βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί

Με μια ματιά Σχεδόν 30.000 θεατές παρακολούθησαν τη μεγάλη συναυλία των «Λόγος Τιμής» στο ΟΑΚΑ.

Η συναυλία διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες, περιλαμβάνοντας 35 τραγούδια και επτά καλεσμένους.

Στη σκηνή εμφανίστηκαν οι Novel, Jaul, Hiphopathi, Rationalistas, Βέβηλος και Στοίχημα.

Οι «Λόγος Τιμής» χαρακτήρισαν τη βραδιά ως τη μεγαλύτερη και πιο αγαπημένη τους συναυλία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η χθεσινή βραδιά στο Telekom Center του ΟΑΚΑ ήταν αφιερωμένη στους «Λόγος Τιμής» και στους χιλιάδες fans που περίμεναν εδώ και μήνες αυτή τη συναυλία. Σχεδόν 30.000 θεατές κατέκλυσαν τον χώρο, μετατρέποντας το Ολυμπιακό Συγκρότημα σε μια τεράστια rap σκηνή. Από νωρίς το απόγευμα, οι γύρω δρόμοι γέμισαν με παρέες που φορούσαν τις χαρακτηριστικές ασπρόμαυρες μπλούζες του συγκροτήματος και κατευθύνονταν προς το ίδιο σημείο. Ήταν εμφανές πως δεν επρόκειτο για ακόμη ένα live, αλλά για μία από τις σημαντικότερες συναυλίες της φετινής μουσικής χρονιάς.

Στις 21:00 ακριβώς, ο Θανάσης και ο Λάμπρος ανέβηκαν στη σκηνή και άνοιξαν τη βραδιά με το «Σεισμός», δίνοντας από το πρώτο λεπτό τον παλμό που θα ακολουθούσε για περισσότερες από τρεις ώρες. Το νέο άλμπουμ των «Λόγος Τιμής», που κυκλοφόρησε πριν από τέσσερις μήνες, είχε φυσικά την τιμητική του, όμως το κοινό δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να τραγουδά, είτε επρόκειτο για τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες είτε για τραγούδια που έχουν πλέον αποκτήσει διαχρονική αξία.

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Το σύνθημα «Λάμδα Ταφ» ακούστηκε αμέτρητες φορές μέσα στο ΟΑΚΑ, με τις σημαίες των «Λόγος Τιμής» να κυματίζουν σε κάθε πλευρά του χώρου. Την ίδια στιγμή, οι χορευτές έδωσαν ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο σκηνικό, συνεχίζοντας μία σκηνική προσέγγιση που είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά πριν από δύο χρόνια, υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια του Αλέξανδρου Παπαθανασόπουλου.

Στο πρώτο μέρος της συναυλίας ακούστηκαν τα «Ένοχοι και αθώοι», «Φωτιά», «Οικογένεια», «Τα σύννεφα φεύγουνε» και «Ατλαντίδα», με το setlist να συνδυάζει το νέο υλικό με τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία του συγκροτήματος. Το κοινό απέδειξε πως γνωρίζει κάθε στίχο, δημιουργώντας από νωρίς μια ιδιαίτερα δυνατή ατμόσφαιρα.

Οι καλεσμένοι της βραδιάς αποτέλεσαν ένα από τα highlights του live. Ο Novel ήταν ο πρώτος που εμφανίστηκε στη σκηνή, ακολούθησε ο Jaul, ενώ μία από τις πιο δυνατές στιγμές ήρθε όταν ο Hiphopathi επέστρεψε δίπλα στον Λάμπρο και τον Θανάση για να ερμηνεύσουν ξανά, δέκα χρόνια μετά, το «Τα σκυλιά». Το κοινό αναγνώρισε το τραγούδι από τα πρώτα δευτερόλεπτα και το τραγούδησε από την αρχή μέχρι το τέλος.

Μετά το σύντομο πέρασμα των Rationalistas, οι «Λόγος Τιμής» επέστρεψαν στη σκηνή με το «Δεν θα φύγουμε», σε μία από τις πιο εκρηκτικές στιγμές της βραδιάς. Στο κοινό άνοιγαν συνεχώς κύκλοι, καπνογόνα και φωτιές δημιουργούσαν μία χαρακτηριστική εικόνα των rap συναυλιών, ενώ χιλιάδες άνθρωποι χόρευαν και τραγουδούσαν σαν μία μεγάλη παρέα.

Λίγο μετά το τέλος του «Θυμάσαι;», οι δύο καλλιτέχνες επέλεξαν να μοιραστούν τις σκέψεις τους με το κοινό.

Λάμπρος: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είμαι σίγουρος, ότι όλοι εμείς εδώ, νιώθουμε απόψε ακριβώς το ίδιο. Και αυτή είναι μία διαφορετική σύνδεση ανάμεσά μας. Είναι αυτό που κάνει το σημερινό live ξεχωριστό.»

Θανάσης: «Ξέρεις τι σκέφτομαι πολλές φορές; Αυτό που ζούμε τώρα, αν ερχόταν κάποιος όταν ήμασταν πιτσιρικάδες και μας έλεγε “λοιπόν, σε λίγα χρόνια με το ραπ σας θα συνδέονται χιλιάδες ψυχές”, πώς θα σου ακουγόταν;»

Λάμπρος: «Σαν αστείο. Δεν τολμούσες να το σκεφτείς εκείνη την εποχή, ότι κάποια στιγμή θα ανέβουμε στη σκηνή και θα βιώνουμε κάτι σαν κι αυτό. Σας ευχαριστούμε!»

Θανάσης: «Επαφή στην εποχή του διχασμού. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Και είναι μαγεία.»

Η βραδιά συνεχίστηκε με τα «Ψυχή» και «Σελήνη», ενώ λίγο αργότερα στη σκηνή εμφανίστηκαν δύο ακόμη σημαντικοί καλεσμένοι, ο Βέβηλος και ο Στοίχημα. Παρά τη διάρκεια της συναυλίας, που ξεπέρασε τις τρεις ώρες, η ενέργεια του κοινού παρέμεινε αμείωτη μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Πριν από το μεγάλο φινάλε, ο Λάμπρος επέστρεψε στο μικρόφωνο για μία ακόμη προσωπική εξομολόγηση προς τους χιλιάδες θεατές: «Είστε επίσημα η μεγαλύτερη και πιο αγαπημένη συναυλία μας. Πρώτη φορά συνδέομαι τόσο έντονα πριν από τη συναυλία. Πρώτη φορά συνδέομαι τόσο έντονα στη συναυλία. Πρώτη φορά αγχώνομαι τόσο πολύ. Συνήθως “φοράω” έναν μηχανισμό άμυνας για να μην με φρικάρει όλο αυτό και βγαίνω εδώ πάνω σαν ρομπότ. Σήμερα δεν ήμουν ρομπότ. Εσείς το καταφέρατε αυτό. Σας ευχαριστώ.»

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το «Δεν θα φύγουμε» ακούστηκε για δεύτερη φορά, κλείνοντας ιδανικά μία συναυλία που είχε όλα τα στοιχεία μιας μεγάλης μουσικής παραγωγής. 35 τραγούδια, επτά καλεσμένοι, περισσότεροι από 30.000 θεατές και ένα πρόγραμμα διάρκειας τριών ωρών επιβεβαίωσαν ότι οι «Λόγος Τιμής» πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη συναυλία της μέχρι σήμερα πορείας τους. Το ΟΑΚΑ φιλοξένησε ένα live που δύσκολα θα ξεχαστεί και που απέδειξε, για ακόμη μία φορά, τη δυναμική που έχει αποκτήσει η ελληνική rap σκηνή τα τελευταία χρόνια.