Η Μαριώ στο Mad.gr: Η συνεργασία της με τον APON στα Mad VMA 2026 και τα μαθήματα ζωής στη νέα γενιά

Η Μαριώ μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr για τη συνεργασία της με τον APON στα Mad VMA 2026 και δίνει μαθήματα ζωής στη νέα γενιά

Στα παρασκήνια των φετινών Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, η Μαριώ, μια γυναίκα που έχει ταυτίσει τη διαδρομή της με την αυθεντικότητα του ρεμπέτικου, μας παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο Mad.gr. Με την αμεσότητα που τη χαρακτηρίζει, μοιράστηκε όχι μόνο τις εμπειρίες μιας ζωής γεμάτης μουσική, αλλά και πολύτιμες συμβουλές για τις προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας.

Η παρουσία της στη σκηνή δίπλα στον APON, μέσα σε ένα σκηνικό που μετέφερε το κοινό σε μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα παλιού κουτουκιού, αποτέλεσε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς. Με αφορμή αυτή τη viral συνεργασία, η Μαριώ δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον νεαρό καλλιτέχνη, τονίζοντας με έμφαση πόσο κρίσιμο είναι οι «παλιοί» να ανοίγουν δρόμους και να συνεργάζονται με τις νέες γενιές, προσφέροντας τη στήριξη που χρειάζονται για να ανθίσουν.

Το «Ρεμπέτικο» στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ από τον APON και τη Μαριώ – Το act που αποθεώθηκε

Έχοντας χαράξει μια πορεία δεκαετιών, η ερμηνεύτρια δεν δίστασε να απευθύνει ένα μήνυμα ουσίας στη νέα γενιά: «Να λέμε τις αλήθειες. Διανύουμε σκληρές συγκυρίες. Τα παιδιά έχουν πάψει να έχουν όνειρα, προσπαθούν να τα πραγματοποιήσουν αλλά νιώθουν ότι δεν τους αφήνουν να ανοίξουν τα φτερά τους. Θα σας πω όμως κάτι: καλό είναι να ξέρει κανείς μια τέχνη. Μας λείπουν οι τεχνίτες στην Ελλάδα. Όλοι έγιναν γιατροί και δικηγόροι, δεν γίνεται αυτό. Καλό είναι τα παιδιά να έχουν μια τέχνη για την επιβίωσή τους και μετά να κάνουν καριέρα στο τραγούδι, χωρίς να βιάζονται να γίνουν “ονόματα”».

Επιπλεόν, η Μαριώ έδωσε το δικό της «συμβόλαιο» αξιών: «Να ζήσετε και μη φαίνεστε. Το άξιο όνομα είναι υπέρ του πλούτου. Αν έχεις άξιο όνομα, θα πας καλά στη ζωή σου. Αυτά είναι τα μόνα βασικά που μπορώ να σας πω».

Αναφερόμενη στον APON και τη συνεργασία τους, η συγκίνησή της ήταν εμφανής. «Ο Πάνος είναι, από την ώρα που τον γνώρισα, ένα σεμνό παιδί, ένα απλό παλικάρι. Συγκινήθηκα με το γεγονός ότι είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ. Του φαινόταν τελείως απραγματοποίητο ότι θα βρεθούμε μαζί. Με ρώτησε, του είπα αμέσως “αμέ, όποτε θες και όποτε γουστάρεις”», εξομολογήθηκε.

Η Μαριώ δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει την ποιότητα του νεαρού καλλιτέχνη, ξεχωρίζοντάς τον από τον σωρό: «Έχει παιδεία. Δεν είναι απλά ένα παιδί που πήρε το μικρόφωνο. Έδειξε σεμνότητα και εκτίμηση απέναντι στο πρόσωπό μου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, και ας είναι πιο μικρός από εμένα, το χρειάζεται αυτό το παιδί και το αξίζει».

Κεντρική Εικόνα: Akim Τσατσούλης